Το σχέδιο των ΗΠΑ για διεθνή δύναμη στη Γάζα: Η εμπλοκή της Τουρκίας και η προϋπόθεση για τη Χαμάς

Οι ΗΠΑ βρίσκονται σε συνομιλίες με διάφορες χώρες για τη δημιουργία μιας διεθνούς δύναμης που θα αναπτυχθεί στη μεταπολεμική Γάζα, με στόχο τη σταθεροποίηση της περιοχής. Το σχέδιο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στις επόμενες εβδομάδες, σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Axios.

Η κατάρρευση της εκεχειρίας την Τρίτη ανέδειξε πόσο εύθραυστη παραμένει η ειρήνη, ενώ η προτεινόμενη Διεθνής Δύναμη Σταθεροποίησης (ISF) εγείρει δύσκολα πολιτικά ερωτήματα για το Ισραήλ, τη Χαμάς και τις χώρες που εξετάζουν την αποστολή στρατευμάτων.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) έχει αναλάβει τη σύνταξη του σχεδίου, το οποίο προβλέπει τη δημιουργία νέας παλαιστινιακής αστυνομικής δύναμης υπό εκπαίδευση και έλεγχο των ΗΠΑ, της Αιγύπτου και της Ιορδανίας, σε συνεργασία με στρατεύματα από αραβικές και μουσουλμανικές χώρες.

Χώρες όπως η Ινδονησία, το Αζερμπαϊτζάν, η Αίγυπτος και η Τουρκία έχουν εκφράσει προθυμία να συνεισφέρουν στρατεύματα, ενώ άλλες εκφράζουν επιφυλάξεις λόγω της εύθραυστης κατάστασης ασφαλείας στη Γάζα. Σύμφωνα με πηγές, αν δεν υπάρξει αξιόπιστη ασφάλεια και διακυβέρνηση που να έχει την αποδοχή του Ισραήλ, η περιοχή κινδυνεύει από συνεχή ισραηλινά πλήγματα.

Το σχέδιο των 20 σημείων

Το σχέδιο 20 σημείων του Τραμπ προβλέπει ότι η ανάπτυξη της ISF αποτελεί προϋπόθεση για περαιτέρω αποχώρηση του Ισραήλ από περίπου το 50% της Γάζας που εξακολουθεί να ελέγχει. Η δύναμη θα επικεντρωθεί στην ασφάλεια των συνόρων και στην αποτροπή λαθρεμπορίου όπλων, ενώ η στάση της Χαμάς θα καθορίσει αν θα χρειαστεί στρατιωτική εμπλοκή.

Κύκλοι στη δεξιά πτέρυγα του Ισραήλ και των ΗΠΑ εκτιμούν ότι η Χαμάς δεν θα παραδώσει οικειοθελώς την εξουσία ή τον οπλισμό της, γεγονός που ενδεχομένως θα προκαλέσει νέα σύρραξη. Ωστόσο, οι Αμερικανοί αξιωματούχοι επισημαίνουν ότι η ISF είναι κρίσιμη για την αποφυγή επανάληψης εχθροπραξιών και η ανάπτυξή της πρέπει να γίνει μεθοδικά.

Η συγκρότηση της ISF αποτέλεσε κεντρικό θέμα στις πρόσφατες επαφές των απεσταλμένων του Τραμπ με Ισραηλινούς αξιωματούχους, συζητώντας το μέγεθος και τη νομιμοποίηση της δύναμης από τον τοπικό πληθυσμό. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη συμμετοχή της Τουρκίας, που επιθυμούν οι ΗΠΑ για την πειθώ της Χαμάς, παρά τις ισραηλινές αντιρρήσεις.

Ο βασικός στόχος

Βασικός στόχος είναι η συναίνεση της Χαμάς για την ανάπτυξη της ISF. Σε περίπτωση άρνησης, η δύναμη θα αναπτυχθεί αρχικά στο νότιο τμήμα της Γάζας για τη δημιουργία ζώνης ασφαλείας. Οι ΗΠΑ επιδιώκουν επίσης ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για νομική και πολιτική στήριξη της ISF, χωρίς όμως να μετατραπεί σε ειρηνευτική δύναμη του ΟΗΕ, διατηρώντας τον έλεγχο.

Οι κρίσιμες αποφάσεις για τη δομή και σύνθεση της ISF αναμένονται τις επόμενες ημέρες. Οι συμμετέχουσες χώρες αναμένουν την τελική μορφή του σχεδίου, ενώ η δυσπιστία απέναντι στην επιτυχία του παραμένει υψηλή, αν και καμία χώρα δεν έχει απορρίψει το σχέδιο.