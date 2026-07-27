Στους τρεις ανέρχονται οι νεκροί έπειτα από τους πυροβολισμούς σε φεστιβάλ γαστρονομίας στο Σιατλ, ενώ τέσσερις τραυματίες νοσηλεύονται μεταξύ των οποίων και ένα αγόρι δύο ετών.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής δεδομένα που μεταφέρονται από την αστυνομία του Σιάτλ, δύο άτομα φέρεται να αντάλλαξαν πυροβολισμούς μεταξύ τους.

Ένας ύποπτος έχει τεθεί υπό κράτηση και πρόκειται για άτομο «νεαρό», ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση αναζήτησης ενός δεύτερου, ο οποίος διέφυγε από τους αστυνομικούς στο σημείο, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Αυτόπτες μάρτυρες ανέφεραν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς, ενώ ένας από τους παρευρισκόμενους δήλωσε σε τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι η κατάσταση ήταν «απόλυτο χάος».

Στιγμές χάους την ώρα των πυροβολισμών

Οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν το απόγευμα, περίπου στις 18:00 τοπική ώρα, την ώρα που χιλιάδες οικογένειες βρίσκονταν στο σημείο απολαμβάνοντας το φεστιβάλ στο Space Needle.

Οι στιγμές πανικού από τους πυροβολισμούς έχουν καταγραφεί σε βίντεο που δημοσιεύονται στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

A mass sh—ting occurred at the Bite of Seattle food festival. One food vendor was live-streaming and caught the commotion in the background. An unknown number of victims are known at the moment. https://t.co/5FFcb9VEOT pic.twitter.com/z61ecUDedv — Andy Ngo (@MrAndyNgo) July 27, 2026

Η δήμαρχος του Σιάτλ, Κέιτι Γουίλσον, χαρακτήρισε το περιστατικό ως «απίστευτη τραγωδία και φρικτή πράξη βίας», καθώς είπε ότι πρέπει να γίνουν περισσότερα για την αντιμετώπιση της ένοπλης βίας στο Σιάτλ και στις ΗΠΑ.

Στιγμές χάους από τους πυροβολισμούς

Δύο μάρτυρες που παρευρέθηκαν στο φεστιβάλ δήλωσαν στο KOMO, συνεργαζόμενο με το CNN, ότι άκουσαν «επτά με οκτώ πυροβολισμούς», προσθέτοντας ότι άνθρωποι έτρεχαν «παντού». Ένας άνδρας είπε ότι βρισκόταν κοντά σε μια σκηνή όπου έπαιζε μια μπάντα όταν άκουσε «τουλάχιστον δύο δωδεκάδες πυροβολισμούς».

Ένας άλλος άνδρας είπε σύμφωνα με το CNN ότι κάποιοι άνθρωποι δεν αντέδρασαν αμέσως, σκεπτόμενοι «α, πρέπει να είναι πυροτεχνήματα ή κάτι τέτοιο», αλλά στη συνέχεια, αφού ακούστηκαν περισσότεροι πυροβολισμοί, είδε ανθρώπους «να εισβάλλουν στην περιοχή» προσπαθώντας να φύγουν.

BREAKING: Multiple people have been shot at Seattle Center in Washington state. pic.twitter.com/ZW64MgojyI — Breaking911 (@Breaking911) July 27, 2026