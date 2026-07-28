«Σαν τον Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ»: Ακόμα πιο άνιση η μάχη με τις φωτιές στη Γαλλία με τον καύσωνα

Οι πυροσβέστες στη Γαλλία εργάζονται όλο το εικοσιτετράωρο για να περιορίσουν τις φωτιές που μαίνονται στην περιοχή της Ζιρόντ, ενώ παράλληλα προετοιμάζονται για μια ακόμη απότομη άνοδο της θερμοκρασίας.

«Η φωτιά είναι σαν τον Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ», δήλωσε ο Έρικ Μπροκάρντι, εκπρόσωπος της εθνικής ομοσπονδίας πυροσβεστών. Τέσσερις από τους συναδέλφους του είχαν σκοτωθεί τις τελευταίες εβδομάδες σε όλη τη Γαλλία, είπε, και 2.000 είχαν αναπτυχθεί στη Ζιρόντ για να περιορίσουν τις φλόγες, οι οποίες εδώ και μέρες καταστρέφουν την ύπαιθρο μεταξύ της ακτογραμμής και του Μπορντό.

Σύμφωνα με την περιφερειάρχη Σόφι Μπρόκας, 14 περιοχές που είχαν ήδη πληγεί από τις πυρκαγιές είδαν νέες αναζωπυρώσεις την Τρίτη. Το τέταρτο κύμα καύσωνα του φετινού καλοκαιριού αναμενόταν να ξεκινήσει την Τετάρτη, με τις θερμοκρασίες στην περιοχή να φτάνουν τους 40 βαθμούς Κελσίου.

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Η γαλλική πόλη Μπορντό, η οποία έχει πληθυσμό 260.000 κατοίκων, δεν απειλείται προς το παρόν, σύμφωνα με αξιωματούχους, παρά το γεγονός ότι μία από τις πυρκαγιές που μαίνονταν τη Δευτέρα προήλθε μόλις 15 χιλιόμετρα από την περιφέρεια της πόλης, αναφέρει το BBC.

Ωστόσο, ο διοικητής Rémi Lassoureille, ο οποίος ηγείται της πυρόσβεσης στην περιοχή της Ζιρόντ, εξακολουθεί να ανησυχεί για το δυτικό άκρο της πυρκαγιάς.

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«Είμαστε ανήσυχοι για τον αντίκτυπο στο Μπορντό και τη μητροπολιτική περιοχή», είπε. Η ποιότητα του αέρα στην πόλη επιδεινώθηκε επίσης σημαντικά.

Η υπουργός Υγείας Στεφανί Ριστ δήλωσε ότι η κυβέρνηση είναι «σε διαρκή εγρήγορση» όσον αφορά την ατμοσφαιρική ρύπανση και προέτρεψε τους κατοίκους των πληγεισών περιοχών να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Το πρωί της Τρίτης, ο νομάρχης της Ζιρόντ διέταξε νέα εκκένωση όλων των χώρων κατασκήνωσης κοντά στην ακτή στο Λακανό, ενώ σε όσους βρίσκονταν στην κοντινή πόλη επετράπη να παραμείνουν στις θέσεις τους, αλλά τους δόθηκε η εντολή να προετοιμαστούν για ξαφνική εκκένωση.

Περίπου 4.000 τουρίστες στους οποίους ζητήθηκε να εγκαταλείψουν την περιοχή προστίθενται στους 220.000 ανθρώπους που εκκένωσαν τις περιουσίες τους σε όλη τη Γαλλία τις τελευταίες ημέρες.

Μέχρι το μεσημέρι της Τρίτης, οι πυροσβέστες είχαν ήδη παρέμβει σε διάφορα μέρη της περιοχής για να αντιμετωπίσουν τις πυρκαγιές που είχαν αναζωπυρωθεί.