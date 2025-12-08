Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς με Ζελένσκι: «Να λάβουμε σημαντικές αποφάσεις» δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος

Συνάντηση πραγματοποίησαν την Δευτέρα (08/12) οι ηγέτες της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Βρετανίας ως έντονη επίδειξη υποστήριξης προς τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντιμίρ Ζελένσκι, στο Λονδίνο, σε μια «κρίσιμη στιγμή», όπως είπαν για το Κίεβο, που βρίσκεται υπό την πίεση των ΗΠΑ να αποδεχθεί την ειρηνευτική συμφωνία με την Ρωσία.

Σε μια συνάντηση που προγραμματίστηκε βιαστικά, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν, ο Γερμανός καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς και ο Ζελένσκι συμφώνησαν σε συγκεκριμένα σχέδια σε περίπτωση ειρηνευτικής συμφωνίας.

Βρετανική κυβερνητική πηγή μάλιστα δήλωσε ότι οι ηγέτες θα συζητήσουν τη χρήση των δεσμευμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Στάρμερ, Μακρόν, Μερτς και Ζελένσκι θα επιδιώξουν επίσης να προσπαθούν να εξασφαλίσουν την εγγύηση ασφάλειας του Κιέβου από τις ΗΠΑ, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι δεν θα πραγματοποιηθεί ξανά ρωσική επίθεση , η οποία ξεκίνησε την πλήρους κλίμακας εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022.

«Χαίρομαι πολύ που σας βλέπω εδώ σχεδόν στην τέταρτη επέτειο αυτής της φρικτής σύγκρουσης, σε ένα κρίσιμο στάδιο τώρα στην προσπάθεια για ειρήνη», δήλωσε ο Στάρμερ αφού καλωσόρισε τους ηγέτες στην κατοικία του στην Ντάουνινγκ Στριτ.

«Στηρίζουμε την Ουκρανία και αν πρόκειται να υπάρξει εκεχειρία, πρέπει να είναι μια δίκαιη και διαρκής εκεχειρία», δήλωσε ο Στάρμερ.

Οι Μακρόν και Μερτς δήλωσαν επίσης την αποφασιστικότητά τους να προχωρήσουν με ένα σταθερό σχέδιο, με τον Γερμανό καγκελάριο να το χαρακτηρίζει μάλιστα «αποφασιστικής σημασίας ... για όλους μας».

Ο Ζελένσκι επεσήμανε την ευαίσθητη ισορροπία που πρέπει να επιτύχουν οι ευρωπαϊκές δυνάμεις, κατά τις προσπάθειές τους να διαπραγματευτούν καλύτερους όρους για το προτεινόμενο σχέδιο των ΗΠΑ.

«Υπάρχουν ορισμένα πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς τους Αμερικανούς, πράγματα που δεν μπορούμε να διαχειριστούμε χωρίς την Ευρώπη, γι' αυτό πρέπει να λάβουμε κάποιες σημαντικές αποφάσεις», δήλωσε ο Ζελένσκι.