Ψύχραιμος ο βασιλιάς Κάρολος: Βροχή οι ερωτήσεις από τον κόσμο για Έπσταιν και Άντριου

Βροχή οι ερωτήσεις στον βασιλιά Κάρολο γύρω από τα αρχεία Έπσταιν και τον πρίγκιπα Άντριου.

Κατά τη διάρκεια επίσκεψης του σε χωριό του Έσεξ, ο Κάρολος δέχτηκε αρχικά ερωτήσεις από δημοσιογράφο σχετικά με την έρευνα για τον Τζέφρι Έπσταϊν. «Μεγαλειότατε, θα βοηθήσει η οικογένειά σας στην έρευνα για τον Έπσταϊν;» ρώτησε η δημοσιογράφος του ITV Κάρι Ντέιβις, την ώρα που συνεχίζουν να αποκαλύπτονται καθημερινά καταγγελίες σχετικά με τη σχέση του Έπσταϊν με τον αδελφό του, πρίγκιπα Άντριου.

Ο βασιλιάς δεν απάντησε και απομακρύνθηκε, ενώ μια άλλη γυναίκα ακούστηκε να λέει: «Ω, σωπάστε». Η δημοσιογράφος όμως συνέχισε:

«Έχετε κάποιο μήνυμα για τα θύματα, Μεγαλειότατε;».

Διαβάστε ακόμα: Νέα αποκαλυπτικά έγγραφα για πρίγκιπα Άντριου και Επστάιν: Το «τρίο» με χορεύτρια και τα ταξίδια

Αργότερα, ο Κάρολος και η Καμίλα εθεάθησαν να κρατούν ομπρέλες καθώς περπατούσαν στους δρόμους του Ντένταμ, με πλήθος κόσμου συγκεντρωμένο πίσω από μεταλλικά κιγκλιδώματα για να τους συναντήσει.

Ένας άνδρας στο πλήθος, φορώντας γκρι καπέλο και κρατώντας μπλε ομπρέλα, φώναξε: «Κάρολε, ασκήσατε πίεση στην αστυνομία για να ξεκινήσει έρευνα σε βάρος του Άντριου;»

Αστυνομικοί πλησίασαν τον άνδρα λίγο αργότερα και τον απομάκρυναν από τα κιγκλιδώματα.

Ο βασιλιάς συνέχισε να χαιρετά τον κόσμο, προτού οδηγηθεί στην άλλη πλευρά του δρόμου, μακριά από το πλήθος, για να συνεχίσει την επίσκεψή του.