«Το σχέδιο για την Ουκρανία δεν μας κάνει»: Το Κρεμλίνο απορρίπτει τους ευρωπαϊκούς όρους ειρήνης

Μετά την αντιπρόταση της Ευρώπης στην ειρηνευτική συμφωνία των ΗΠΑ για την Ουκρανία, η οποία υποβλήθηκε τη Δευτέρα, ο βοηθός του Κρεμλίνου για την εξωτερική πολιτική Γιούρι Ουσακόφ δήλωσε σε δημοσιογράφους στη Μόσχα:

«Το ευρωπαϊκό σχέδιο, με την πρώτη ματιά... είναι εντελώς αντιεποικοδομητικό και δεν μας κάνει». Η πρόταση αλλάζει πράγματι αρκετές βασικές πτυχές της συμφωνίας,

Μεταξύ αυτών, τους περιορισμούς στο μέγεθος του ουκρανικού στρατού και της επικράτειας που θα αναγνωρίζονταν ως ρωσικές βάσει των σχεδίων Τραμπ, όπως μεταφέρει το BBC.

Ουκρανία: Οι διαφορές στα σχέδια Τραμπ και Ευρώπης

Μετά το ειρηνευτικό σχέδιο 28 σημείων που φέρεται να πρότειναν οι ΗΠΑ, ένα άλλο ενημερωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο καταρτίστηκε μετά τις συνομιλίες κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου στη Γενεύη - αν και οι λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί.

Ωστόσο, αρκετά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του πρακτορείου ειδήσεων Reuters, έχουν αναφέρει το κείμενο ενός εναλλακτικού σχεδίου που συνέταξαν οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι του Κιέβου.

Το BBC δεν έχει επαληθεύσει ανεξάρτητα το περιεχόμενό του και ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο έχει αρνηθεί οποιαδήποτε γνώση της ύπαρξής του.

Η αναφερόμενη αντιπρόταση της Ευρώπης περιλαμβάνει:

Όριο στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις σε 800.000 προσωπικό σε καιρό ειρήνης

προσωπικό σε καιρό ειρήνης Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ με βάση τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν υπάρχει.

με βάση τη συναίνεση των μελών του ΝΑΤΟ, η οποία, όπως ισχυρίζεται, δεν υπάρχει. Το ΝΑΤΟ συμφωνεί να μην αναπτύξει «μόνιμα» στρατεύματα στην Ουκρανία

στην Ουκρανία Οι ΗΠΑ θα προσφέρουν στην Ουκρανία εγγύηση ασφαλείας παρόμοια με την απάντηση του ΝΑΤΟ βάσει του Άρθρου 5 απέναντι στη ρωσική εισβολή - αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση στην Ουκρανία θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων των μελών.

παρόμοια με την βάσει του Άρθρου 5 απέναντι στη ρωσική εισβολή - αυτό σημαίνει ότι μια επίθεση στην Ουκρανία θα αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων των μελών. Ομάδα εργασίας ασφαλείας με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την επιβολή της συμφωνίας

με τη συμμετοχή των ΗΠΑ, της Ουκρανίας, της Ρωσίας και των Ευρωπαίων για την επιβολή της συμφωνίας Η Ουκρανία δεσμεύεται να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα κυρίαρχα εδάφη με στρατιωτικά μέσα , αλλά μέσω διαπραγματεύσεων

Και παρακάτω ορισμένα σημεία από την αρχική πρόταση των ΗΠΑ προς σύγκριση:

Το Κίεβο θα μειώσει τον στρατό του σε 600.000 προσωπικό

Η Ουκρανία πρέπει να δεσμευτεί στο σύνταγμά της ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ πρέπει να το συμπεριλάβει αυτό στο καταστατικό του.

και το ΝΑΤΟ πρέπει να το συμπεριλάβει αυτό στο καταστατικό του. Το ΝΑΤΟ πρέπει να δεσμευτεί να μην αναπτύξει στρατεύματα στην Ουκρανία

στην Ουκρανία Κοινή ομάδα εργασίας ΗΠΑ-Ρωσίας για την εφαρμογή της συμφωνίας

για την εφαρμογή της συμφωνίας Οι περιοχές της Κριμαίας, του Λουγκάνσκ και του Ντόνετσκ αναγνωρίστηκαν ως «de facto ρωσικές» και τα σύνορα πάγωσαν για να αντικατοπτρίσουν τα ρωσικά εδαφικά κέρδη