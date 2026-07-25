Ανεξέλεγκτες παραμένουν οι δασικές πυρκαγιές που έχουν πλήξει την Ισπανία, απομακρύνοντας από τα σημεία, χιλιάδες ανθρώπους. Στη μάχη, έχουν πέσει πυροσβεστικές δυνάμεις από όλη τη χώρα, ενώ ξένες δυνάμεις συνδράμουν επίσης στην προσπάθεια, ανάμεσά τους και η Ελλάδα.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η χώρα μας αποστέλλει σήμερα, (25/7), δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη CL-415 της 113 Πτέρυγας Μάχης, στο πλαίσιο ενεργοποίησης του Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την υποστήριξη της Ισπανίας στην αντιμετώπιση των δασικών πυρκαγιών
Όπως ανέφεραν στρατιωτικές πηγές, παράλληλα, διατίθεται ένα μεταγωγικό αεροσκάφος C-27J της 112 Πτέρυγας Μάχης για τη μεταφορά του απαιτούμενου προσωπικού και υλικών, προς υποστήριξη του έργου των πυροσβεστικών αεροσκαφών.
Τα αεροσκάφη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να αφιχθούν στην αεροπορική βάση Torrejón της Ισπανίας σήμερα το απόγευμα.
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