Ποιοι είναι οι Basij; Η τρομακτική ομάδα πολιτοφυλακής του Ιράν

Κλιμάκωση της βίας στο Ιράν θα προκύψει σε περίπτωση που υλοποιηθεί το αίτημα βουλευτών προς τον υπουργό Πληροφοριών να κατεβάσει στον δρόμο την ομάδα πολιτοφυλακής Basij για περιπολίες.

Περισσότερα από 500 είναι τα άτομα που έχουν χάσει τις ζωές τους στον τελευταίο γύρο αντικυβερνητικών διαδηλώσεων, με την κυβέρνηση της χώρας, όμως, να ισχυρίζεται πως «όλα είναι υπό έλεγχο».

Διεθνείς φορείς καταγγέλλουν το κύμα καταστολής, ενώ, την ίδια ώρα, αναφέρονται και φρικαλεότητες όπως ότι οι Αρχές δεν επέτρεψα σε γονείς να θάψουν το παιδί τους.

Ποιοι είναι οι Basij

Basij, στα φαρσί, σημαίνει «κινητοποίηση». Πρόκειται για μία εθελοντική παραστρατιωτική ομάδα που αποτελεί βοηθητικό σκέλος του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC), του ισχυρού και ελίτ τμήματος του ιρανικού στρατού.

Ιδρύθηκε λίγο μετά την ισλαμική επανάσταση του 1979 από τον Αγιατολάχ Ρουχόλα Χομεϊνί, ο οποίος δήλωσε ότι το Ιράν δεν θα μπορούσε ποτέ να καταστραφεί με μια πολιτοφυλακή 20 εκατομμυρίων ανδρών.

Μέλη των Basij παρελαύνουν, ενώ εκτίθεται ο ιρανικός πύραυλος μακράς εμβέλειας «Sejil» | EPA/ABEDIN TAHERKENAREH/ΑΠΕ-ΜΠΕ

Η εθνική πολιτοφυλακή είναι γνωστό ότι στρατολογεί μέλη από αγροτικές και αστικές περιοχές και οργανώνεται κυρίως σε τζαμιά γύρω από την Τεχεράνη κι άλλες μεγάλες πόλεις, ενώ τα μέλη της προέρχονται συχνά από φτωχότερα και πιο συντηρητικά κοινωνικά στρώματα. Η ομάδα βρίσκεται υπό τις διαταγές των Φρουρών, που είναι υπό τον άμεσο έλεγχο του ανώτατου ηγέτη του Ιράν.

Στόχος των πολιτοφυλάκων του Basij είναι να στηριχθεί η θεοκρατία και η ιδεολογία του Ιράν, αλλά και να επιβληθεί η ισλαμική ηθική.

Η ομάδα αυτή έχει κομβικό ρόλο στις εκστρατείες βίαιης καταστολής, ανά τα χρόνια.

Είναι γνωστοί για τις επιθέσεις που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια του πολέμου Ιράν-Ιράκ 1980-1988, κατά τις οποίες, σύμφωνα με αναφορές, καθάρισαν ναρκοπέδια για να βοηθήσουν τους «επαγγελματίες» στρατιώτες.

Ο ρόλος τους είναι σαφώς σημαντικότερος από το 2003, όταν και αποφασίστηκε να μπουν στην πρώτη γραμμή προστασίας της χώρας. Τότε υπήρχαν υποψίες περί αμερικανικής εισβολής.

Σε κάθε ταραχή, συνήθως, εμφανίζονται στους δρόμους.

Το 2009, οι Basij ανέλαβαν να θέσουν υπό έλεγχο τις μαζικές διαδηλώσεις κατά των προεδρικών εκλογών στην Τεχεράνη. «Εμφανίστηκαν» και το 2022, κατά τη διάρκεια της καταστολής των ταραχών, όπου σκοτώθηκε και η Μάχσα Αμινί.

Οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει κυρώσεις στην ομάδα, μεταξύ άλλων για παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, καταστολή φοιτητικών διαδηλώσεων και φερόμενη χρήση παιδιών στις τάξεις τους.