Σε κλοιό χιονιά οι ΗΠΑ: Αποκλεισμένες τουλάχιστον 14 πολιτείες - Στους μείον 50 η θερμοκρασία

Αρκτικές θερμοκρασίες σαρώνουν τις ανατολικές ακτές των ΗΠΑ, τη στιγμή που περισσότεροι από 150 εκατομμύρια Αμερικανοί έχουν λάβει συστάσεις για την κακοκαιρία, ενώ τουλάχιστον 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ο υδράργυρος έχει φτάσει μέχρι τους -50 βαθμούς Κελσίου σε ορισμένες περιοχές ενώ χιλιάδες πτήσεις έχουν ακυρωθεί. Χαοτικές σκηνές καταγράφονται σε δρόμους και αυτοκινητοδρόμους, με τη μηδενική ορατότητα να καθιστά επικίνδυνη την οδήγηση.

Στην Άιοβα, ισχυροί άνεμοι παραλίγο να παρασύρουν ημιφορτηγό. Σύμφωνα με το NBC News, οι θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν ενδέχεται να διαρκέσουν έως και δέκα ημέρες, με το ύψος του χιονιού να ξεπερνά τοπικά τα 30 εκατοστά σε περιοχές των βορειοανατολικών πολιτειών.

Στο έλεος του χιονιά οι ΗΠΑ

Από τη Νέα Υόρκη έως το Τέξας, συνολικά 14 πολιτείες έχουν κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, καθώς οι αρχές προετοιμάζονται για ένα από τα ισχυρότερα κύματα ψύχους των τελευταίων ετών. Η κυβερνήτης του Νιου Τζέρσεϊ προειδοποίησε για «επικίνδυνες χειμερινές συνθήκες», με ριπές ανέμου που φτάνουν τα 48 χιλιόμετρα την ώρα.

Διαβάστε ακόμα: Συνομιλίες-ορόσημο για Ουκρανία, Ρωσία και ΗΠΑ: Κατά πόσο υπάρχει περιθώριο συμφωνίας για τα εδάφη

Στη Μινεσότα, ο υδράργυρος κατρακύλησε έως και τους -50 βαθμούς Κελσίου, ενώ στο Σικάγο η λίμνη Μίσιγκαν έχει παγώσει σχεδόν πλήρως, με θερμοκρασίες σε ορισμένα σημεία -30 έως -40 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με ρεπορτάζ του ABC News.

Ο Associated Press αναφέρει ότι η καταιγίδα αναμένεται να επηρεάσει περισσότερους από 150 εκατομμύρια Αμερικανούς, με τον κύριο φόβο να αφορά διακοπές ρεύματος. Κάτοικοι σχηματίζουν μεγάλες ουρές έξω από σούπερ μάρκετ, με τα ράφια να αδειάζουν από αυγά, βούτυρο και μπέικον. Σε πολιτείες του νότου, όπως το Τέξας, εξαντλήθηκαν φιάλες αερίου, αλάτι και άμμος.

Σοβαρά προβλήματα καταγράφονται και στις αερομεταφορές, καθώς περισσότερες από 8.000 πτήσεις ακυρώθηκαν μέσα στο Σαββατοκύριακο, προκαλώντας καθυστερήσεις και αναστάτωση σε αεροδρόμια σε ολόκληρη τη χώρα.



