Σεισμολόγος για το Αφγανιστάν: Η δύναμη πίσω από τον φονικό σεισμό και η τεκτονική ζώνη σύγκρουσης

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες οι νεκροί από τον σεισμό που χτύπησε σήμερα τα ξημερώματα (01/09) το Αφγανιστάν ανέρχονται στους 800, προκαλώντας φόβο για τη ζώνη σύγκρουσης των τεκτονικών πλακών Ινδίας και Ευρασίας, η οποία ευθύνεται για το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που εκλύεται κάθε χρόνο παγκοσμίως.

Ο ειδικός Dr. Baptie στο Science Media Centre, εξήγησε γιατί η περιοχή έχει υψηλό σεισμικό κίνδυνο: Η δύναμη πίσω από αυτό το τελευταίο σεισμό είναι η ίδια που οδήγησε στη δημιουργία των Ιμαλαΐων, του Καρακόραμ και του Οροπεδίου του Θιβέτ – η σύγκρουση των τεκτονικών πλακών της Ινδίας και της Ευρασίας.

«Με την Ινδία να κινείται προς την Ευρασία με ταχύτητα περίπου 45 mm κάθε χρόνο, αυτή η ζώνη σύγκρουσης είναι μία από τις πιο σεισμικά ενεργές περιοχές της Γης – αντιπροσωπεύοντας περίπου το 15% της συνολικής σεισμικής ενέργειας που απελευθερώνεται κάθε χρόνο σε όλο τον κόσμο.

Διαβάστε επίσης: Αφγανιστάν: Παιδιά και ηλικιωμένοι θαμμένοι στα ερείπια - Ξεπερνούν τους 800 οι νεκροί

Πρόκειται για μια περιοχή με πολύ υψηλό σεισμικό κίνδυνο, με τακτική σεισμική δραστηριότητα που εκτείνεται σε πολύπλοκα συστήματα ρηγμάτων που κατανέμονται σε μια ευρεία περιοχή», αναφέρει ο καθηγητής.

Αφγανιστάν: Οι καταστροφικοί σεισμοί που έχουν χτυπήσει τη χώρα

Στη συνέχεια πο ειδικός εξηγεί πώς η γεωγραφική θέση της χώρας ευνοεί τις σεισμικές δονήσεις. «Λόγω της θέσης του, το Αφγανιστάν έχει αντιμετωπίσει μια ιστορία καταστροφικών σεισμών – με πολλούς από τους μεγαλύτερους να λαμβάνουν χώρα στην περιοχή Hindu Kush του βορειοανατολικού Αφγανιστάν, όπου έχουν σημειωθεί 12 σεισμοί με μέγεθος μεγαλύτερο από επτά από το 1900.

«Άλλες περιοχές του Αφγανιστάν, συμπεριλαμβανομένων των ανατολικών και νοτιοανατολικών, έχουν επίσης υποστεί πολυάριθμους σεισμούς.

«Η κλίμακα της σεισμικής δραστηριότητας, η πιθανότητα πολλαπλών κινδύνων και η κατασκευή κτιρίων στην περιοχή μπορούν να συνδυαστούν και να προκαλέσουν σημαντικές απώλειες ζωών σε τέτοια γεγονότα.

«Αξιοσημείωτα παραδείγματα περιλαμβάνουν έναν σεισμό μεγέθους 6,0 στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν το 2022, ο οποίος προκάλεσε τον θάνατο πάνω από 1.000 ανθρώπων και προκάλεσε κατολισθήσεις, το 2023 μια σειρά από τέσσερις μεγάλους σεισμούς, ο καθένας με μέγεθος 6,3 στην επαρχία Herat, στο δυτικό Αφγανιστάν, που προκάλεσαν το θάνατο περίπου 1.500 ανθρώπων, και το 2005 ένας σεισμός μεγέθους 7,6 κοντά στο Muzaffarabad στο Κασμίρ, που προκάλεσε το θάνατο τουλάχιστον 76.000 ανθρώπων», εξήγησε ο σεισμολόγος Dr. Baptie.

At least 800 people have been killed and many more injured in the devastating earthquake in #Afghanistan.



Casualties are expected to rise as search & rescue efforts continue.@UN and humanitarian partners are delivering urgent assistance.



Flash update: https://t.co/DMlauvST6Z pic.twitter.com/EpANH1rHhL — UN Humanitarian (@UNOCHA) September 1, 2025

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Το χωριό που «δεν γλίτωσε» ούτε μια οικογένεια

Στο χωριό Ουαντίρ, καμία οικογένεια δεν βγήκε αλώβητη: Μετά τον ισχυρό σεισμό που έπληξε την περιοχή τη νύχτα, κάθε σπίτι μετρά τουλάχιστον έναν νεκρό ή έναν τραυματία. Και ούτε ένα κτίριο δεν στέκει πλέον όρθιο.

Όπως μεταφέρει το ΑΠΕ-ΜΠΕ, στο χωριό ακούγονται οι άνθρωποι που θρηνούν ενώ οι γυναίκες μεταφέρθηκαν έξω από την κοινότητα, μακριά από τα βλέμματα των νεοφερμένων στην περιοχή.

Οι διασώστες έγιναν αμέσως δεκτοί απ'ό την τοπική κοινωνία σαν ήρωες μόλις κατέβηκαν από το ελικόπτερο. Την ίδια ώρα, οι χωρικοί προσπαθούσαν με τα χέρια ή με φτυάρια να απομακρύνουν τα χαλάσματα. Ένας διασώστης βοήθησε στην ανάσυρση μιας γυναίκας από αυτά τα συντρίμμια.

«Όταν την βγάλαμε, είπε ότι ανησυχεί για τα παιδιά της, που βρίσκονται ακόμα μέσα» αφηγήθηκε ο διασώστης, προτού να επιστρέψει στο καθήκον του.

Κάθε τέταρτο της ώρας προσγειώνεται και άλλο ένα ελικόπτερο, μέσα σε δαιμονισμένο θόρυβο. Οι στρατιώτες που επιβαίνουν σε αυτό έχουν διπλό καθήκον: μεταφέρουν ψωμί και νερό για τους κατοίκους και παίρνουν τα φορεία με τους σοβαρά τραυματίες. Άνδρες, γυναίκες και παιδιά, που όπως όλοι στο χωριό, κοιμούνταν την ώρα του σεισμού, θα νοσηλευτούν στην Τζαλαλαμπάντ, την πρωτεύουσα της επαρχίας Ναγκαρχάρ, που απέχει καμιά σαρανταριά χιλιόμετρα από το χωριό. Θα ήταν αδύνατον να μεταφερθούν οδικώς, στους ορεινούς, κακοτράχαλους χωματόδρομους – άλλωστε, πολλοί δεν υπάρχουν πια, κόπηκαν από τις κατολισθήσεις που προκάλεσε η δόνηση.

Από τα μεσάνυχτα, ενώ συνεχίζονταν οι μετασεισμοί, άρχισε η μακάβρια καταμέτρηση των θυμάτων.

Στο Ουαντίρ, την ορεινή κωμόπολη αρκετών χιλιάδων κατοίκων, κανείς δεν αποτολμά ακόμη να κάνει τον απολογισμό των νεκρών. Όμως «κανένα νοικοκυριό» δεν γλίτωσε, διαβεβαίωσε ο Γκιουλ Μοχάμεντ Ρασούλι, ένας 55χρονος χωρικός. «Κάθε οικογένεια μετρά τουλάχιστον έναν νεκρό ή έναν τραυματία», λέει.

Ο ιμάμης του χωριού, ο Ιρφάν Ουλχάκ, εξήγησε ότι στο Ουαντίρ υπήρχαν μέχρι χθες 1.000-1.200 σπίτια και τα μισά από αυτά στέγαζαν οικογένειες που μόλις είχαν επιστρέψει στη χώρα από το Πακιστάν, στο πλαίσιο των απελάσεων των Αφγανών από τη χώρα αυτή.

Όμως ο Μοχάμεντ Τζαουάντ δεν είχε βιώσει ποτέ μέχρι σήμερα, στα 20 χρόνια του, έναν τόσο ισχυρό σεισμό όσο αυτόν της περασμένης νύχτας, που μετρήθηκε στους 6 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ. «Όταν έγινε ο σεισμός έτρεξα έξω από το σπίτι και αυτό κατέρρευσε πίσω μου», είπε ο νεαρός, διευκρινίζοντας ότι από τα δέκα μέλη της οικογένειάς του, ένα σκοτώθηκε και όλοι οι υπόλοιποι τραυματίστηκαν, δ'ηλωσε.

Νοσοκομεία σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης

Ο επικεφαλής του νοσοκομείου Asadabad, Δρ. Muladad, μιλά για κατάσταση κρίσης, με έναν τραυματία να φτάνει κάθε πέντε λεπτά. Όλα τα κρεβάτια είναι γεμάτα και ασθενείς νοσηλεύονται στο πάτωμα.

«Δεν περίμενα ποτέ μια τέτοια κρίση», δήλωσε, τονίζοντας ότι έχει κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Πηγή: Science Media Centre