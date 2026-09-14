Σε ιρανικό έδαφος, με σπασμένα κόκαλα: Πώς σώθηκε ο Αμερικανός πιλότος από σίγουρα βασανιστήρια

Ο Αμερικανός πιλότος ο οποίος κατέπεσε σε ιρανικό έδαφος στον περασμένο Απρίλιο, με αποτέλεσμα να κινητοποιηθεί μεγάλη επιχείρηση διάσωσης - από τις ΗΠΑ - και σύλληψης - από το Ιράν - μίλησε για τις στιγμές που βίωσε τις δραματικές εκείνες στιγμές.

Ο αεροπόρος εμφανίστηκε στην εκπομπή "60 Minutes" του CBS χρησιμοποιώντας επιχειρησιακό ψευδώνυμο, για να προστατευτεί η ταυτότητά του και αναφέρθηκες στις δραματικές ώρες, πριν από τη διάσωσή του.

Ενώ ο πιλότος του αεροσκάφους διασώθηκε λίγο μετά τη συντριβή, ο «Bravo» διασώθηκε 50 ώρες αργότερα. Το Πεντάγωνο δεν έχει δώσει στη δημοσιότητα τα ονόματά τους, για λόγους ασφαλείας και για την αποφυγή διαρροής ευαίσθητων πληροφοριών.

Ο «Bravo» ενημέρωσε πως το αλεξίπτωτό του υπέστη ζημιά, μετά από πλήγμα στο αεροσκάφος τους. Κατά τη διάρκεια της ελεύθερης πτώσης, κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να μπορέσει να το ανοίξει.

«Ήταν ό,τι πιο τρομακτικό έχει βιώσει ποτέ» παραδέχθηκε.

“I don’t have this story without faith,” says Bravo, the U.S. Air Force officer who was rescued from Iran.



“I am not saying faith is [a] replacement for training,” he says. “Training helps us understand what we do. But faith is the backstop of all of my actions.”… pic.twitter.com/No5Ty8kOpO — 60 Minutes (@60Minutes) September 14, 2026

Όταν κατέληξε στο έδαφος, υπέστη σοβαρούς τραυματισμούς. Είχε σπασμένη μέση, χέρι και ώμο. Αμυχές στο πρόσωπο και το κεφάλι αλλά και έναν στραμπουληγμένο αστράγαλο. Όμως, έπρεπε να κρατηθεί ζωντανός. Παρά τους τραυματισμούς του, βρήκε τον τρόπο να κρυφτεί σε σημείο, όπου ήταν δύσκολος ο εντοπισμός του.

«Μόλις βρήκα ένα μέρος με αρκετή κάλυψη, άρχισα να επικεντρώνομαι στο πώς θα επικοινωνήσω» είπε και συμπλήρωσε: «Όταν επιτέλους είχα ένα λεπτό για να σκεφτώ τι πέρασα, έστειλα το μήνυμα "ο Θεός είναι καλός"».

Κρυμμένος για ώρες σε μία σχισμή του βουνού, περίμενε τη σωτηρία του.

Επίλεκτα στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων, συνοδεία ενός μαχητικού που βομβάρδιζε την περιοχή για να ανοίξει το έδαφος, έκαναν αγώνα δρόμου για να τον εντοπίσουν πριν από τους Ιρανούς, στα χέρια των οποίων τον περίμεναν σίγουρα βασανιστήρια.

Η επιχείρηση συμπεριελάμβανε εκατοντάδες Αμερικανούς στρατιώτες, του στρατού και των μυστικών υπηρεσιών, μέλη επίλεκτων ομάδων.

Η CIA είχε αναλάβει την επιχείρηση αποπροσανατολισμού της άλλης πλευράς, η οποία είχε επικηρύξει τον πιλότο, στοχεύοντας στην αιχμαλωσία και τη χρήση του ως διαπραγματευτικό χαρτί.

Μετά από μέρες αγωνίας - και ατελείωτων σεναρίων για την τύχη του - οι συνάδελφοί του τον εντόπισαν. Ωστόσο, δεν θέλησε να αποκαλύψει τι του είπαν όταν, επιτέλους, έφτασαν.

Ο «Bravo» παραδέχθηκε πως δεν θα ξεχάσει ποτέ τη μεγάλη αυτή περιπέτεια. Τη στιγμή που είδε τους Αμερικανούς να καταφτάνουν, την περιέγραψε ως «μία από τις καλύτερες της ζωής μου. Και δεν ξέρω πόσο πιο ξεκάθαρα να το πω: "σας ευχαριστώ για ό,τι κάνατε"».