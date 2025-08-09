Σχέδιο λήξης του πολέμου στη Γάζα και για τους ομήρους: Θα παρουσιαστεί σε Ισραήλ, Χαμάς

Ο ειδικός απεσταλμένος του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ για τη Μέση Ανατολή, Στιβ Γουίτκοφ θα συναντηθεί σήμερα (09/08) με τον πρωθυπουργό του Κατάρ στην Ισπανία για να συζητήσει ένα σχέδιο τερματισμού του πολέμου στη Γάζα και απελευθέρωσης των Ισραηλινών ομήρων, ανέφερε δημοσιογράφος του αμερικανικού ειδησεογραφικού ιστότοπου Axios.

Το σχέδιο θα παρουσιαστεί στο Ισραήλ και τη Χαμάς εντός των επόμενων δύο εβδομάδων, σύμφωνα με πηγή που συμμετέχει στις συνομιλίες και μίλησε στο Axios.

Ένας Ισραηλινός αξιωματούχος, επίσης ανώνυμος και εμπλεκόμενος στις διαπραγματεύσεις, δήλωσε στο Axios ότι, παρόλο που η Ιερουσαλήμ δεν αντιτίθεται στις προσπάθειες για μια συνολική συμφωνία, «το χάσμα μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς ως προς τον τερματισμό του πολέμου είναι τεράστιο, οπότε η συζήτηση για μια συνολική συμφωνία είναι πιθανότατα άσκοπη σε αυτό το στάδιο».

Οι συνομιλίες πραγματοποιούνται μετά την έγκριση από το ισραηλινό υπουργικό συμβούλιο την Πέμπτη (07/08) ενός σχεδίου για την πλήρη κατάληψη της πόλης της Γάζας, μια κίνηση που έχει προκαλέσει διεθνή ανησυχία για το πιθανό ανθρωπιστικό κόστος και θεωρείται ευρέως ότι θέτει σε κίνδυνο τους εναπομείναντες ομήρους.

Το υπουργικό συμβούλιο πολιτικής και ασφάλειας του Ισραήλ ενέκρινε νωρίς την Παρασκευή (8/8) το σχέδιο για την κατάληψη της Γάζας και τον πλήρη έλεγχό της, την ώρα όμως που η κυβέρνηση Νετανιάχου, στο εσωτερικό της φαίνεται να διχάζεται.

«Οι Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις θα προετοιμαστούν να αναλάβουν τον έλεγχο της Γάζας, παρέχοντας παράλληλα ανθρωπιστική βοήθεια στον άμαχο πληθυσμό εκτός των ζωνών μάχης», ανέφερε το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου σε ανακοίνωσή του, αναφερόμενο στις Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις.

Πηγή: Axios, EΡΤ