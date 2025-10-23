Σταδιακή απεξάρτηση από το ρωσικό αέριο, το μήνυμα από Βρυξέλλες: Η διπλωματική νίκη Ελλάδας - Κύπρου

Διεξήχθη σήμερα (23/10) η Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες και η πρόταση που είχε «πέσει στο τραπέζι» και από την Αθήνα θα τεθεί σε εφαρμογή, η οποία προβλέπει τις κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την απομάκρυνση της Τουρκίας από τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα.

Στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την άμυνα και ασφάλεια της ΕΕ, οι ηγέτες τόνισαν μεταξύ άλλων την ανάγκη το σχέδιο να προχωρήσει γρήγορα και σε μεγάλη κλίμακα τον στόχο της ενίσχυση της αμυντικής ετοιμότητας της Ευρώπης έως το 2030, «ώστε η Ευρώπη να είναι καλύτερα εξοπλισμένη για να ενεργεί και να αντιμετωπίζει αυτόνομα, με συντονισμένο τρόπο και με μια προσέγγιση 360°, τις άμεσες και μελλοντικές προκλήσεις και απειλές», όπως τονίζεται και όπως είχε εκφραστεί και από την ελληνική πλευρά.

Αυτό, σύμφωνα με την ΕΡΤ, είχε ζητηθεί από Αθήνα, Μαδρίτη και Ρώμη, ώστε να καταστεί σαφές ότι οι απειλές δεν προέρχονται μόνο από τα ανατολικά σύνορα της Ένωσης, αλλά και από τη νότια Μεσόγειο.

Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες | EUROKINISSI

Παράλληλα, η διπλωματική νίκη της Ελλάδας και της Κύπρου, επιβεβαιώθηκε από το γεγονός ότι δεν θα υπάρξει συμμετοχή τρίτων χωρών, όπως η Τουρκία, στα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα. Επίσης, δόθηκε έμφαση στην κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση για τα εξοπλιστικά και αμυντικά έργα.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση ζητά από τα κράτη μέλη της να συνεργαστούν και να υλοποιήσουν κοινές δράσεις για να ενισχύσουν τις αμυντικές τους δυνατότητες, σε συντονισμό με το ΝΑΤΟ.

Θέλει μέχρι το τέλος του χρόνου να έχουν δημιουργηθεί ομάδες συνεργασίας για όλους τους βασικούς τομείς και μέσα στο πρώτο μισό του 2026 να ξεκινήσουν συγκεκριμένα έργα. Ο σκοπός είναι η Ευρώπη να γίνει πιο αυτόνομη, να μειώσει την εξάρτησή της από άλλες χώρες και να μπορεί να παράγει και να προμηθεύει γρήγορα τον απαραίτητο στρατιωτικό εξοπλισμό.

To Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου κρατών ΕΕ

Παράλληλα το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου πολλών κρατών μελών και «τονίζει τη σημασία της διασφάλισης της άμυνας όλων των χερσαίων, εναέριων και θαλάσσιων συνόρων της ΕΕ. Οι άμεσες απειλές στην ανατολική πτέρυγα της ΕΕ και η παροχή συγκεκριμένης στήριξης στα κράτη μέλη πρέπει να αντιμετωπιστούν ως θέματα προτεραιότητας».

Όπως τονίζεται, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη «οι απειλές στα υπόλοιπα σύνορα της ΕΕ, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τονίζει τη σημασία της άμυνάς τους».

Η απεξάρτηση από το ρωσικό φυσικό αέριο και το Ουκρανικό

Από εκεί και πέρα, η ΕΕ αποφάσισε τη σταδιακή διακοπή της εισαγωγής ρωσικού φυσικού αερίου έως το 2027. Μια απόφαση που προκάλεσε σφοδρές αντιδράσεις από τη Μόσχα, ενώ ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ευρωπαϊκή ενότητα,

Παράλληλα, ανοιχτό παραμένει το δεύτερο σκέλος του ουκρανικού ζητήματος, που αφορά την αξιοποίηση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Αντιρρήσεις εξέφρασε το Βέλγιο, που φιλοξενεί το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών των περιουσιακών στοιχείων και φοβάται αρνητικές συνέπειες για την οικονομία του, σε περίπτωση που η Ρωσία αρνηθεί να καταβάλει αποζημιώσεις σε ένα μελλοντικό σενάριο εκεχειρίας. Επιφυλάξεις εκφράστηκαν και από την πρόεδρο της ΕΚΤ, καθώς το ζήτημα θεωρείται κρίσιμο για τη σταθερότητα του ευρώ.

Κυριάκος Μητσοτάκης και Βολοντίμιρ Ζελένσκι στις Βρυξέλλες | EUROKINISSI

Ενέργεια και υψηλές τιμές: Η Αθήνα επαναφέρει το αίτημα για κοινή ευρωπαϊκή δράση

Στην ατζέντα των Ευρωπαίων ηγετών βρέθηκε και η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, με έμφαση στην ψηφιοποίηση και την πράσινη μετάβαση. Ο στόχος είναι η απανθρακοποίηση κατά 90% έως το 2040, ωστόσο αρκετοί ηγέτες, μεταξύ τους και ο Έλληνας πρωθυπουργός, ζήτησαν ευελιξία λόγω των μεταβαλλόμενων τεχνολογικών και γεωπολιτικών συνθηκών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε, τέλος, και στο ζήτημα της ενέργειας και των υψηλών τιμών, με την Αθήνα να επαναφέρει το αίτημα για κοινή ευρωπαϊκή δράση και ρύθμιση των τιμών, καθώς παρατηρούνται μεγάλες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών.

Σύνοδος Κορυφής στις Βρυξέλλες: Η ικανοποίηση Μητσοτάκη

Σε ανάρτηση του στα κοινωνικά δίκτυα μετά την Σύνοδο Κορυφής στις Βρυξέλλες, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανήρτησε: «Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου διότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου συμπεριλαμβάνεται η αμυντική θεώρηση της Ευρώπης, η οποία έχει προσέγγιση 360 μοιρών

Αυτό είναι κάτι το οποίο αποτελούσε πάντα πάγια ελληνική θέση», ανέφερε.

