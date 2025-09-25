To σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τη Γάζα: Τι προβλέπει για τη Χαμάς - Η αντίδραση των Αράβων ηγετών

Ο Ντόναλντ Τραμπ και ο απεσταλμένος του Λευκού Οίκου Στιβ Γουίτκοφ παρουσίασαν στους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες μία «μακέτα» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και για τη διακυβέρνηση μετά τη Χαμάς.

Είναι η πρώτη φορά που ο Τραμπ παρουσιάζει ένα αμερικανικό σχέδιο για τον τερματισμό του πολέμου στην πολύπαθη παλαιστινιακή περιοχή, από τότε που ανέλαβε τα καθήκοντά του τον Ιανουάριο. Η ανταπόκριση στην αίθουσα ήταν γενικά θετική, ανέφεραν πηγές του Axios.

Ο Τραμπ είπε στους ηγέτες στη συνάντηση, στο περιθώριο της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ότι ο πόλεμος πρέπει να τερματιστεί επειγόντως.

Τραμπ: Τα σημεία του σχεδίου για τη Γάζα

Ο Τραμπ σημείωσε ότι παρουσιάζει το σχέδιο επειδή κάθε μέρα που συνεχίζεται ο πόλεμος, το Ισραήλ απομονώνεται όλο και περισσότερο διεθνώς, ανέφερε μια πηγή.

Οι κύριες αρχές είναι:

Η απελευθέρωση όλων των εναπομεινάντων ομήρων.

όλων των εναπομεινάντων ομήρων. Μόνιμη εκεχειρία .

. Σταδιακή αποχώρηση του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας.

του Ισραήλ από ολόκληρη τη Λωρίδα της Γάζας. Ένα μεταπολεμικό σχέδιο που περιλαμβάνει έναν μηχανισμό διακυβέρνησης στη Γάζα χωρίς τη Χαμάς.

στη Γάζα Μια δύναμη ασφαλείας που θα περιλαμβάνει επίσης Παλαιστίνιους αλλά και στρατιώτες από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

που θα περιλαμβάνει επίσης Παλαιστίνιους αλλά και από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες. Χρηματοδότηση από τους Άραβες και μουσουλμάνους για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα.

από τους και για τη νέα διοίκηση στη Γάζα και για την ανοικοδόμηση του θύλακα. Μερική συμμετοχή της Παλαιστινιακής Αρχής.

Οι πηγές σημείωσαν ότι ο Τραμπ ζήτησε από τους Άραβες και Μουσουλμάνους ηγέτες την υποστήριξή τους σε αυτές τις αρχές και τη δέσμευσή τους να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο για τη Γάζα.

Σχέδιο Τραμπ: Οι όροι των Αράβων ηγετών

Σύμφωνα με δύο πηγές, οι Άραβες ηγέτες έθεσαν στον Αμερικανό πρόεδρο αρκετούς όρους για την υποστήριξη του σχεδίου του:

Το Ισραήλ δεν θα προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης ή της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα καταλάβει τμήματα της Γάζας.

Το Ισραήλ δεν θα χτίσει οικισμούς στη Γάζα.

Το Ισραήλ θα σταματήσει να υπονομεύει το status quo στο Τζαμί Αλ-Άκσα.

Η ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα θα αυξηθεί αμέσως.

Ο Τραμπ κατέστησε σαφές ότι δεν θα επιτρέψει στο Ισραήλ να προσαρτήσει τμήματα της Δυτικής Όχθης.

Στο τέλος της συνάντησης, οι Άραβες και Μουσουλμάνοι ηγέτες εξέφρασαν την υποστήριξή τους στις αμερικανικές αρχές και δεσμεύτηκαν να συμμετάσχουν στο μεταπολεμικό σχέδιο, ανέφεραν οι πηγές.

Ένας άλλος Άραβας αξιωματούχος που γνωρίζει τη συνάντηση είπε ότι οι συμμετέχοντες έφυγαν από εκεί «με μεγάλη ελπίδα».

«Για πρώτη φορά νιώσαμε ότι υπήρχε ένα σοβαρό σχέδιο στο τραπέζι. Ο Πρόεδρος Τραμπ θέλει να ολοκληρωθεί αυτό το κεφάλαιο, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε σε καλύτερα πράγματα στην περιοχή», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Ο Τραμπ είπε στους Άραβες ηγέτες ότι το επόμενο βήμα είναι να συζητήσουν το σχέδιο με τον Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο τη Δευτέρα, προκειμένου να εξασφαλίσουν την υποστήριξή του, σύμφωνα με πηγή που γνωρίζει το περιεχόμενο της συνάντησης.

«Το αμερικανικό σχέδιο ήταν καλό, αλλά χρειαζόταν λίγο περισσότερη βελτίωση με τη συμβολή αραβικών χωρών. Αφού οριστικοποιηθεί, οι ΗΠΑ θα πρέπει να το πουλήσουν στον Μπίμπι», δήλωσε ένας Άραβας αξιωματούχος.