Σκάνδαλο Έπσταϊν: Το Μπάκιγχαμ δηλώνει έτοιμο να συνεργαστεί με την αστυνομία για τον πρίγκιπα Άντριου

Ο βασιλιάς Κάρολος κατέστησε σαφή τη «βαθιά του ανησυχία» για τις καταγγελίες που αφορούν τη συμπεριφορά του πρίγκιπα Άντριου σε σχέση με τον Έπσταιν και το παλάτι δηλώνει έτοιμο να στηρίξει την αστυνομική έρευνα εφόσον του ζητηθεί.

Εκπρόσωπος του Παλατιού του Μπάκιγχαμ δήλωσε: «Ο Βασιλιάς έχει καταστήσει σαφή, με λόγια αλλά και με πρωτοφανείς ενέργειες, τη βαθιά του ανησυχία για τις καταγγελίες που συνεχίζουν να έρχονται στο φως σχετικά με τη συμπεριφορά του κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ.

Ενώ οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί αφορούν τον ίδιο τον κ. Μάουντμπάτεν-Ουίνδσορ και είναι δική του ευθύνη να τους αντιμετωπίσει, εάν προσεγγιστούμε από την Αστυνομία της Κοιλάδας του Τάμεση, είμαστε έτοιμοι να τη στηρίξουμε, όπως είναι αναμενόμενο.

Όπως έχει δηλωθεί και στο παρελθόν, οι σκέψεις και η συμπαράσταση των Μεγαλειοτήτων τους ήταν και παραμένουν με τα θύματα κάθε μορφής κακοποίησης.»

Νωρίτερα σήμερα η αστυνομία ανέφερε ότι εξετάζει πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες το 2010, όταν ήταν ειδικός απεσταλμένος για θέματα εμπορίου, ο Άντριου έδωσε στον Έπσταϊν απόρρητες εκθέσεις, ενώ ο Αμερικάνος έστειλε μια γυναίκα στην κατοικία του τότε πρίγκιπα.

Ο αδελφός του βασιλιά χρησιμοποιεί το επώνυμο Μαουντμπάτεν-Γουίνδσορ αφόρου ο Κάρολος του αφαίρεσε τον τίτλο του πρίγκιπα, στα τέλη του περασμένου έτους, με αφορμή τις αποκαλύψεις για τις σχέσεις του με τον Έπσταϊν. Ο ίδιος έχει αρνηθεί κάθε αδίκημα.

Η βασιλική οικογένεια συνέχισε τη Δευτέρα τις προσπάθειές της να απομονωθεί από το σκάνδαλο, καθώς ο πρίγκιπας Γουίλιαμ και η πριγκίπισσα Κάθριν εξέδωσαν την πρώτη τους δήλωση σχετικά με τα έγγραφα που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ.

Τα αρχεία αποκαλύπτουν το δίκτυο πλούσιων, ισχυρών ανθρώπων που ο Έπσταϊν χρησιμοποιούσε για να εκμεταλλεύεται νεαρές γυναίκες και κορίτσια και δείχνουν ότι η στενή σχέση του Mountbatten-Windsor με τον Έπσταϊν συνεχίστηκε ακόμη και μετά την καταδίκη του χρηματοδότη για προσέλκυση ανηλίκων για πορνεία το 2008.

«Μπορώ να επιβεβαιώσω ότι ο Πρίγκιπας και η Πριγκίπισσα της Ουαλίας έχουν εκφράσει τη βαθιά τους ανησυχία για τις συνεχιζόμενες αποκαλύψεις», δήλωσε εκπρόσωπος καθώς ο Γουίλιαμ ταξίδευε στη Σαουδική Αραβία για επίσημη επίσκεψη. «Οι σκέψεις τους παραμένουν επικεντρωμένες στα θύματα».