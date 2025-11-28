Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις πίσω από το σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία. Μετά την εντολή έρευνας στην περιουσία του επικεφαλής του προεδρικού γραφείου του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ (Andrii Yermak) και την μετέπειτα παραίτησή του, ειδικοί τονίζουν ότι μπορεί να υπάρξουν τεράστιες επιπτώσεις στην ουκρανική πολιτική σκηνή και ενδεχομένως και στις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η «περσόνα» του Γερμάκ θεωρείται σημαντική και αμφιλεγόμενη στο ουκρανικό πολιτικό σύστημα. Συνδυάζει πολλαπλούς ρόλους για τον Ζελένσκι: ο πιο έμπιστος υποστηρικτής, ο εγχώριος πολιτικός επιβολέας, ο ελεγκτής πρόσβασης στον πρόεδρο, το κύριο σημείο επαφής για ξένους πολιτικούς και ο επικεφαλής διαπραγματευτής ειρήνης.

Ο Γερμάκ είναι τόσο ισχυρός αρχηγός προσωπικού που άτομα που γνωρίζουν πώς λειτουργεί το γραφείο του προέδρου περιγράφουν τη σχέση του με τον Ζελένσκι ως συμβιωτική.

Όσοι έχουν ασχοληθεί με τον Γερμάκ, τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας, τον περιγράφουν ως εργασιομανή και αδίστακτο, ο οποίος έχει κινηθεί εναντίον εναλλακτικών κέντρων πολιτικής επιρροής στη χώρα και έχει εργαστεί συστηματικά για να αποκτήσει πολιτική εξουσία.

Η ουκρανική ελίτ έχει θετική άποψη για τον Γερμάκ, αν και πολλοί θαυμάζουν την εργασιακή του ηθική και τις πολιτικές του ικανότητες.

Οι ξένοι πολιτικοί συχνά εκτιμούν το γεγονός ότι γνωρίζουν ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον Γερμάκ ως άμεση γραμμή επικοινωνίας με τον πρόεδρο, αλλά κάποιοι τον θεωρούν έναν απογοητευτικό συνομιλητή, και προσωπικότητες στον Λευκό Οίκο του Τραμπ είναι γνωστό ότι έχουν εκφράσει την προτίμησή τους να ασχοληθούν με τον Ρουστέμ Ούμεροφ, τον επικεφαλής του συμβουλίου ασφαλείας της Ουκρανίας.

Παραίτηση Γερμάκ: «Υπέκυψε» ο Ζελένσκι

Μέχρι τώρα, ο Ζελένσκι αντιστεκόταν πάντα στις εκκλήσεις για απόλυση του Γερμάκ ή ακόμα και για περικοπή των άκρων του, αλλά αν ο Γερμάκ εμπλακεί τώρα σε σκάνδαλο διαφθοράς, αυτές είναι πιθανό να γίνουν πιο έντονες. Πολιτικά, η απαλλαγή από τον αρχηγό του προσωπικού του μπορεί να είναι η πιο έξυπνη κίνηση του Ζελένσκι, αλλά όσοι γνωρίζουν και τους δύο άνδρες λένε ότι η σχέση είναι τόσο στενή που είναι δύσκολο να φανταστεί κανείς τον Ζελένσκι να κάνει αυτό το βήμα.

Διαβάστε επίσης: Παραιτήθηκε ο προσωπάρχης του Ζελένσκι για το σκάνδαλο διαφθοράς - Ανοίγει ο δρόμος για ανασχηματισμό

«Υποθέτω ότι είναι θεωρητικά πιθανό ο Ζελένσκι να μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς αυτόν, αλλά στην πράξη δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτό θα συμβεί ποτέ», εμπιστεύτηκε ένας πρώην ανώτερος αξιωματούχος πριν από μερικούς μήνες.

Σκάνδαλο διαφθοράς στην Ουκρανία: Ο ρόλος του Γερμάκ

Μετά από τις πιέσεις και τις κατηγορίες, ο στενός συνεργάτης του Ζελένσκι παραιτήθηκε. Ο Ουκρανός Πρόεδρος ανακοίνωσε ανασχηματισμό στο προεδρικό γραφείο.

Σύμφωνα με το Ukrainska Pravda, πηγές με γνώση της έρευνας αναφέρουν ότι ο Γερμάκ φέρεται να εμπλέκεται ενεργά στο κύκλωμα.

Πηγή από τις ουκρανικές αρχές, μιλώντας στην Kyiv Independent, αποκάλυψε ότι ένα από τα πολυτελή σπίτια κοντά στο Κίεβο, το οποίο φέρεται να είχε χρηματοδοτηθεί μέσω του κυκλώματος διαφθοράς της Energoatom, προοριζόταν για τον Γερμάκ. Ο ίδιος, μέχρι στιγμής, δεν έχει σχολιάσει τις αποκαλύψεις.



