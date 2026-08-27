Σοβαρή απειλή από Ρωσία προς Βρετανία: «Παίζετε με τη φωτιά, μπορούμε να σας χτυπήσουμε»

Σοβαρή απειλή προς τη Βρετανία εξαπέλυσε η Ρωσία, διά στόματος της εκπροσώπου του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών Μαρία Ζαχάροβα, με φόντο τις ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικό έδαφος με τη χρήση βρετανικών όπλων.

Η Ζαχάροβα δήλωσε ότι η Ρωσία θα μπορούσε να πλήξει βρετανικούς στρατιωτικούς στόχους, τόσο εντός όσο και εκτός Ουκρανίας, ως αντίποινα για τις επιθέσεις αυτές, κατά την ΕΡΤ.

Παράλληλα, κάλεσε το Λονδίνο, όπως είχε κάνει νωρίτερα και με το Παρίσι, να κάνει πίσω, προειδοποιώντας ότι η παροχή στην Ουκρανία ευαίσθητης πυραυλικής τεχνολογίας και πληροφοριών αποτελεί επικίνδυνη κλιμάκωση.

Ρωσία: «Η Βρετανία παίζει με τη φωτιά»

«Παίζετε με τη φωτιά», ήταν χαρακτηριστική η προειδοποίηση της εκπροσώπου της ρωσικής διπλωματίας, η οποία χαρακτήρισε εχθρική τη στάση του Λονδίνου και προειδοποίησε ότι μπορεί να οδηγήσει τη σύγκρουση σε νέο επίπεδο.

Η προειδοποίηση έρχεται λίγες ημέρες μετά την ανακοίνωση της βρετανικής κυβέρνησης ότι θα επιτρέψει στην Ουκρανία πρόσβαση σε διαβαθμισμένη πυραυλική τεχνολογία, με στόχο την ανάπτυξη και παραγωγή πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς, οι οποίοι θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν εναντίον στόχων βαθιά στο ρωσικό έδαφος.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδόθηκαν νωρίτερα, αυτοκίνητο εξερράγη στην Αγία Πετρούπολη, χωρίς μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για το περιστατικό.

Όλα αυτά σημειώνονται ενώ βρίσκεται στο επίκεντρο και η φερόμενη επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Σύμφωνα με αμερικανικά μέσα ενημέρωσης, κατά την επίσκεψή του φέρεται να προειδοποίησε τη ρωσική πλευρά να μην προχωρήσει σε επίθεση εναντίον χώρας-μέλους του ΝΑΤΟ.

Η πληροφορία έχει πάντως διαψευστεί από το Κρεμλίνο, το οποίο έκανε λόγο για «ιστορίες τρόμου» που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.