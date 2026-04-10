Σουδάν: Τουλάχιστον 32 νεκροί σε επιδρομή drones στο Νταρφούρ - Χτυπήθηκε σπίτι όπου γινόταν γαμήλια γιορτή

Επιδρομή με τη χρήση μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος στο Σουδάν, σε πόλη ελεγχόμενη από τους παραστρατιωτικούς, στην πολιτεία του Βόρειου Νταρφούρ, σκότωσε τουλάχιστον 32 αμάχους, ανάμεσά τους πολλά παιδιά, ενημέρωσαν χθες Πέμπτη το Γαλλικό Πρακτορείο ιατρική πηγή και τρεις κάτοικοι.

Η επίθεση, που έγινε προχθές Τετάρτη, εξαπολύθηκε με φόντο την περαιτέρω κλιμάκωση της βίας ανάμεσα στον τακτικό στρατό και τους παραστρατιωτικούς των Δυνάμεων Ταχείας Υποστήριξης (ΔΤΥ), σε πόλεμο από τα μέσα του Απριλίου του 2023.

Ο Χασάν Χατέρ, κάτοικος της πόλης Κουτούμ, ανέφερε στο AFP μέσω SMS ότι drone έπληξε σπίτι όπου γινόταν γαμήλια γιορτή. Πρόσθεσε πως, μαζί με άλλους, έθαψαν 32 θύματα χθες Πέμπτη.

Ο Χουσέιν Εϊσά, που πήρε μέρος στις ταφές, έστειλε στο Γαλλικό Πρακτορείο κατάλογο με τα στοιχεία των θυμάτων, ανάμεσα στα οποία βρίσκονταν 12 παιδιά.

Τρίτος κάτοικος, ο οποίος ζήτησε να μην κατονομαστεί για την ασφάλειά του, ανέφερε ότι ο βομβαρδισμός έγινε προχθές περί τις 22:00 (τοπική ώρα· 23:00 ώρα Ελλάδας) και «χτυπήθηκε σπίτι δυο φορές», με αποτέλεσμα να «καταστραφεί εντελώς». «Όλα τα θύματα ανασύρθηκαν από τα συντρίμμια και κατόπιν κηδεύτηκαν», πρόσθεσε.

Η επιτροπή αντίστασης της Ελ Φάσερ, συλλογικότητα που καταγράφει τις φρικαλεότητες αφότου ξέσπασε ο πόλεμος πριν από σχεδόν τρία χρόνια, ανέφερε ότι η επιδρομή έγινε στη συνοικία Σαλάμα, επιρρίπτοντας την ευθύνη για την επίθεση στον τακτικό στρατό.

Ιατρική πηγή είπε νωρίτερα στο AFP ότι 12 νεκροί μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο του Κουτούμ και ότι δεκαέξι άνθρωποι τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους παιδιά.

Οι σουδανικές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σχολιάσει μέχρι στιγμής. Οι ΔΤΥ καταδίκασαν την επίθεση με ανακοίνωσή τους στην οποία έδωσαν απολογισμό τουλάχιστον 56 νεκρών, συμπεριλαμβανομένων 17 παιδιών.

Τους τελευταίους μήνες, επιδρομές μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων γίνονται καθημερινά σε όλο το Σουδάν, ειδικά στην πολιτεία Νότιο Κορντοφάν, πλέον το κυριότερο πεδίο μάχης, αλλά και σε τομείς στο δυτικό τμήμα της χώρας που ελέγχονται από τις ΔΤΥ, κατά κύριο λόγο στο Νταρφούρ.

Την περασμένη εβδομάδα, ο ΟΗΕ έκανε λόγο για πάνω από 500 αμάχους που σκοτώθηκαν μόνο στις επιδρομές από τον Ιανουάριο ως τα μέσα Μαρτίου, καταγγέλλοντας τον «τρομακτικό αντίκτυπο» της χρήσης drones.

«Οι ομάδες μας παρείχαν φροντίδες σε ασθενείς που είχαν υποστεί φρικιαστικά τραύματα», τόνισε η Μιριέλ Μπουρσιέ, συντονίστρια της μη κυβερνητικής οργάνωσης Γιατροί Χωρίς Σύνορα (Médecins sans frontières, MSF) στο Νταρφούρ. Αναφέρθηκε σε «διαμπερή τραύματα, ακρωτηριασμένα μέλη, εκτεταμένα εγκαύματα...».

«Το εύρος της βίας και των ωμοτήτων είναι αφόρητο», πρόσθεσε η ίδια. Την περασμένη εβδομάδα, επιδρομή μη επανδρωμένου εναέριου οχήματος, που αποδόθηκε στις ΔΤΥ, έπληξε αίθουσα επεμβάσεων μαιευτηρίου σε νοσοκομείο στην πολιτεία του Λευκού Νείλου (νότια), με αποτέλεσμα να σκοτωθούν δέκα άνθρωποι, σύμφωνα με την MSF.

Ο πόλεμος στο Σουδάν, που την ερχόμενη Τετάρτη θα μπει στον τέταρτο χρόνο του, έχει στοιχίσει τη ζωή σε δεκάδες αν όχι εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους, ξερίζωσε πάνω από 11 εκατομμύρια άλλους, που μετατράπηκαν σε εσωτερικά εκτοπισμένους ή πρόσφυγες, και προκάλεσε αυτή που ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών χαρακτηρίζει τη χειρότερη ανθρωπιστική κρίση στον κόσμο σήμερα.

Ο ΟΗΕ έχει κηρύξει κατάσταση λιμού σε πολλές περιοχές της χώρας. Κι οι δυο αντιμαχόμενες πλευρές έχουν κατηγορηθεί για σωρεία φρικαλεοτήτων -ιδίως εκτεταμένη σεξουαλική βία, που συχνά χρησιμοποιείται σαν όπλο, και σφαγές αμάχων- από μη κυβερνητικές οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κι επιζήσαντες.