Σπάνια επιστολή επιβάτη του Τιτανικού, μέρες πριν την τραγωδία: «Περνάμε υπέροχα»

Σπάνια επιστολή που έγραψε ένας επιβάτης του Τιτανικού, λίγες μέρες πριν από τη βύθιση, αναμένεται να δημοπρατηθεί το επόμενο διάστημα.

Ο Χένρι Πράις Χότζες απηύθυνε την επιστολή σε έναν φίλο του, τον Έκτορ Γιανγκ, της Newtown Conservative Club στο Σαουθάμπτον.

Με ημερομηνία 10 Απριλίου και σφραγίδα ταχυδρομείου Κουίνσταουν, η επιστολή περιέγραφε τον καλό καιρό και την καλή ατμόσφαιρα στο πλοίο.

Πλήρωσε 13 λίρες για να επιβιβαστεί στη δεύτερη θέση στο υπερωκεάνιο στο λιμάνι του Σαουθάμπτον και να μεταβεί στη Βοστώνη για να επισκεφτεί συγγενείς του.

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«Ευχαριστώ πολύ για το τηλεγράφημα και για τις ευχές. Ήταν μια ευγενική και στοχαστική πράξη και την εκτίμησα πολύ. Και θα σας παρακαλούσα να μεταφέρετε τις ευχαριστίες μου στα μέλη της Ένωσης μας. Δεν θα ήταν καλό, εκ μέρους του Προέδρου μας να έρθει να με αποχαιρετήσει; Σχεδόν πιστεύω ότι θα μπορούσα να τον πείσω να έρθει. Περάσαμε υπέροχα μέχρι τώρα» ανέφερε.

«Δεν προλαβαίνεις να δεις τίποτα λόγω της κίνησης του πλοίου, αλλά ο καιρός είναι υπέροχος. Στο πάνω κατάστρωμα υπάρχουν περίπου 200 άνδρες (από 20 ετών και πάνω) που παρελαύνουν τριγύρω και τραγουδούν, άλλοι παίζουν ντόμινο και χαρτιά στα μπαρ, κάποιοι διαβάζουν, κάποιοι γράφουν, όλα είναι αρκετά διαφορετικά από αυτά που θα περίμενε κανείς να δει στη θάλασσα» συμπλήρωνε.

Η επιστολή κατέληγε ως εξής: «Πες στον πατέρα του πως είναι πολύ απογοητευμένος που δεν ήρθε, αλλά γνωρίζω ότι του ήταν αδύνατο, και, περισσότερο, περίμενα από τον αδελφό σου να έρθει αντ΄αυτού. Θα κοιμηθώ νωρίς, γιατί νιώθω εξαιρετικά κουρασμένος».

Ο Χότζες πέθανε κατά τη βύθιση του Τιτανικού στις 15 Απριλίου του 1912, μαζί με άλλα 1.500 άτομα. Η σορός του εντοπίστηκε και ενταφιάστηκε στο Χάλιφαξ.

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Η ιστορική του επιστολή αναμένεται να δημοπρατηθεί από τον οίκο Henry Aldridge Auctioneers την ερχόμενη Κυριακή. Οι εκτιμητές πιστεύουν ότι μπορεί να πιάσει έως και 35.000 δολάρια.

Ο δημοπράτης Άντριου Όλντριτζ ενημέρωσε ότι οι επιστολές που γράφονται από επιβάτες δεύτερης θέσης είναι από τις πιο σπάνιες.

«Αυτή η επιστολή μας δίνει μια ιστορικά ανεκτίμητη εικόνα για το πώς ήταν η ζωή στο πιο διάσημο πλοίο που βγήκε ποτέ στη θάλασσα για έναν επιβάτη δεύτερης θέσης», είπε.

«Περιγράφει το πλοίο και τους συνεπιβάτες και πώς περνούσαν τον χρόνο τους. Κι όμως, λίγο περισσότερο από τέσσερις ημέρες αργότερα, ο Τιτανικός βρισκόταν στον πυθμένα του Βόρειου Ατλαντικού».