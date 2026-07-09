Σούσουρο για τα λευκά αθλητικά του Ράμα στο ΝΑΤΟ - Ο Ρούτε τα έδειχνε στον Τραμπ

Ο πρωθυπουργός της Αλβανίας, Έντι Ράμα, πρωταγωνίστησε στη Σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα της Τουρκίας, αλλά όχι για τις πολιτικές του θέσεις, αλλά για την εμφάνισή του. Εμφανίστηκε στην «οικογενειακή» φωτογραφία φορώντας λευκά sneakers και τράβηξε τα βλέμματα των άλλων ηγετών.

Ο Έντι Ράμα προσγειώθηκε στην τουρκική πρωτεύουσα με τα ίδια παπούτσια και μετέβη στον χώρο όπου γινόταν η φωτογράφιση, γεμάτος αυτοπεποίθηση με τα βολικά του παπούτσια, παρότι η επιλογή του δεν ήταν καθόλου συνηθισμένη.

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Πήρε τη θέση του και όταν ο γ.γ. του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, είδε τα sneakers, που ήταν και πάνλευκα - άρα αδύνατο να τα χάσεις - στράφηκε προς τον Αμερικανό πρόεδρο, Ντόνλαντ Τραμπ, δίπλα του και άρχισε να δείχνει τα παπούτσια.

Εκείνος, έστρεψε το βλέμμα βαριεστημένα, αλλά δεν έδειχνε να ενδιαφέρεται και ιδιαίτερα.

TRUMP, RAMA'NIN AYAKKABILARINA KULAK ASMADI



2 metre 2 santimetrelik boyundaki Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, NATO Zirvesi kapsamındaki liderler buluşmasına spor ayakkabılarıyla katıldı.



Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un kendisine takılması salonda gülüşmelere neden oldu.



Rama… pic.twitter.com/UWxu0DjlqW — Halk TV (@halktvcomtr) July 8, 2026

Αυτή δεν είναι η πρώτη φορά που ο Έντι Ράμα σπάει το πρωτόκολλο με την αθλητική του εμφάνιση, καθώς τα sneakers, και ειδικά τα λευκά, είναι αγαπημένη του επιλογή.

Ο συνδυασμός κοστουμιού με λευκά αθλητικά παπούτσια θεωρείται κατάλοιπο της προηγούμενης καριέρας του ως επαγγελματία καλαθοσφαιριστή. Με ύψος που ξεπερνά τα δύο μέτρα, πέρασε τα εφηβικά του χρόνια και τις αρχές της δεκαετίας των 20 αγωνιζόμενος για τη Ντιναμό Τιράνων και την εθνική ομάδα της Αλβανίας, προτού αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 27 ετών.

NATO Secretary General Mark Rutte showed Albanian Prime Minister Edi Rama to Donald Trump, who arrived at the venue wearing white sneakers pic.twitter.com/rkktJ6h18v — Armenian News-NEWSam (@NEWSam_English) July 8, 2026

Ο Ράμα εργάστηκε για ένα διάστημα ως καλλιτέχνης και καθηγητής τέχνης προτού εισέλθει στην πολιτική το 1998, αναλαμβάνοντας το χαρτοφυλάκιο του υπουργού Πολιτισμού, Νεολαίας και Αθλητισμού. Μέχρι το 2013, είχε αρχίσει να υιοθετεί τα λευκά αθλητικά παπούτσια ως κατάλληλη πολιτική ενδυμασία.