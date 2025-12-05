Σουηδία: Απελευθερώνει κεφάλαια για την Ουκρανία - «Κόβει» την ενίσχυση σε 4 αφρικανικές χώρες

Η κυβέρνηση της Σουηδίας ανακοίνωσε σήμερα ότι θα σταματήσει την οικονομική βοήθεια που παρέχει στη Ζιμπάμπουε, την Τανζανία, τη Μοζαμβίκη και τη Λιβερία και θα κλείσει τρεις πρεσβείες ώστε να απελευθερώσει κεφάλαια για την Ουκρανία, η οποία πολεμά τη ρωσική εισβολή. Η Βολιβία περιλαμβάνεται επίσης στον κατάλογο αυτό.

Οι πρεσβείες της Σουηδίας στη Βολιβία, στη Λιβερία και στη Ζιμπάμπουε, όπου η αναπτυξιακή βοήθεια ήταν η κύρια δραστηριότητα, θα κλείσουν, δήλωσε ο Σουηδός υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας Μπένζαμιν Ντούσα.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ - ΜΠΕ, οι αλλαγές θα εφαρμοστούν σταδιακά και θα τεθούν σε ισχύ το 2026.

«Η κυβέρνηση σχεδιάζει να αυξήσει τη βοήθεια προς την Ουκρανία κατά τουλάχιστον 10 δισεκατομμύρια κορώνες (περίπου 913 εκατομμύρια ευρώ)... Αυτό σημαίνει ότι τώρα αφιερώνουμε σχεδόν το 20% της συνολικής μας βοήθειας σε αυτόν τον συγκεκριμένο σκοπό», τόνισε ο Ντούσα.

Τα τελευταία 25 χρόνια, η σουηδική βοήθεια προς αυτές τις τέσσερις αφρικανικές χώρες έχει ξεπεράσει τα 50 δισεκατομμύρια κορώνες.

Η σκανδιναβική χώρα, γενναιόδωρος δωρητής αναπτυξιακής βοήθειας από τη δεκαετία του 1970, βιώνει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της μετά την εκλογή μιας συντηρητικής κυβέρνησης το 2022 που έχει τη στήριξη ενός ακροδεξιού, αντιμεταναστευτικού κόμματος.

Πλέον, αυτή η βοήθεια στοχεύει εν μέρει στη μείωση της μετανάστευσης και στην επιτάχυνση των απελάσεων, δύο προτεραιότητες για τη Στοκχόλμη.

Έτσι, η Σουηδία σταμάτησε τη βοήθειά της προς το Ιράκ πέρυσι και θέλει βάλει όρους στη βοήθεια που παρέχει στη Συρία.

«Για πολύ καιρό, η σουηδική βοήθεια ήταν πολύ διασκορπισμένη. Λειτουργούσαμε σαν καταβρεχτήρας, κάτι που οδήγησε σε έλλειψη ελέγχου», δήλωσε ο Ντούσα. «Σε πολλές περιπτώσεις, δεν γνωρίζουμε καν αν αυτή είχε χρησιμότητα».

Η Τανζανία έχει λάβει συνολικά 70 δισεκατομμύρια κορώνες (6,4 δισεκατομμύρια ευρώ) από το 1962.

Σύμφωνα με τον υπουργό, «χώρες, ιδιαίτερα στην Αφρική, έχουν αναπτύξει μια πραγματική εξάρτηση από τη βοήθεια κατά τη διάρκεια των δεκαετιών (...) η οποία μπορεί να οδήγησε αυτές τις χώρες να μην προβούν σε τόσες μεταρρυθμίσεις όσες θα θέλαμε να δούμε».

Πολλοί οργανισμοί και ειδικοί αμφισβητούν αυτά τα επιχειρήματα.

«Πρόκειται για την εγκατάλειψη δημοκρατικών κινημάτων που υποστηρίζουμε εδώ και πολύ καιρό με καλά αποτελέσματα», δήλωσε στο σουηδικό πρακτορείο ειδήσεων TT ο Ματίας Μπρουνάντερ, γενικός γραμματέας της μκο Diakonia, που λειτουργεί στην Τανζανία.

«Δυστυχώς, η πολιτική της κυβέρνησης έχει ως αποτέλεσμα τη μεταφορά της βοήθειας σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, για την προώθηση του σουηδικού εμπορίου, των σουηδικών εταιρειών ή ακόμη και των απελάσεων», δήλωσε η Τζούλια Σαλκ, αξιωματούχος της WaterAid, ενός οργανισμού που εργάζεται για την ισότιμη πρόσβαση στο καθαρό νερό παγκοσμίως.