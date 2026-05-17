Σε εξέλιξη το συμβούλιο αφαλείας του Ισραήλ - Τηλεφωνική επικοινωνία Νετανιάχου με Τραμπ για το Ιράν

Αρχίζει το συμβούλιο ασφαλείας του Ισραήλ υπό τον πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου, όσο πληθαίνουν τα σενάρια ότι ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για επανέναρξη του πολέμου με το Ιράν.

Παράλληλα, ο Νετανιάχου πραγματοποίησε τηλεφωνική επικοινωνία με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Οι εξελίξεις έρχονται μετά την επίθεση με drone σε πυρηνικό σταθμό στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, χώρα που, μαζί με το Ισραήλ, δέχθηκε τα ισχυρότερα πλήγματα από το Ιράν κατά τη διάρκεια του πολέμου.

«Τα μάτια μας είναι ανοιχτά όσον αφορά το Ιράν», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την εβδομαδιαία συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου, ενώ αναφέρθηκε στον Τραμπ, λέγοντας:

«Θα ακούσω ασφαλώς τις εντυπώσεις του από το ταξίδι του στην Κίνα, ίσως και άλλα ζητήματα. Σίγουρα υπάρχουν πολλές πιθανότητες και είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε σενάριο».

Την περασμένη εβδομάδα ο Ντόναλντ Τραμπ επισκέφθηκε την Κίνα για σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ. Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε ότι ο Σι προσφέρθηκε να βοηθήσει στο άνοιγμα του Στενού του Ορμούζ, μιας κρίσιμης αρτηρίας για την παγκόσμια αγορά πετρελαίου που έχει αποκλείσει το Ιράν, και ότι δεσμεύτηκε να μην αποστείλει στρατιωτικό εξοπλισμό για να ενισχύσει την Τεχεράνη στον πόλεμο.