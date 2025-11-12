Σαφάρι θανάτου στο Σαράγεβο: Έρευνα για τουρίστες ελεύθερους σκοπευτές που σκότωναν αμάχους στον πόλεμο

Εκτενείς έρευνες πραγματοποιούν εισαγγελείς στο Μιλάνο για Ιταλούς που κατηγορούνται πως πλήρωσαν μέλη του σερβοβοσνιακού στρατού προκειμένου να ταξιδέψουν στο Σαράγεβο και να σκοτώσουν πολίτες κατά τη διάρκεια της τετραετούς πολιορκίας της πόλης τη δεκαετία του 1990.

Πάνω από 10.000 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στην πόλη μετά τους συνεχείς βομβαρδισμούς και τα πυρά των ελεύθερων σκοπευτών το διάστημα 1992 και 1996. Η πολιορκία θεωρείται, σύμφωνα με τον Guardian, η μεγαλύτερη στη σύγχρονη ιστορία, μετά την κήρυξη της ανεξαρτησίας της Βοσνίας-Ερζεγοβίνης από τη Γιουγκοσλαβία.

Οι ελεύθεροι σκοπευτές ήταν μια πρακτική που προκαλούσε τρόμο, καθώς τυχαίοι άνθρωποι έβγαιναν στους δρόμους και σκότωναν, σαν να επρόκειτο για βιντεοπαιχνίδι. Ομάδες Ιταλών και άλλων εθνικοτήτων, οι λεγόμενοι «τουρίστες ελεύθεροι σκοπευτές», φέρονται να συμμετείχαν στο αιματοκύλισμα, αφού πλήρωσαν μεγάλα χρηματικά ποσά σε στρατιώτες που ανήκαν στον στρατό του Radovan Karadžić, του πρώην ηγέτη των Σέρβων της Βοσνίας, ο οποίος το 2016 κρίθηκε ένοχος για γενοκτονία και άλλα εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, για να μεταφερθούν στους λόφους γύρω από το Σαράγεβο, ώστε να μπορούν να πυροβολούν τον πληθυσμό για ευχαρίστηση. Το Σαράγεβο βρίσκεται σε μια λεκάνη που περιβάλλεται από βουνά, γεγονός που έκανε τέτοιου τύπου επιθέσεις εύκολες.

Πώς ξεκίνησε η έρευνα

Οι εισαγγελείς του Μιλάνου, με επικεφαλής τον Alessandro Gobbi, ξεκίνησαν την έρευνα με στόχο τον εντοπισμό των Ιταλών που εμπλέκονταν με την κατηγορία του εκ προθέσεως φόνου με επιβαρυντικές περιστάσεις λόγω σκληρότητας και άθλιων κινήτρων.

Η έρευνα ξεκίνησε από μια καταγγελία που υπέβαλε ο Ezio Gavazzeni, ένας συγγραφέας με έδρα το Μιλάνο, ο οποίος συγκέντρωσε αποδεικτικά στοιχεία για τις κατηγορίες, καθώς και από μια αναφορά που έστειλε στους εισαγγελείς η πρώην δήμαρχος του Σαράγεβο, Benjamina Karić.

Ο Gavazzeni είπε ότι είχε διαβάσει για πρώτη φορά αναφορές για τους φερόμενους τουρίστες-ελεύθερους σκοπευτές στον ιταλικό Τύπο τη δεκαετία του 1990, αλλά μόνο αφού είδε το ντοκιμαντέρ «Σαράγεβο Σαφάρι» του Σλοβένου σκηνοθέτη Miran Zupanič, το 2022, άρχισε να ερευνά περαιτέρω.

Στο ντοκιμαντέρ, ένας πρώην Σέρβος στρατιώτης και ένας εργολάβος ισχυρίστηκαν ότι ομάδες δυτικών πυροβολούσαν τον άμαχο πληθυσμό από τους λόφους γύρω από το Σαράγεβο. Τους ισχυρισμούς αυτούς έχουν αρνηθεί σθεναρά οι Σέρβοι βετεράνοι του πολέμου.

«Η ταινία ήταν το σημείο εκκίνησης», είπε ο Gavazzeni. «Ξεκίνησα μια αλληλογραφία με τον σκηνοθέτη και από εκεί επέκτεινα την έρευνά μου μέχρι που συγκέντρωσα αρκετό υλικό για να το παρουσιάσω στους εισαγγελείς του Μιλάνου».

Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι «πολλοί, πολλοί, πολλοί Ιταλοί» φέρονται να εμπλέκονται, χωρίς να παρέχει συγκεκριμένο αριθμό. «Υπήρχαν Γερμανοί, Γάλλοι, Άγγλοι... άνθρωποι από όλες τις δυτικές χώρες που πλήρωναν μεγάλα χρηματικά ποσά για να τους μεταφέρουν εκεί και να πυροβολούν πολίτες».

Το ζευγάρι που έμεινε στην ιστορία

Πιθανώς οι πιο γνωστοί θάνατοι από πυρά ελεύθερου σκοπευτή ήταν οι Bošco Brkić και Admira Ismić, ένα ζευγάρι, οι οποίοι σκοτώθηκαν από έναν ελεύθερο σκοπευτή το 1993 ενώ προσπαθούσαν να διασχίσουν μια γέφυρα. Τα πτώματά τους παρέμειναν σε ουδέτερη ζώνη μεταξύ των θέσεων της Βοσνίας και των Σερβών της Βοσνίας για αρκετές ημέρες.

Ο κεντρικός δρόμος που οδηγεί στο Σαράγεβο, η λεωφόρος Μέσα Σελίμοβιτς, ονομάστηκε «Στενή των Ελεύθερων Σκοπευτών» επειδή έγινε εξαιρετικά επικίνδυνος, αλλά δεν μπορούσε να αποφευχθεί από τους πολίτες, καθώς ήταν ο δρόμος προς το αεροδρόμιο του Σαράγεβο.