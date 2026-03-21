Στάρμερ σε Χριστοδουλίδη: «Όχι» σε επιθετικές ενέργειες στο Ιράν από τις βάσεις στην Κύπρο

Η Βρετανία δεν θα χρησιμοποιήσει τις βάσεις της στην Κύπρο για επιθετικές στρατιωτικές ενέργειες, δήλωσε εκπρόσωπος της κυπριακής κυβέρνησης επικαλούμενος τηλεφωνική επικοινωνία σήμερα του προέδρου της Κύπρου Νίκου Χριστοδουλίδη με τον πρωθυπουργό του Ηνωμένου Βασιλείου Κιρ Στάρμερ.
«Ο βρετανός πρωθυπουργός επανέλαβε...ότι η ασφάλεια της Κυπριακής Δημοκρατίας είναι θεμελιώδης για το Ηνωμένο Βασίλειο και, για τον λόγο αυτόν, έχει ληφθεί απόφαση για την ενίσχυση των μέσων που συμβάλλουν στα προληπτικά μέτρα που έχουν ήδη ληφθεί», αναφέρεται σε γραπτή ανακοίνωση του κυβερνητικού εκπροσώπου.
«Εν τέλει, ο πρωθυπουργός επανέλαβε ότι οι βρετανικές βάσεις στην Κύπρο δεν θα χρησιμοποιηθούν για οποιαδήποτε επιθετική στρατιωτική επιχείρηση», σύμφωνα με την ανακοίνωση.
