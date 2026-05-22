Σοκ από τις καταγγελίες ακτιβιστών του στολίσκου για τη Γάζα: «Μας βασάνισαν και μας βίασαν»

Σοβαρές καταγγελίες για ξυλοδαρμούς, χρήση τέιζερ, βασανιστήρια και σεξουαλική κακοποίηση διατυπώνουν περισσότεροι από 400 ακτιβιστές του στολίσκου αλληλεγγύης προς τη Γάζα, οι οποίοι απελάθηκαν μετά την κράτησή τους από τις ισραηλινές Αρχές.

Μέλη της αποστολής «Global Sumud Flotilla», που έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, εμφανίστηκαν με εμφανή τραύματα, μώλωπες και εκδορές, ενώ ορισμένοι φέρεται να υπέστησαν κατάγματα σε πλευρά και άλλα σημεία του σώματος.

«Μας χτύπησαν όλους»

Οι μαρτυρίες των ακτιβιστών προκαλούν σοκ.

«Οι ισραηλινές δυνάμεις μας επιτέθηκαν. Όλοι ξυλοκοπηθήκαμε, γυναίκες και άνδρες. Είναι αυτό που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι καθημερινά», δήλωσε ο Τούρκος ακτιβιστής Μπουλάλ Κιτάι κατά την άφιξή του στην Κωνσταντινούπολη.

Άλλοι συμμετέχοντες υποστήριξαν ότι συνελήφθησαν σε διεθνή ύδατα και κρατήθηκαν υπό εξαιρετικά σκληρές συνθήκες σε «πλοία-φυλακές» πριν μεταφερθούν στο λιμάνι της Ασντόντ.

Καταγγελίες για σεξουαλική βία

Ο Βραζιλιάνος ακτιβιστής Τιάγκο Άβιλα, ο οποίος είχε επίσης κρατηθεί από τις ισραηλινές Αρχές σε προηγούμενη αποστολή, έκανε λόγο για πολλαπλά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης εις βάρος συμμετεχόντων του στολίσκου.

Όπως ανέφερε σε βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, «άνθρωποι του Global Sumud Flotilla βιάστηκαν», υποστηρίζοντας ότι σημειώθηκαν επαναλαμβανόμενα περιστατικά σεξουαλικής βίας κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Παράλληλα, κατήγγειλε ότι αρκετοί ακτιβιστές υπέστησαν σοβαρούς τραυματισμούς, κάνοντας λόγο για σπασμένα πλευρά, τραύματα στα άκρα και συστηματική σωματική κακοποίηση.

Τι αναφέρει η ελληνική αποστολή

Ανάλογες καταγγελίες διατύπωσε και η ελληνική αποστολή του Global Sumud Flotilla.

Σύμφωνα με το ελληνικό «March to Gaza», μέλη της αποστολής φέρουν μώλωπες, εκδορές και τραύματα από πλαστικές σφαίρες, ενώ ένας συμμετέχων φέρεται να έχει υποστεί πιθανό κάταγμα στο πόδι.

Οι ίδιοι καταγγέλλουν ότι κρατήθηκαν για σχεδόν 48 ώρες σε «πλωτή φυλακή», όπου, όπως υποστηρίζουν, υπέστησαν ψυχολογικά και σωματικά βασανιστήρια, στέρηση ύπνου και νερού, εξευτελιστική μεταχείριση και επαναλαμβανόμενες σεξουαλικές παρενοχλήσεις.

Οι μαρτυρίες Αυστραλών ακτιβιστών

Σοκαριστικές είναι και οι περιγραφές Αυστραλών ακτιβιστών που συμμετείχαν στην αποστολή.

Ο Ζακ Σκόφιλντ υποστήριξε ότι είδε Ισραηλινούς στρατιώτες να χτυπούν γυναίκα ακτιβίστρια μέχρι να πέσει στο έδαφος, ενώ κατήγγειλε ότι οι κρατούμενοι δέχονταν απειλές με τέιζερ και πυροβολισμούς με μη θανατηφόρα πυρομαχικά.

Παράλληλα, η κινηματογραφίστρια Τζούλιετ Λαμόντ δήλωσε ότι υπέστη σεξουαλική κακοποίηση και ξυλοδαρμό, υποστηρίζοντας ότι δεκάδες άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της κράτησης.

Άλλη συμμετέχουσα, η Νέβε Ο’Κόνορ, κατήγγειλε ότι στρατιώτες τη χτύπησαν στο πρόσωπο και στο στομάχι, ενώ ανέφερε εξευτελιστική μεταχείριση κατά τη διάρκεια σωματικών ελέγχων.

Οι συνθήκες κράτησης

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, οι ακτιβιστές κρατήθηκαν σε υπερπλήρη κοντέινερ χωρίς επαρκή πρόσβαση σε νερό, στρώματα ή κουβέρτες, ενώ φέρονται να υποχρεώνονταν να παραμένουν για ώρες σε επώδυνες στάσεις.

Ακτιβιστές υποστηρίζουν επίσης ότι οι κρατούμενοι μεταφέρονταν συνεχώς από κελί σε κελί, σε μια προσπάθεια ψυχολογικής πίεσης και εξουθένωσης.

Το Ισραήλ απορρίπτει τις καταγγελίες

Οι ισραηλινές Αρχές αρνούνται τις κατηγορίες περί κακοποίησης.

Ο πρέσβης του Ισραήλ στην Αυστραλία, Χιλέλ Νιούμαν, υποστήριξε ότι οι ακτιβιστές αντιμετωπίστηκαν με «μεγάλη ευαισθησία» και απέρριψε τους ισχυρισμούς για βία και σεξουαλική κακοποίηση.

Από την πλευρά της, η Υπηρεσία Φυλακών του Ισραήλ ανακοίνωσε ότι το προσωπικό της ενήργησε «σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες» και με γνώμονα τη διατήρηση της τάξης και της ασφάλειας.

Υποδεχόμαστε τον Στόλο στις 20:30

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του March to Gaza, η υποδοχή των ακτιβιστών θα γίνει στις 20:30, όταν αυτοί φθάνουν στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος. Το March to Gaza καλεί σε συγκέντρωση μισή ώρα νωρίτερα στο αεροδρόμιο.

Ολόκληρη η ανακοίνωση

«Υποδοχή των μελών των πληρωμάτων του GSF: 20.00 στο Ελ. Βενιζέλος Τα μέλη των πληρωμάτων επιστρέφουν σήμερα στις 20.30 στην Ελλάδα.

Μετά από πιέσεις και κινητοποιήσεις, το Υπ. Εξωτερικών ανέλαβε ένα τμήμα των ευθυνών του απέναντι στους πολίτες που απήχθησαν. Ολοκληρώθηκαν οι διαδικασίες για τον επαναπατρισμό των απαχθέντων και επιστρέφουν με εκτιμώμενη ώρα άφιξης 20:30 στην Αθήνα.

Θέλουμε να κάνουμε μία σύντομη αναφορά στις συνθήκες κράτησης τους. Εδραιώνοντας επικοινωνία με τα μέλη της ελληνικής αποστολής, είδαμε ότι δεν γλίτωσαν από την εκδικητική μανία και τις δολοφονικές πρακτικές του σιωνιστικού, γενοκτονικού κράτους που στελέχη της ελληνικής κυβέρνησης διαφημίζουν ως «τη μόνη δημοκρατία στην περιοχή».

Είδαμε ανθρώπους σοβαρά χτυπημένους, γεμάτους μελανιές και εκδορές σε όλα τα σημεία των σωμάτων τους, με σπασμένα πλευρά, σημάδια από πλαστικές σφαίρες ενώ ένα από τα μέλη της αποστολής μας έχει πιθανό κάταγμα στο πόδι.

Με την αποφυλάκιση τους από το Ισραήλ, τα μέλη των πληρωμάτων έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη όπου έγινε μία πρώτη καταγραφή της κατάστασης τους.

Συγκεκριμένα αναφέρθηκαν πολλά περιστατικά βίας και επίθεσεων, που μαζί με τη προκλητική εμφανίση του ακροδεξιού υπουργού Μπεν Γκβιρ, αναδεικνύουν τη πραγματική όψη του ισραηλινού κράτους.

Η κυβέρνηση διατηρεί εκκωφαντική σιωπή για την μεταχείριση των Ελλήνων και Ελληνίδων από τις ισραηλινές δυνάμεις και για το γεγονός ότι το Ισραήλ απήγαγε, κράτησε παράνομα και χτύπησε πολίτες της Ελλάδας.

Υποδεχόμαστε τους ανθρώπους μας, γνωρίζοντας ότι έχουν σταθεί στη σωστή πλευρά της ιστορίας. Γνωρίζοντας ότι παρά την επιθετικότητα που βίωσαν στα σώματά τους, επιστρέφουν με ακμαίο ηθικό και μία πολύτιμη εμπειρία:

Αυτό που έζησαν δεν είναι παρά το ελάχιστο της καθημερινής καταπίεσης που βιώνουν οι Παλαιστίνιοι πολιτικοί κρατούμενοι. Το Ισραήλ κρατάει πάνω από το 9500 Παλαιστίνιους χωρίς κατηγορία και χωρίς τήρηση της όποιας νομικής διαδικασίας.

Το κράτος του Ισραήλ δεν σέβεται καμία διάταξη και σύμβαση για τα ανθρώπινα δικαιωμάτα. Οι κυβερνήσεις που έχουν εμπορικές σχέσεις μαζί του δεν μπορούν να κωφεύουν: καμιά συνεργασία με το Ισραήλ.

Οι αποστολές αλληλεγγύης είναι μία αναγκαία συνθήκη: δεκάδες κοινωνικοί φορείς και πολίτες της Γάζας έχουν χαιρετίσει την προσπαθεία τους. Ενημερώσαμε τους συντρόφους μας για αυτό και είδαμε τη συγκίνηση τους.

Η αποστολή αυτή ανέδειξε εκ νέου ότι η Γάζα και ο παλαιστινιακός αγώνας αποτελούν την ηθική στάθμη της ανθρωπότητας. Τα μέλη των αποστολών αυτών συνέβαλαλν, στο μέτρο των δυνατότητων τους, στο να ανεβαίνει αυτή η στάθμη.

Όμως, είναι ο αγώνας της Παλαιστίνης που γεννά και διαμορφώνει ακόμη ελεύθερους ανθρώπους. 19 από αυτούς θα υποδεχθούμε σήμερα στο αεροδρόμιο της Αθήνας. Με συντροφικότητα, συγκίνηση και ακλόνητη πίστη στην υπόθεση. Ο αγώνας αυτός δεν έχει τέλος. Μόνο αρχή».

