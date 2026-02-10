Santa Clara: Γιατί η πόλη του Super Bowl 2026 αξίζει να μπει στην travel list σου

Μια από τις παλαιότερες πόλεις της Καλιφόρνια, η Σάντα Κλάρα ήρθε στο προσκήνιο πρόσφατα ως οικοδέσποινα του φετινού τελικού του Super Bowl LX 2026 που φιλοξενήθηκε στο Levi’s Stadium. Το στάδιο έγινε διάσημο σε όλο τον κόσμο μέσα σε λίγες ώρες, καθώς κατέκλυσε τις οθόνες μας εξαιτίας του Halftime Show με την performance του Bad Bunny. Μάλιστα, η πόλη αναμένεται να κλέψει ξανά την παράσταση το καλοκαίρι που θα φιλοξενήσει αγώνες του φετινού Μουντιάλ.
Διαβάστε περισσότερα στο travelgo.gr
- Κρυφτό με τον θάνατο: Οι ηγέτες που ήταν βαριά άρρωστοι και δεν το αποκάλυψαν ποτέ
- Ελευσίνα: «Η κόρη έκλαιγε και προσπαθούσε να την βοηθήσει» – Η μαρτυρία που φωτίζει το τραγικό ατύχημα
- Καρυστιανού: «Προσπαθούμε να γυρίσουμε ξανά τον ήλιο να φωτίσει τη χώρα» - Τι είπε για τους αιώνιους φοιτητές
- Ιωάννα Τούνη: «Μου αξίζει να πάω μια φορά ταξίδι στη ζωή μου χωρίς να πληρώνω εγώ»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.