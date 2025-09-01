Ανείπωτη τραγωδία στο Αφγανιστάν μετά τον ισχυρό σεισμό των 6 Ρίχτερ στην ορεινή βορειοανατολική επαρχία Κουνάρ, με τον αριθμό των νεκρών να έχει «αγγίξει» τους 500 ενώ εκφράζονται φόβοι ότι θα αυξηθούν κι άλλο τις επόμενες ώρες.

Ανάλυση του Al Jazeera στέκεται στη μορφολογία του εδάφους στην περιοχή που «χτυπήθηκε» από τον σεισμό των 6 Ρίχτερ, αναφέροντας ότι το ορεινό έδαφος σε συνδυασμό με το γεγονός ότι είναι πυκνοκατοικημένη, συνέβαλαν στο να αυξηθεί ο αριθμός των νεκρών.

Ο Κρις Έλντερς (Chris Elders), καθηγητής γεωλογίας πετρελαίου στο Πανεπιστήμιο Curtin ανέφερε σχετικά με το Αφγανιστάν: «Δεν είναι μόνο τα κτίρια που θα σειστούν και θα γίνουν ασταθή, αλλά και οι πλαγιές των λόφων θα σειστούν και θα γίνουν ασταθείς, και αυτό είναι που προκαλεί κατολισθήσεις».

Διαβάστε ακόμα: Aνείπωτη τραγωδία στο Αφγανιστάν: Τουλάχιστον 500 οι νεκροί από τον σεισμό - Δείτε εικόνες

«Οι κατολισθήσεις θα μπλοκάρουν δρόμους και έτσι θα παρεμποδίζεται η πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια. Σεισμοί αυτού του μεγέθους και σε αυτή την περίπτωση θα μπορούσαν πραγματικά να συμβούν ανά πάσα στιγμή, επομένως καθιστούν πολύ δύσκολη την πρόβλεψη» πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι οι μετασεισμοί αποτελούν επίσης μεγάλη ανησυχία.

The UN in Afghanistan is deeply saddened by the devastating earthquake that struck the eastern region & claimed hundreds of lives, injuring many more. Our teams are on the ground, delivering emergency assistance & lifesaving support. Our thoughts are with the affected communities pic.twitter.com/rCE6b3WzSU — UN Afghanistan (@unafghanistan) September 1, 2025

Σεισμός στο Αφγανιστάν: Τι είπε ο Λέκκας

«Όταν έχει συμβεί ένας μεγάλος σεισμός, προφανώς, οι άνθρωποι είναι πολύ ανήσυχοι. Αυτό δημιουργεί πολύ άγχος και φόβο, και στη συνέχεια οι επαναλαμβανόμενοι μετασεισμοί απλώς το ενισχύουν αυτό» κατέληξε ο καθηγητής.

Για τον ισχυρό σεισμό μεγέθους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Δευτέρα την περιοχή της Τζαλαλαμπάντ, στο ανατολικό Αφγανιστάν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, μίλησε ο καθηγητής Γεωλογίας και Πρόεδρος του ΟΑΣΠ κ. Ευθύμιος Λέκκας στο ΕΡΤnews.

«Είναι ένας αριθμός ο οποίος αφενός είχε ένα μεγάλο μέγεθος της τάξεως των έξι βαθμών, αφετέρου ήταν σε μικρό βάθος, δηλαδή, της τάξεως των 8 χιλιομέτρων, σε μία περιοχή που είναι μεν αραιοκατοικημένη, αλλά έχει οικιστικές μονάδες αρκετά μεγάλες, οι οποίες είναι ιδιαίτερα ευάλωτες», τόνισε αρχικά.

Πρόσθεσε πως, «τα κτίριά τους είναι σε όχι και τόσο καλή κατάσταση και επίσης, στην ανάπτυξη των καταστροφών και ζημιών παίζει σημαντικό ρόλο το ανάγλυφο το οποίο υπάρχει στις περιοχές, το οποίο ενισχύει τις σεισμικές δράσεις. Έτσι λοιπόν ο κίνδυνος είναι υψηλός, η τρωτότητα των συστημάτων είναι υψηλή, γι’ αυτό βλέπουμε και αυτά τα αποτελέσματα».

Όπως είπε ο κ. Λέκκας για τους νεκρούς, «δυστυχώς, οι αρχικές εκτιμήσεις ουσιαστικά πενταπλασιάζονται μετά, σύμφωνα με τα ιστορικά δεδομένα που έχουμε και επεξεργαζόμαστε. Άρα είναι σαφές ότι είναι μόνο 500 θύματα μέχρι στιγμής, αλλά θεωρώ ότι θα είναι πολύ περισσότερα».

A strong earthquake in eastern Afghanistan near the Pakistan border has killed hundreds of people and injured at least 1,000 others.



The 6.0-magnitude quake hit a series of towns in the province of Kunar, near the city of Jalalabad



🔗 https://t.co/aAg4rS0h8u pic.twitter.com/vVpLhfy6ES — Sky News (@SkyNews) September 1, 2025

🚨⚡️Footage from Afghanistan’s 6.0 quake shows victims airlifted as rescue ops expand. Initial toll: 250 dead, 500 injured in Nangarhar near Pakistan border. pic.twitter.com/1dVDyY3J7S — RussiaNews 🇷🇺 (@mog_russEN) September 1, 2025

Prayers for Afghanistan after a major earthquake hits Kunar. pic.twitter.com/cbdteIJBHZ — Mansoor Ahmed Qureshi (@MansurQr) September 1, 2025