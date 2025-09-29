Το σχέδιο Τραμπ για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα και το «ευχαριστώ» στον Νετανιάχου

Ο Λευκός Οίκος έδωσε στη δημοσιότητα το σχέδιο του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας, το οποίο προβλέπει την έναρξη διαλόγου μεταξύ Ισραηλινών και Παλαιστινίων ώστε να συμφωνήσουν έναν πολιτικό ορίζοντα για την ειρηνική συνύπαρξή τους.

Σύμφωνα με το σχέδιο Τραμπ, εφόσον και οι δύο πλευρές συμφωνήσουν με την πρόταση, ο πόλεμος θα τερματιστεί αμέσως.

Διαβάστε ακόμα: Λευκός Οίκος: «Είμαστε πολύ κοντά σε μια συμφωνία στη Γάζα» - Το Ισραήλ θέλει να περιορίσει το Κατάρ

Τι προβλέπει το σχέδιο του Τραμπ για τη Γάζα

Εντός 72 ωρών από τη στιγμή που το Ισραήλ την κάνει αποδεκτή, όλοι οι όμηροι, ζωντανοί και νεκροί, θα πρέπει να επιστρέψουν στο Ισραήλ. Αφού επιστραφούν όλοι οι όμηροι, το Ισραήλ θα πρέπει να απελευθερώσει 250 ισοβίτες Παλαιστίνιους και 1.700 κατοίκους της Γάζας που συνελήφθησαν μετά την 7η Οκτωβρίου 2023.

Το Ισραήλ δεν θα κατακτήσει, ούτε θα προσαρτήσει τη Λωρίδα της Γάζας, τη διακυβέρνηση της οποίας θα αναλάβει προσωρινά μια μεταβατική, τεχνοκρατική, απολίτικη παλαιστινιακή επιτροπή.

Ο ίδιος ο Τραμπ θα προεδρεύει σε μια επιτροπή που θα επιβλέπει το μεταβατικό στάδιο στον θύλακα και στην οποία θα μετέχουν και άλλοι αρχηγοί κρατών, συμπεριλαμβανομένου και του πρώην πρωθυπουργού της Βρετανίας, Τόνι Μπλερ.

Τα μέλη της Χαμάς θα πρέπει να συμφωνήσουν ότι δεν θα διαδραματίσουν κανέναν ρόλο στη διακυβέρνηση της Γάζας, εμμέσως, ευθέως ή με οποιαδήποτε μορφή.

Στα μέλη της οργάνωσης που επιθυμούν να φύγουν από τη Γάζα θα παρασχεθεί ασφαλής διέλευση για τις χώρες που θα τα δεχτούν, ενώ προβλέπεται και αμνηστία σε όσους δεχτούν να καταθέσουν τα όπλα.

Κανείς δεν θα υποχρεωθεί να φύγει από τη Γάζα και όσοι επιθυμούν να φύγουν θα μπορούν να το κάνουν ελεύθερα και να επιστρέψουν επίσης.

Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί «κατά φάσεις» από τη Γάζα σε περίπτωση συμφωνίας

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε επίσης ότι το Ισραήλ θα αποσυρθεί «κατά φάσεις» από τη Γάζα στο πλαίσιο συμφωνίας για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα.

«Σε συνεργασία με τη νέα μεταβατική αρχή στη Γάζα, όλα τα μέρη θα συμφωνήσουν σε ένα χρονοδιάγραμμα για την απόσυρση κατά φάσεις των ισραηλινών δυνάμεων», ανακοίνωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που παραχώρησε με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου στον Λευκό Οίκο.

Ο Τραμπ ευχαρίστησε τον Νετανιάχου επειδή «αποδέχτηκε» το σχέδιο για τη Γάζα

Νωρίτερα ο Ντόναλντ Τραμπ ευχαρίστησε τον πρωθυπουργό του Ισραήλ, με τον οποίο είχε σήμερα συνάντηση στον Λευκό Οίκο, επειδή, όπως είπε, συμφώνησε με το σχέδιό του για τον τερματισμό του πολέμου στη Λωρίδα της Γάζας.

Εάν γίνει δεκτό το σχέδιο από τη Χαμάς, προβλέπει την απελευθέρωση όλων των ομήρων, σημείωσε, και αυτό σημαίνει «τον τερματισμό του ίδιου του πολέμου». Με βάση την πρόταση, οι αραβικές και οι μουσουλμανικές χώρες θα δεσμευτούν στην αποστρατιωτικοποίηση της Γάζας.

Οι πλευρές θα συμφωνήσουν το χρονοδιάγραμμα για την αποχώρηση του Ισραήλ από τον θύλακα, πρόσθεσε, σημειώνοντας ότι το σχέδιό του προβλέπει την κατά φάσεις απόσυρση του ισραηλινού στρατού.

Ο Τραμπ είπε ότι «αισθάνεται πως θα έχουμε θετική απάντηση» από τη Χαμάς. Τόνισε όμως ότι εάν η παλαιστινιακή οργάνωση απορρίψει τη συμφωνία, «το Ισραήλ θα έχει την πλήρη στήριξή μου για να την καταστρέψει».

Πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ