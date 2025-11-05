Shein: Η Γαλλία απαγόρευσε την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα

Η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε ότι αναστέλλει την πρόσβαση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Shein έως ότου η εταιρία αποδείξει ότι το περιεχόμενό της συμμορφώνεται με τη γαλλική νομοθεσία, μετά τον σάλο που έχει ξεσπάσει σχετικά με τις σεξουαλικές κούκλες με παιδικά χαρακτηριστικά που βρέθηκαν καταχωρημένες στον ιστότοπο.

Όπως αναφέρει το Associated Press, η απόφαση που ανακοινώθηκε με μία λακωνική δήλωση του υπουργείου Οικονομικών, ήρθε την ίδια μέρα που η Shein άνοιξε το πρώτο της μόνιμο κατάστημα στο Παρίσι, μέσα σε ένα από τα πιο εμβληματικά πολυκαταστήματα της πόλης.

Τα εγκαίνια προσέλκυσαν πλήθος κόσμου αλλά και διαδηλωτών, μεταξύ των οποίων μια μικρή ομάδα που κρατούσεπλακάτ κατά της Shein και διέκοψε για λίγο την τελετή των εγκαινίων, προτού απομακρυνθούν από την ασφάλεια. Το υπουργείο δεν ανέφερε εάν η απόφασή του θα επηρεάσει το φυσικό κατάστημα ούτε εξήγησε τους λόγους της απόφασής του.

Σε απάντηση, η Shein δεσμεύτηκε να συνεργαστεί με τις γαλλικές αρχές για να «αντιμετωπίσει γρήγορα τυχόν ανησυχίες, όπως έχουμε κάνει πάντα, και επιδιώκουμε διάλογο με τις αρχές και τους κυβερνητικούς φορείς σχετικά με αυτό το ζήτημα».

Οι γαλλικές αρχές έχουν τη νομική εξουσία να διατάξουν τις διαδικτυακές πλατφόρμες να αφαιρέσουν εντός 24 ωρών σαφώς παράνομο περιεχόμενο, όπως παιδική πορνογραφία.

Εάν δεν συμμορφωθούν, οι αρχές μπορούν να απαιτήσουν από τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου και τις μηχανές αναζήτησης να αποκλείσουν την πρόσβαση και να διαγράψουν τον ιστότοπο.

Η πρόσβαση και οι παραγγελίες από τη γαλλική έκδοση του ιστότοπου της Shein ήταν ακόμα δυνατές την Τετάρτη μετά την ανακοίνωση της κυβέρνησης.