Σχέδιο 14 σημείων από το Ιράν: Προτείνει τερματισμό του πολέμου εντός 30 ημερών - Αμφιβάλλει ο Τραμπ

Επίλυση των διαφορών εντός 30 ημερών με στόχο τον τερματισμό του πολέμου και όχι παράταση της εκεχειρίας, προβλέπει η τελευταία πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ, σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Όπως επισημαίνει το Associated Press, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε το Σάββατο ότι εξετάζει μια νέα ιρανική πρόταση, αλλά εξέφρασε αμφιβολίες για το αυτή θα οδηγήσει σε συμφωνία, προσθέτοντας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι «δεν έχουν πληρώσει ακόμη αρκετά υψηλό τίμημα για ό,τι έχουν κάνει στην ανθρωπότητα και στον κόσμο τα τελευταία 47 χρόνια».

Τι περιλαμβάνει η πρόταση του Ιράν προς τις ΗΠΑ

Η πρόταση 14 σημείων του Ιράν που αντικρούει το σχέδιο 9 σημείων των ΗΠΑ, ζητά επίσης την άρση των αμερικανικών κυρώσεων κατά του Ιράν, τον τερματισμό του ναυτικού αποκλεισμού των ιρανικών λιμανιών, την απόσυρση των δυνάμεων από την περιοχή και την παύση όλων των εχθροπραξιών, συμπεριλαμβανομένων των επιχειρήσεων του Ισραήλ στο Λίβανο, σύμφωνα με τα ημιεπίσημα πρακτορεία Nour News και Tasnim.

Ωστόσο, φαίνεται πως δεν υπάρχει αναφορά στο πυρηνικό πρόγραμμα και στο εμπλουτισμένο ουράνιο, που αποτελεί από καιρό το κεντρικό ζήτημα στις εντάσεις με τις ΗΠΑ και το οποίο η Τεχεράνη θα προτιμούσε να αντιμετωπίσει αργότερα. Το Ιράν έστειλε την απάντησή του μέσω του Πακιστάν, το οποίο φιλοξένησε τον περασμένο μήνα απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών.

Ο πρωθυπουργός, ο υπουργός Εξωτερικών και ο αρχηγός του στρατού του Πακιστάν συνεχίζουν να στηρίζουν τις διαπραγματεύσεις και να ενθαρρύνουν τις ΗΠΑ και το Ιράν να συνομιλήσουν απευθείας, σύμφωνα με δύο αξιωματούχους στο Πακιστάν που μίλησαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Η εύθραυστη εκεχειρία τριών εβδομάδων φαίνεται να κρατά, αν και ο Τραμπ δήλωσε το Σάββατο στους δημοσιογράφους ότι παραμένει ανοιχτό το ενδεχόμενο περαιτέρω επιθέσεων.

Αμετακίνητο το Ιράν για το Στενό του Ορμούζ

Ο Τραμπ έχει ήδη προτείνει ένα σχέδιο για την επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, στην είσοδο του Περσικού Κόλπου, από όπου συνήθως διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου, καθώς και λιπάσματα που χρειάζονται επειγόντως οι αγρότες σε όλο τον κόσμο.

Ο έλεγχος του Ιράν επί του στενού, που επιβλήθηκε μετά την έναρξη του πολέμου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στις 28 Φεβρουαρίου, έχει ταράξει τις παγκόσμιες αγορές.

Ο αναπληρωτής πρόεδρος του ιρανικού κοινοβουλίου δήλωσε την Κυριακή ότι η Τεχεράνη «δεν θα υποχωρήσει από τη θέση της σχετικά με το Στενό του Ορμούζ και δεν θα επιστρέψει στις προπολεμικές συνθήκες».

Ο Αλί Νικζάντ, ο οποίος δεν έχει εξουσία λήψης αποφάσεων στο κοινοβούλιο, μίλησε κατά τη διάρκεια επίσκεψής του σε λιμενικές εγκαταστάσεις στο στρατηγικής σημασίας νησί Λαράκ.

Ο Νικζάντ επανέλαβε τη θέση του Ιράν ότι οποιοδήποτε πλοίο που δεν συνδέεται με τις ΗΠΑ ή το Ισραήλ μπορεί να περάσει αφού καταβάλει διόδια. Η Τεχεράνη έκλεισε ουσιαστικά το Στενό απειλώντας πλοία.

Οι ΗΠΑ έχουν προειδοποιήσει τις ναυτιλιακές εταιρείες ότι ενδέχεται να αντιμετωπίσουν κυρώσεις αν πληρώσουν το Ιράν με οποιαδήποτε μορφή, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών περιουσιακών στοιχείων, για να περάσουν με ασφάλεια.

Εν τω μεταξύ, ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ από τις 13 Απριλίου στερεί από την Τεχεράνη τα έσοδα από το πετρέλαιο που χρειάζεται για να στηρίξει την αδύναμη οικονομία της.

«Πιστεύουμε ότι έχουν εισπράξει λιγότερα από 1,3 εκατομμύρια δολάρια σε διόδια, ποσό που είναι πενιχρό σε σύγκριση με τα προηγούμενα ημερήσια έσοδα από το πετρέλαιο», δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, στο Fox News την Κυριακή.

Ανέφερε ότι οι αποθήκες πετρελαίου του Ιράν γεμίζουν ραγδαία και «θα αναγκαστούν να αρχίσουν να κλείνουν πηγάδια, κάτι που πιστεύουμε ότι θα μπορούσε να συμβεί την επόμενη εβδομάδα».

Συνεχίζεται η πτώση για το νόμισμα του Ιράν

Την Κυριακή, τη δεύτερη ημέρα της εβδομάδας εργασίας στο Ιράν, το ριάλ αποδυναμώθηκε περαιτέρω έναντι του δολαρίου ΗΠΑ. Αναλυτές αναφέρουν ότι υπάρχει μεγάλη πιθανότητα το νόμισμα να υποχωρήσει περαιτέρω.

Το ριάλ διαπραγματευόταν στα 1,3 εκατομμύρια ανά δολάριο τον Δεκέμβριο, ένα ιστορικό χαμηλό εκείνη την εποχή, προκαλώντας εκτεταμένες διαμαρτυρίες για την επιδείνωση της οικονομίας. Οι αγορές στην Τεχεράνη παραμένουν ασταθείς, με τις τιμές ορισμένων αγαθών να αυξάνονται καθημερινά.

Σύμφωνα με αναφορές στα ιρανικά μέσα ενημέρωσης, αρκετά εργοστάσια δεν ανανέωσαν τις συμβάσεις των εργαζομένων μετά το ιρανικό νέο έτος τον Μάρτιο, ενώ σημαντικός αριθμός ανθρώπων έχασε τη δουλειά του.

Ο Γιουσέφ Πεζεσκιάν, γιος και σύμβουλος του προέδρου, Μασούντ Πεζεσκιάν, έγραψε στο Telegram ότι τόσο οι Ηνωμένες Πολιτείες όσο και το Ιράν θεωρούν τον εαυτό τους νικητή του πολέμου και δεν είναι διατεθειμένοι να υποχωρήσουν.