Καθώς υποχωρεί το σοκ της καταδίκης του πρώην Γάλλου προέδρου Νικολά Σαρκοζί, για την χρηματοδότηση της προεκλογικής του εκστρατείας από τον πρώην ηγέτη της Λιβύης, Μουαμάρ Καντάφι, το επόμενο μεγάλο ερώτημα είναι πού θα φυλακιστεί.

Οι γαλλικές αρχές δεν έχουν ακόμη ανακοινώσει τίποτα, αλλά πηγές στο γαλλικό δικαστικό σύστημα, λένε ότι μια πιθανή φυλακή θα μπορούσε να είναι η La Sante στο Παρίσι, μια ιστορική φυλακή που κάποτε φιλοξενούσε τον αριστερούς πολιτικούς κρατούμενους και έκπτωτους δικτάτορες.

«Είναι η φυλακή που ταιριάζει καλύτερα για να υποδεχτεί ένα προφίλ όπως το δικό του», δήλωσε ο εκπρόσωπος του συνδικάτου των σωφρονιστικών φυλάκων Βίλφριντ Φονκ.

La Sante: Φυλακή υψηλού κύρους για τον Σαρκοζί

Είπε ακόμα ότι η La Sante διαθέτει μια πτέρυγα για «ευάλωτα άτομα», τα λεγόμενα «VIP καταλύματα», όπου έχουν φυλακιστεί στο παρελθόν εξέχουσες πολιτικές προσωπικότητες, συμπεριλαμβανομένου του πρώην βοηθού του Σαρκοζί, Κλοντ Γκεάν, ο οποίος ήταν μεταξύ εκείνων που κρίθηκαν ένοχοι την Πέμπτη.

Διαβάστε ακόμα: Τσακώθηκαν Τραμπ με Μελάνια μέσα στο προεδρικό ελικόπτερο - Τους «έπιασε» η κάμερα

Οι κρατούμενοι στην πτέρυγα VIP κρατούνται σε μονόκλινα κελιά, σε αντίθεση με τις συνηθισμένες μονάδες τριών ατόμων, και μένουν μόνοι τους κατά τη διάρκεια των εξωτερικών δραστηριοτήτων για λόγους ασφαλείας.

Αλλά εκτός από αυτό, ο Fonck είπε ότι οι συνθήκες δεν είναι καλύτερες από οπουδήποτε αλλού στη φυλακή, όπου τα κελιά είναι συνήθως 9-12 τετραγωνικά μέτρα (100-130 τετραγωνικά πόδια).

Οι «παροχές» του κελιού του Σαρκοζί

Ο Ζυλιέν Φισμάιστερ, από το γαλλικό τμήμα του Διεθνούς Παρατηρητηρίου Φυλακών, δήλωσε ότι η φυλακή La Sante ανακαινίστηκε πρόσφατα και επομένως έχει καλύτερες συνθήκες από πολλές άλλες φυλακές.

Από την ανακαίνιση, είπε ότι όλα τα κελιά έχουν τα δικά τους ντους. Ο Σαρκοζί θα έχει επίσης πρόσβαση σε τηλεόραση, αλλά θα πρέπει να πληρώνει 14 ευρώ το μήνα για αυτό το προνόμιο. Το κελί περιλαμβάνει επίσης σταθερό τηλέφωνο.

Ο Φίσμαϊστερ είπε ότι ο Σαρκοζί θα έχει έτοιμα γεύματα, αν και η φυλακή επιτρέπει επίσης στους κρατούμενους να αγοράζουν προϊόντα για να ετοιμάζουν τα δικά τους γεύματα στα κελιά τους.

Ο περίβολος των φυλακών La Sante | Shutterstock

«Δεν ευχόμαστε τη φυλακή σε κανέναν, αλλά αυτό που μπορούμε να χαιρετίσουμε είναι ότι για πρώτη φορά πρόκειται για μια προσωπικότητα που αντιπροσωπεύει έναν κοινωνικό κύκλο που γενικά αποφεύγει τη φυλακή», δήλωσε ο Φίσμαϊστερ.

Η φυλακή θα μπορούσε να αποτελέσει μια ανησυχητική εμπειρία για τον Σαρκοζί, έναν πρώην πρόεδρο που μάχεται σκληρά με το έγκλημα και κάποτε αποκαλούσε τους νέους που έκαναν ταραχές στα προάστια «αποβράσματα», απειλώντας να τους «εκδιώξει» με αύρες νερού.

Ωστόσο, όπως πολλές φυλακές στη Γαλλία, η La Sante είναι υπερπλήρης. Σύμφωνα με στοιχεία του Υπουργείου Δικαιοσύνης, τον Αύγουστο υπήρχαν 1.243 κρατούμενοι στη φυλακή, η οποία έχει σχεδιαστεί για να χωρέσει 657.

Πηγή: Reuters