Santa Clara: Γιατί η πόλη του Super Bowl 2026 αξίζει να μπει στην travel list σου

Η Santa Clara της Καλιφόρνια, η πόλη που φιλοξένησε το φετινό Super Bowl, μπορεί να βρίσκεται στη σκιά του Σαν Φρανσίσκο, όμως αξίζει να μπει στην ταξιδιωτική σας λίστα.

Μια από τις παλαιότερες πόλεις της Καλιφόρνια, η Σάντα Κλάρα ήρθε στο προσκήνιο πρόσφατα ως οικοδέσποινα του φετινού τελικού του Super Bowl LX 2026 που φιλοξενήθηκε στο Levi’s Stadium. Το στάδιο έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες, καθώς κατέκλυσε τις οθόνες μας εξαιτίας του Halftime Show με την performance του Bad Bunny. Μάλιστα, η πόλη αναμένεται να κλέψει ξανά την παράσταση το καλοκαίρι που θα φιλοξενήσει αγώνες του φετινού Μουντιάλ.

