Σάλο έχει προκαλέσει βίντεο που κυκλοφορεί στα social media και ΜΜΕ στην Ιταλία, το οποίο καταγράφει τη βίαια επίθεση γνωστού επιχειρηματία, του Τζουζέπε Μπαρμπόνι, κατά ενός μετανάστη, ο οποίος σύμφωνα με τον ίδιο είναι ιρακινής καταγωγής.

Στο βίντεο διάρκειας τριών λεπτών που ανάρτησε ο ίδιος ο Μπαρμπόνι, φαίνεται ο άντρας να στέκεται σε μία διάβαση πεζών εμποδίζοντας την κυκλοφορία, και να έχει έρθει σε λεκτικό διαπληκτισμό με τον επιχειρηματία, ο οποίος προσπάθησε να τον μετακινήσει.

Στη συνέχεια ο Μπαρμπόνι επιτίθεται στον μετανάστη, ρίχνοντας τον στην άσφαλτο. Στη συνέχεια τον γρονθοκοπεί στο πρόσωπο και τον ρίχνει πάνω σε κολώνα στην άκρη του δρόμου.

Ιταλία: Αντιδράσεις για την αυτοδικία του Μπαρμπόνι

Το πλήρες βίντεο των τριών λεπτών αναρτήθηκε από τον επιχειρηματία αφού πρώτα είχα αναρτηθεί αποσπασματικά στο διαδίκτυο.

«Δεδομένου ότι, δυστυχώς, το βίντεο είναι δημόσιο, δημοσιεύω το πλήρες βίντεο διάρκειας τριών λεπτών που μου έστειλαν. Από αυτό γίνεται κατανοητό ότι αυτός ο Ιρακινός βασανίζει την πόλη εδώ και μήνες και σε μόλις 24 ώρες προκάλεσε απόλυτο χάος.

Διαβάστε ακόμα: Ο Κούσνερ «χώνεται» και στα πλάνα για τη Γάζα: Γιατί οι Ευρωπαίοι θεωρούν σημαντικό τον ρόλο του

Εγώ, όπως φαίνεται από το πλήρες βίντεο, ήμουν ιδιαίτερα ήρεμος. Εδώ και 10 λεπτά, για πολλοστή φορά, εμπόδιζε την κυκλοφορία και παρενοχλούσε τους ανθρώπους χωρίς λόγο», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

Ο Τζουζέπε Μπαρμπόνι, ο οποίος στο προφίλ του στο Instagram έχει φωτογραφία με τον Πάπα Φραγκίσκο, είναι νυν μέλος του νεοσύστατου ακροδεξιού κόμματος Futuro Nazionale (Εθνικό Μέλλον).

Είναι επιχειρηματίας στον τομέα των ειδών πολυτελείας -ανάμεσα στα 100 κύρια ονόματα του Forbes- και ευρύτερα γνωστός στην Ιταλία για τις φιλίες και τις φωτογραφίες με σπουδαίες προσωπικότητες του Χόλυγουντ, καθώς και τις επαφές του με διάφορες μορφές αθλητικής πάλης.

Το βίντεο προκάλεσε αίσθηση, αλλά και αντιδράσεις με τον κεντροδεξιό δήμαρχο της πόλης, Νικόλα Μοτσόνι να παίρνει αποστάσεις από τη βίαιη αντίδραση του Μπαρμπόνι, αναφέροντας σε ανάρτησή του στο Facebook πως «η βία δεν μπορεί ποτέ να αποτελέσει λύση, η αυτοδικία δεν είναι ο σωστός δρόμο».