«Σκουριά από άκρη σε άκρη» έχει το USS Abraham Lincoln μετά από 286 ημέρες στη θάλασσα

Εντύπωση προκάλεσε η εικόνα του αμερικανικού αεροπλανοφόρου USS Abraham Lincoln, το οποίο κατέπλευσε την Τετάρτη στην Ταϊλάνδη, καθώς το σχεδόν 340 μέτρων πολεμικό πλοίο εμφανίζεται καλυμμένο από σκουριά από την πλώρη έως την πρύμνη, όπως μεταδίδει το CNN.



Ωστόσο, ειδικοί του αμερικανικού Πολεμικού Ναυτικού σημειώνουν ότι η εικόνα δεν είναι ασυνήθιστη για ένα πλοίο που έχει περάσει 286 ημέρες στη θάλασσα από τον περασμένο Νοέμβριο, έχοντας μάλιστα συμμετάσχει επί μήνες σε πολεμικές επιχειρήσεις και επιχειρήσεις αποκλεισμού κατά του Ιράν στη Μέση Ανατολή.





Ο πρώην αξιωματικός του αμερικανικού Ναυτικού Carl Schuster εξήγησε ότι η σκουριά στη γραμμή του νερού είναι αναμενόμενη έπειτα από τόσο μεγάλο διάστημα συνεχών επιχειρήσεων. Η πλήρης αποκατάσταση, ωστόσο, δεν μπορεί να γίνει εν πλω, καθώς απαιτεί απομάκρυνση της σκουριάς, αντισκωριακή προστασία και νέα βαφή.



Σύμφωνα με τον ίδιο, θα χρειάζονταν περίπου 30 ημέρες εργασιών συντήρησης για να αποκατασταθεί πλήρως η εικόνα του πλοίου.

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Το αεροπλανοφόρο βρίσκεται στο λιμάνι Laem Chabang, νότια της Μπανγκόκ, για λίγες ημέρες, προκειμένου το πλήρωμα να ξεκουραστεί έπειτα από μια ιδιαίτερα μακρά ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια της επταήμερης παραμονής αναμένεται να πραγματοποιηθούν μόνο οι πιο επείγουσες εργασίες, με προτεραιότητα στα σημεία της πλώρης και της γάστρας που δέχονται τη μεγαλύτερη καταπόνηση από το θαλασσινό νερό.



Ο Schuster προειδοποίησε πάντως ότι η σκουριά δεν μπορεί να παραμεληθεί, καθώς εξαπλώνεται και μπορεί να αποδυναμώσει τις μεταλλικές κατασκευές του πλοίου.



Η μακρά ανάπτυξη του πλοίου USS Abraham Lincoln έχει συνδεθεί και με άλλα προβλήματα, μεταξύ άλλων αναφορές για χαμηλό ηθικό του πληρώματος και ελλείψεις σε προμήθειες, ενώ τουλάχιστον ένα μέλος του πληρώματος έπεσε στη θάλασσα.



Ο Ντόναλντ Τραμπ έχει απορρίψει τις ανησυχίες για τη διάρκεια της αποστολής, υποστηρίζοντας ότι η ανάπτυξη του αεροπλανοφόρου «δεν ήταν σχεδόν αρκετά μεγάλη». Μέχρι στιγμής, πάντως, δεν έχει σχολιάσει την κατάσταση του πλοίου μετά την άφιξή του στην Ταϊλάνδη.