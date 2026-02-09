Οργή προκάλεσε η δήλωση αξιωματούχου της Νότιας Κορέας, ο οποίος πρότεινε την «εισαγωγή νεαρών γυναικών», όπως το έθεσε, «από το Βιετνάμ ή τη Σρι Λάνκα» σε μία προσπάθεια να τονωθεί το δημογραφικό.

Ο Kim Hee-soo, ο επικεφαλής της επαρχίας Τζίντο, σημείωσε κατά τη διάρκεια δημοτικού συνεδρίου την περασμένη εβδομάδα, πως οι γυναίκες αυτές θα μπορούσαν να «παντρεύονται με νέους σε αγροτικές περιοχές» για να αυξηθεί ο ρυθμός γεννήσεων.

Η πρότασή του αυτή έρχεται καθώς η Νότια Κορέα παραμένει πρωτοπόρος στον κατάλογο των χωρών με τις λιγότερες γεννήσεις στον κόσμο. Σε 60 χρόνια από τώρα, ο πληθυσμός της ενδέχεται να μειωθεί στο μισό.

Η τηλεοπτικώς μεταδιδόμενη δήλωσή του δεν έγινε δεκτή με ενθουσιασμό, όπως είναι λογικό.

Το Βιετνάμ εξέφρασε την οργή του για τα λόγια του αξιωματούχου και ζήτησε την αποπομπή του από το κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα.

Οι προσπάθειές του να ανασκευάσει, έπεσαν στο κενό, όπως και η απολογία του.

Ο ίδιος ισχυρίστηκε πως το σχόλιό του είχε στόχο να αναδείξει το πρόβλημα του μειωμένου πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές, αλλά, παραδέχθηκε, πως η χρήση της γλώσσας ήταν «απρεπής».

Η επαρχία προχώρησε σε επίσημη απολογία για τις «απρεπείς δηλώσεις» του Κιμ, οι οποίες, όπως επισημάνθηκε, «προκάλεσαν βαθιά οδύνη στον λαό του Βιετνάμ και ειδικά στις γυναίκες».

Ωστόσο, η πρεσβεία του Βιετνάμ στη Σεούλ υποστήριξε πως οι δηλώσεις του αξιωματούχου «δεν είναι θέμα έκφρασης, αλλά ζήτημα αξιών και νοοτροπίας απέναντι σε μετανάστριες και μειονοτικές ομάδες».

Οι Αρχές της Σρι Λάνκα δεν έχουν προβεί σε κανέναν, επίσημο, σχολιασμό.

Το Ανώτατο Συμβούλιο του Δημοκρατικού Κόμματος, ψήφισε, με απόλυτη πλειοψηφία, την αποπομπή του Κιμ.

Την ίδια ώρα, ακτιβιστικές ομάδες για τα δικαιώματα γυναικών και μεταναστών αναμένεται να κάνουν διαδήλωση στην περιοχή για να διαμαρτυρηθούν για τα λεγόμενά του.