Σπεύσατε: Η πλουσιότερη χώρα στην Ευρώπη ψάχνει εναγωνίως εργαζόμενους - Μέχρι και 8.000 ευρώ οι μισθοί

Το Λιχτενστάιν, ένας επίγειος παράδεισος που βρίσκεται ανάμεσα στην Ελβετία και την Αυστρία, κρυμμένος από τις επιβλητικές βουνοκορφές των Άλπεων, δεν αποτελεί μόνο ιδιαίτερο τουριστικό προορισμό αλλά ιδανική λύση για οικονομικούς μετανάστες καθώς αναζητά εργαζόμενους προσφέροντας εξαιετικές απολαβές.

Το πιο πλούσιο κράτος της Ευρώπης με μια από τις πιο σχυρές οικονομίες όπως λένε, προσφέρει δεκάδες θέσεις εργασίας σε Ευρωπαίους πολίτες μέσω του δικτύου EURES (Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Απασχόλησης).

Οι μισθοί στο Λιχτενστάιν μπορούν να φτάσουν έως και τα 8.000 ευρώ και τα επαγγέλματα που έχουν ζήτηση είναι ποικίλα και καλύπτουν ευρύ φάσμα απασχόλησης.

Όσον αφορά τις εργασιακές απαιτήσεις δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που μάλλον φαντάζεσαι όταν ακους για έναν τόσο μεγάλο μισθό: είναι πολύ λίγες και η αίτηση μπορεί να γίνει άμεσα.Μάλιστα σε ορισμένες προσφέρεται και δωρεάν στέγαση.

Η οικονομία της χώρας διαθέτει ένα από τα υψηλότερα κατά κεφαλήν ΑΕΠ στον κόσμο, ενώ το μαγευτικό τοπίο με τα επιβλητικά βουνά και τα περίτεχνα κάστρα είναι ιδανικό για όσους αποφασίσουν να μεταναστεύσουν εκεί για μια καλύτερη ζωή.

Διαβάστε ακόμα: Η Ελληνίδα τραγουδίστρια που κάνει χαμό στην Κίνα από το πουθενά - Τη μάθαμε από τους γονείς μας

Σε αυτό το ιδανικό περιβάλλον, οι μισθοί κυμαίνονται από περίπου 2.600 ευρώ το μήνα για τις πιο χαμηλές θέσεις έως 7.200 ευρώ, φτάνοντας ακόμη και τα 10.000 ευρώ για θέσεις υψηλής εξειδίκευσης.

Αυτό που συσιστάται χωρίς όμως να είναι υποχρεωτικό είναι η γνώση της γερμανικής γλώσσας καθώς η χώρα βρίσκεται σε μια διαδικασία αύξησης τηςεπαγγελματικής κινητικότητας στον ευρωπαϊκό χώρο, επομένως η πρόσβαση στις διαθέσιμες θέσεις είναι απλή.

Οι θέσεις εργασίας που προσφέρονται είναι από οικιακές βοηθοί και κομμωτές μέχρι εργαζόμενοι σε logistics.

Όσον αφορά τα απαιτούμενα έγγραφα, αν και το Λιχτενστάιν δεν ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Συνεπώς, απαιτείται άδεια διαμονής, η οποία μπορεί να ισχύει από 12 μήνες έως 10 έτη, ανάλογα με τη διάρκεια του συμβολαίου. Όλες οι αγγελίες δημοσιεύονται στην πλατφόρμα EURES.

Τέλος, ακόμη ένα από τα κύρια πλεονεκτήματα της χώρας είναι το φορολογικό της καθεστώς που καθίσταται ιδιαίτερα ευνοϊκό για επιχειρήσεις και επενδυτές, ενώ αποφεύγεται αποφεύγεται η διπλή φορολόγηση.

Παρόλα αυτά το Λιχτενστάιν τηρεί τα πρότυπα φορολογικής διαφάνειας, ανταλλάσσοντας οικονομικές πληροφορίες με την ΕΕ μέσω ευρωπαϊκών οδηγιών.

Έτσι, επιτυγχάνει να θέτει σε λειτουργία ένα φορολογικό σύστημα που είναι σχεδιασμένο να ενθαρρύνει τις επενδύσεις και την οικονομική ανάπτυξη και αυτός είναι ο λόγος που προβάλλεται ως ιδανικός προορισμός για εργαζόμενους.