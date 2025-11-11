Σοβαρή καταγγελία της UNICEF: «Το Ισραήλ μπλόκαρε εκατομμύρια σύρριγες για τον εμβολιασμό των παιδιών στη Γάζα»

Σοβαρή καταγγελία έφερε στο φως η UNICEF, η οποία αναφέρει ότι το Ισραήλ απαγορεύει να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας απαραίτητα αντικείμενα όπως σύριγγες για τον εμβολιασμό παιδιών καθώς και μπουκάλια για βρεφικό γάλα.

Την ίδια στιγμή, ο Οργανισμός, όπως μεταφέρει η ΕΡΤ, έχει αναλάβει εκστρατεία μαζικού εμβολιασμού παιδιών με μια εύθραυστη εκεχειρία σε ισχύ, η οργάνωση υποστηρίζει ότι αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις προκειμένου να εξασφαλίσει 1,6 εκατομμύρια σύριγγες και ψυγεία που λειτουργούν με ηλιακή ενέργεια για τη φύλαξη φιαλιδίων με εμβόλια στη Γάζα.

Οι σύριγγες αναμένουν την έγκριση του τελωνείου από τον Αύγουστο, λέει η UNICEF.

Γάζα: Τι καταγγέλλει η Unicef

«Τόσο οι σύριγγες όσο και… τα ψυγεία θεωρούνται διπλής χρήσης από το Ισραήλ και δυσκολευόμαστε πολύ να περάσουν τα αντικείμενα αυτά από επιθεώρηση και έγκριση, ωστόσο είναι επείγουσας ανάγκης», δήλωσε ο εκπρόσωπος της UNICEF Ρικάρντο Πίρες.

Το Ισραήλ αναφέρεται σε «διπλή χρήση» όταν πρόκειται για αντικείμενα που έχουν, όχι μόνο πολιτική χρήση, αλλά και εν δυνάμει στρατιωτική.

Η COGAT, ο βραχίονας του ισραηλινού στρατού που επιβλέπει τη μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στη Γάζα, δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα σχολιασμού.

Η UNICEF άρχισε την Κυριακή τον πρώτο από τους τρεις γύρους αναμνηστικού εμβολιασμού, με στόχο να καλύψει περισσότερα από 40.000 παιδιά κάτω των τριών ετών που έχουν χάσει εμβολιασμούς ρουτίνας κατά της πολιομυελίτιδας, της ιλαράς και της πνευμονίας έπειτα από δύο χρόνια πολέμου στη Γάζα.

Κατά την πρώτη ημέρα της, η εκστρατεία κάλυψε πάνω από 2.400 παιδιά με πολλαπλά εμβόλια.

«Η εκστρατεία εμβολιασμού έχει ξεκινήσει αλλά έχουμε δύο κύκλους ακόμη και γι’ αυτό χρειαζόμαστε περισσότερες προμήθειες», είπε ο Πίρες.

Η UNICEF καταγγέλλει ότι φθάνει ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα αλλά ορισμένα κρίσιμα αντικείμενα δεν επιτρέπεται από τις ισραηλινές αρχές να εισέλθουν στην περιοχή, ανάμεσά τους 938.000 μπουλάκια από έτοιμο για χρήση βρεφικό γάλα και ανταλλακτικά για υδροφόρα οχήματα.

«Αυτό ισοδυναμεί με σχεδόν ένα εκατομμύριο μπουκάλια που θα μπορούσαν να φθάσουν σε παιδιά τα οποία υποφέρουν από διαφορετικά επίπεδα υποσιτισμού», είπε ο Πίρες κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στη Γενεύη.