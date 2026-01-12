Σε νέο διπλωματικό «ρήγμα» η Ουγγαρία: Έδωσε άσυλο στον καταζητούμενο Πολωνό υπουργό Δικαιοσύνης

Η Ουγγαρία χορήγησε άσυλο στον πρώην υπουργό Δικαιοσύνης της Πολωνίας, επιδεινώνοντας το ρήγμα ανάμεσα στη Βαρσοβία, όπου οι εθνικιστές έχασαν την εξουσία το 2023, και τη Βουδαπέστη, όπου παραμένει επικεφαλής ο αντιφιλελεύθερος πρωθυπουργός Βίκτορ Όρμπαν.

Η Πολωνία θέλει να δικάσει τον πρώην υπουργό Ζμπίγκνιου Ζιόμπρο, αρχιτέκτονα αλλαγών στο δικαστικό της σύστημα, για τις οποίες η ΕΕ λέει από καιρό ότι υπονόμευσαν το κράτος δικαίου όταν ηγούνταν της Πολωνίας το εθνικιστικό κόμμα Νόμου και Δικαιοσύνης (PiS).

Η Ουγγαρία υπό τον Ορμπάν και η Πολωνία υπό το PiS ήταν σύμμαχοι, αν και διαφοροποιούνταν αναφορικά με την πολιτική έναντι της Ρωσίας μετά την εισβολή της Μόσχας το 2022 στην Ουκρανία.

Ουγγαρία: Ανοίγει το χάσμα με την Πολωνία

Η Ουγγαρία έχει επανειλημμένα κατηγορήσει τη φιλοευρωπαϊκή κυβέρνηση, που αντικατέστησε το PiS στην Πολωνία, ότι διώκει τους πολιτικούς αντιπάλους της.

Διαβάστε ακόμα: Ποιοι είναι οι Basij; Η τρομακτική ομάδα πολιτοφυλακής του Ιράν

«Αποφάσισα να επωφεληθώ του ασύλου που μου χορηγήθηκε από την ουγγρική κυβέρνηση λόγω πολιτικών διώξεων στην Πολωνία», έγραψε στην πλατφόρμα X. Πρόσθεσε πως έχει ζητήσει άσυλο και για τη σύζυγό του.

Η Πολωνία είχε αντιδράσει την περασμένη εβδομάδα αφού η Ουγγαρία ενημέρωσε τις χώρες της ΕΕ ότι χορήγησε άσυλο σε δύο Πολωνούς, χωρίς να τους κατονομάσει. Η σημερινή επιβεβαίωση ότι πρόκειται για τον Ζιόμπρο προκάλεσε χλευασμό από την κυβέρνηση στη Βαρσοβία.

«Ο πρώην υπουργός Δικαιοσύνης να δραπετεύει σαν δειλός από το πολωνικό σύστημα δικαιοσύνης. Πλήρης ξεπεσμός!», έγραψε στο X ο πολωνός υπουργός αρμοοδιος για τις πολωνικές υπηρεσίες ασφαλείας Τόμας Σιμόνιακ.

Σε συνέντευξη Τύπου, ο ούγγρος υπουργός Εξωτερικών Πέτερ Σιγιάρτο επιβεβαίωσε ότι η Βουδαπέστη ενέκρινε «μερικά» αιτήματα ασύλου από την Πολωνία, και πάλι χωρίς να κατονομάσει τον Ζιόμπρο.

«Στην Πολωνία... πολλοί υφίστανται πολιτικές διώξεις», υποστήριξε.

Η φιλοευρωπαϊκή πολωνική κυβέρνηση του πρωθυπουργού Ντόναλντ Τουσκ έχει δηλώσει πως θα οδηγήσει στη δικαιοσύνη στελέχη του PiS τα οποία κατηγορούνται για αδικήματα.