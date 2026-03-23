Στάρμερ: «Δεν είναι δικός μας πόλεμος, δεν πρόκειται να παρασυρθούμε»

Σε εξέλιξη βρίσκεται η συνεδρίαση της επιτροπής διαχείρισης εκτάκτων κρίσεων COBRA στο Λονδίνο, θέτοντας στο επίκεντρο τις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή.
Ο Κιρ Στάρμερ, απαντώντας στην Επιτροπή Συνδέσμου της Βουλής, τόνισε ότι «δεν είναι δικός μας πόλεμος και δεν θα παρασυρθούμε» αλλά και ότι κάθε βρετανική ενέργεια πρέπει να έχει «νομική βάση και ένα βιώσιμο, καλά επεξεργασμένο σχέδιο».
Στη συνέχεια, εξήγησε ότι η Βρετανία δεν συμμετείχε στα αρχικά επιθετικά πλήγματα, αλλά προέβη μόνο σε «αμυντική δράση»συλλογικής αυτοάμυνας, αναχαιτίζοντας πυραύλους που προέρχονταν από το Ιράν.
Καθώς αναφέρθηκε στον Ντόναλντ Τραμπ, είπε ότι «κατανοεί» πως οι δηλώσεις του στοχεύουν στη δημιουργία πίεσης, αλλά ξεκαθάρισε ότι δεν θα επηρεαστεί και θα παραμείνει προσηλωμένος στο συμφέρον της χώρας του.
