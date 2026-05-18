Σχεδόν κανένας «zoomer» δεν θέλει να γίνει inluencer- Τα επαγγέλματα των ονείρων της Gen Z

Το μεγαλύτερο στερεότυπο που ακούμε για την Gen Z, τα άτομα που έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1997 και του 2010 είναι ότι «βαριούνται να δουλέψουν» και ότι το μόνο που θέλουν είναι να γίνουν inlfuencers, υπονοώντας ότι το συγκεκριμένο επάγγελμα είναι το πιο ξεκούραστο.

Νέα δεδομένα, έρχονται να γκρεμίσουν την ιδέα των Boomers για την νέα γενιά και, καθώς καταρρίπτουν την θεωρία ότι όλοι σε αυτήν την ηλικιακή ομάδα είναι αποφασισμένοι να γίνουν influencers.

Αποδεικνύεται ότι, σε έναν κόσμο όπου η Τεχνητή Νοημοσύνη βρίσκεται σε άνοδο και συντρίβει τις ευκαιρίες εργασίας, και το μέλλον της οικονομία γίνεται ολοένα και πιο αβέβαιο, όσοι και όσες είναι σήμερα μεταξύ 14 και 29 ετών φαίνεται να έχουν άλλα σχέδια για βγάλουν τα προς το ζην.

Μόνο το 5% της Γενιάς Z λέει τώρα ότι θα ήθελε να γίνει influencer, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Yahoo!, όπως μεταδίδει το Cosmopolitan, η οποία έρχεται σε έντονη αντίθεση με μια έκθεση του 2023 της Morning Consult, η οποία έθεσε αυτό το ποσοστό στο τεράστιο 57%.

Ποιο είναι το ιδανικό επάγγελμα της Gen Z

Αντίθετα, η πιο δημοφιλής επιλογή καριέρας των νέων είναι να γίνουν επιχειρηματίες (18%) και, το πιο σημαντικό, να μην βρίσκονται στο προσκήνιο. Αλλού, το 17% δήλωσε ότι το να γίνει κανείς καθηγητής είναι πιο ελκυστικό, ενώ το 14% θα ήθελε να γίνει γιατρός. Περίπου το 3% θέλει να γίνει δικηγόρος.

Δεδομένου ότι μόνο το 9% της Γενιάς Z δήλωσαν ότι θα ήθελαν να γίνουν διάσημοι, υπάρχει μια πραγματική απομάκρυνσή της από το κυνήγι των likes και την επιθυμία δημοσιοποίησης της ιδιωτικής ζωής.

Ίσως έχει γίνει αντιληπτό ότι η αγορά είναι υπερπλήρης από ανθρώπους που μοιράζονται τη ζωή τους στο διαδίκτυο ή να συνειδητοποιούν πως η πραγματικότητα διαφέρει αισθητά από όσα δείχνουν τα social media..