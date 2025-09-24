Σε αυτή την πόλη οι σκύλοι θα φορολογούνται από το 2026

Όσοι ταξιδεύουν συχνά με τα κατοικίδια τους, τους έχουν εκδώσει ήδη διαβατήρια. Ωστόσο, υπάρχει μια πόλη που από το 2026 θα επιβάλλει και ημερήσιο φόρο στους σκύλους.

Ο λόγος για την ιταλική πόλη Μπολτσάνο. Οι ιδιοκτήτες σκύλων θα πρέπει να καταβάλλουν ημερήσιο φόρο 1,50 ευρώ, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου και αμφιλεγόμενου μέτρου για τους τετράποδους φίλους. Οι ντόπιοι ιδιοκτήτες θα πρέπει να πληρώνουν ετήσιο φόρο 100 ευρώ ανά σκύλο.

Η πρωτοβουλία, όπως επισημαίνει και η ΕΡΤ, αποσκοπεί στην κάλυψη των εξόδων καθαριότητας δρόμων και στη χρηματοδότηση νέων πάρκων αποκλειστικά για σκύλους και τους ιδιοκτήτες τους. Δεν είναι ακόμη σαφές, αν ισχύουν οι φήμες ότι οι σκύλοι θα απαγορευτούν από τα κανονικά πάρκα.

Ο φόρος έρχεται μετά από ένα άλλο αμφιλεγόμενο μέτρο: την υποχρέωση καταχώρισης του DNA των σκύλων, ώστε τα αδέσποτα περιττώματα να συνδέονται με τους ιδιοκτήτες και να επιβάλλονται πρόστιμα έως 600 ευρώ ανά παράβαση. Ο Περιφερειακός Σύμβουλος Luis Walcher δήλωσε ότι όσοι έχουν ήδη καταχωρίσει το DNA θα εξαιρεθούν από το νέο φόρο για δύο χρόνια.

Δεν είναι όλοι ικανοποιημένοι με το συγκεκριμένο μέτρο. Η Carla Rocchi από την ENPA, εθνικό όργανο προστασίας ζώων, δήλωσε ότι το μέτρο βλάπτει την περιοχή και τιμωρεί οικογένειες και τουρίστες που ταξιδεύουν με τα σκυλιά τους. Πρόσθεσε ότι η φορολόγηση των ζώων στέλνει λάθος μήνυμα, καθώς τα ζώα αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των οικογενειών.

Σύμφωνα με την Rocchi, η πρακτική αυτή δεν λύνει τα προβλήματα ανευθυνότητας μερικών λίγων, αλλά μπορεί να αποθαρρύνει τα υπεύθυνα ταξίδια και να ενθαρρύνει την εγκατάλειψη των κατοικίδιων.