Σερβία: Σε απεργία πείνας μητέρα θύματος του Νόβι Σαντ - Της επιτέθηκαν φιλοκυβερνητικοί

Ένταση επικρατεί μπροστά από την βουλή στη Σερβία όπου, το μεσημέρι της Κυριακής (2/11), ξεκίνησε απεργία πείνας η Ντίανα Χρκα, μητέρα ενός θύματος της τραγωδίας στο Νόβι Σαντ.

Η ένταση προκλήθηκε όταν υποστηρικτές του Αλεξάνταρ Βούτσιτς, από τον καταυλισμό που στήθηκε πριν από οχτώ μήνες, στην λεωφόρο μπροστά από το κοινοβούλιο, εκτόξευσαν αντικείμενα και φωτοβολίδες προς το σημείο όπου βρίσκονται πολίτες που συμπαραστέκονται στην Ντίανα Χρκα.

Η αστυνομία έχει αναπτυχθεί ανάμεσα στις δύο πλευρές χωρίς να παρεμβαίνει αλλά και χωρίς να προσπαθεί να εμποδίσει τις επιθέσεις από τον καταυλισμό. Φοιτητές και πολίτες φτάνουν συνεχώς στο σημείο όπου βρίσκεται η απεργός πείνας, για συμπαράσταση, αναφέρει η ΕΡΤ.

Η μεγαλειώδης συγκέντρωση για το Νόβι Σαντ | AP

Σερβία: Πώς περνά τα δικά της «Τέμπη»

Οι αποκαλούμενοι «έμπιστοι» (royalists) του Βούτσιτς, όπως αποκαλούνται τα άτομα που βρίσκονται στον ιδιόμορφο καταυλισμό, με ύβρεις και χυδαίες εκφράσεις απευθύνονται στην Ντίανα Χρκα.

Ενδιαφέροντες θα μπορούσαν να είναι οι αντίστροφοι παραλληλισμοί με την εδώ κατάσταση, και τις κατηγορίες κατά συγγενών των θυμάτων των Τεμπών για «τσαντίρια» στο Σύνταγμα, τη στιγμή που τέτοιες συνήθειες εκδηλώνουν οι προσκείμενοι του καθεστώτος στη Σερβία.

Από την άλλη πλευρά οι συγκεντρωθέντες φωνάζουν «δολοφόνοι, δολοφόνοι» ενώ ακούγονται και συνθήματα κατά του Αλεξάνταρ Βούτσιτς.

Η Ντίανα Χρκα ξεκίνησε απεργία πείνας ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τον θάνατο του 27χρονου γιου της Στέφαν και άλλων 15 ανθρώπων, σε μία κίνηση που θυμίζει τη διεκδίκηση του Πάνου Ρούτσι.

Την απόφαση της ανακοίνωσε χθες, Σάββατο, κατά την μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματοποιήθηκε στο Νόβι Σαντ για την επέτειο του ενός έτους από την τραγωδία στον σιδηροδρομικό σταθμό.

«Πρέπει να μάθω ποιος σκότωσε το παιδί μου, ποιος σκότωσε 16 ανθρώπους. Κάποιος πρέπει να λογοδοτήσει γι’ αυτό», είπε η Ντίανα Χρκα ανακοινώνοντας την έναρξη απεργίας πείνας.