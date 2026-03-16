Στενό του Ορμούζ: Γιατί το σχέδιο Τραμπ για συνοδεία πλοίων μπορεί να αποδειχτεί καταστροφή για τις ΗΠΑ

Καθώς ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ασκεί πιέσεις στους συμμάχους των ΗΠΑ να συνεισφέρουν ναυτικές δυνάμεις για την προστασία της ναυτιλιακής κίνησης στο Στενό του Ορμούζ, εμπειρογνώμονες υποστηρίζουν ότι μια τέτοια προσπάθεια ενέχει τεράστιο κίνδυνο, ακόμα και αν στεφθεί με επιτυχία, καθώς ενδέχεται να αποκαταστήσει μόνο περίπου το 10% της κίνησης μέσω της θαλάσσιας οδού.

Σύμφωνα με το CNN, η εμπορική κίνηση μέσω του θαλάσσιου στενού έχει ουσιαστικά σταματήσει από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιτέθηκαν στο Ιράν, με το Ιράν να δεσμεύεται να επιτεθεί σε οποιοδήποτε σκάφος συνδέεται με τις δύο χώρες ή τους εταίρους τους.

Περίπου το 20% του παγκόσμιου εφοδιασμού πετρελαίου, καθώς και παρόμοιες ή ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου και λιπασμάτων, πρέπει να περάσουν από το στενό αυτό για να φτάσουν στις παγκόσμιες αγορές. Το κλείσιμό του έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των εμπορευμάτων.

Για να χαλαρώσουν οι οικονομικές πιέσεις, ο Τραμπ και αξιωματούχοι της αμερικανικής κυβέρνησης δήλωσαν ότι καταρτίζονται σχέδια για να συνοδεύσει το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ εμπορικά πλοία μέσω του Στενού.

Και ο πρόεδρος των ΗΠΑ ζήτησε από συμμάχους όπως η Ιαπωνία, η Νότια Κορέα και τα μέλη του ΝΑΤΟ – ακόμα και από αντιπάλους όπως η Κίνα – να συνεισφέρουν στρατιωτικά πλοία για καθήκοντα συνοδείας.

Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία προσφορά βοήθειας και οι ναυτικοί αναλυτές σημειώνουν ότι αυτό αντανακλά τους κινδύνους που ενέχει η επιχείρηση. Οι ναυτικές επιχειρήσεις συνοδείας είναι πολύπλοκες, απαιτώντας στενό συντονισμό των θαλάσσιων και αεροπορικών δυνάμεων για την προστασία τόσο των δεξαμενόπλοιων και των εμπορικών πλοίων όσο και των ίδιων των πολεμικών πλοίων.

Το να συντονιστούν όλα αυτά στο Στενό του Ορμούζ, το οποίο αναλυτής αποκαλεί «κοιλάδα του θανάτου» είναι μια αποθαρρυντική αποστολή.

Περιορισμένος χώρος

Πρώτον: Υπάρχει το πρόβλημα του χώρου. Το στενό έχει πλάτος μόλις περίπου 10 μίλια στο στενότερο σημείο του. Ο χώρος για την πλεύση είναι ακόμα μικρότερος, ειδικά για τα τεράστια πετρελαιοφόρα – μερικά από τα οποία έχουν μήκος μεγαλύτερο από τρία γήπεδα ποδοσφαίρου.

Αυτό αφήνει ελάχιστο περιθώριο ελιγμών για τα δεξαμενόπλοια ή τα πολεμικά πλοία που τα συνοδεύουν, δήλωσε η Τζένιφερ Πάρκερ, επιστημονική συνεργάτιδα σε θέματα ναυτικών σπουδών στο UNSW της Καμπέρα και πρώην αξιωματικός του αυστραλιανού ναυτικού με εμπειρία στον Περσικό Κόλπο.

Τα πολεμικά πλοία, πιθανώς αντιτορπιλικά στην περίπτωση του αμερικανικού ναυτικού, χρειάζονται χώρο για να κινούνται γύρω από τα γιγαντιαία δεξαμενόπλοια, ώστε να έχουν τη σωστή οπτική επαφή με εισερχόμενους στόχους, όπως αεροσκάφη ή θαλάσσια drone ή πυραύλους, εξήγησε. Ουσιαστικά, τα δεξαμενόπλοια θα μπορούσαν να δημιουργήσουν τυφλά σημεία για τα πολεμικά πλοία.

Επιπλέον, ο χρόνος αντίδρασης είναι περιορισμένος, καθώς τα ιρανικά όπλα βρίσκονται πολύ κοντά στις ακτές της ιρανικής πλευράς του Στενού.

«Από τη στιγμή της ανίχνευσης μιας απειλής έως τη στιγμή που πρέπει να αντιδράσουμε στην απειλή, ο χρόνος είναι πολύ, πολύ περιορισμένος», είπε η Πάρκερ. Αναλυτές αναφέρουν ότι η συνοδεία δεν μπορεί να γίνει μόνο από αντιτορπιλικά.

Ελικόπτερα ή αεροσκάφη θα πρέπει να πετούν στην περιοχή, έτοιμα να αντιμετωπίσουν αεροσκάφη ή θαλάσσια drone, αναφέρει ο αναλυτής Καρλ Σούστερ, πρώην πλοίαρχος του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Αεροσκάφη προειδοποίησης και ελέγχου (AWACS) και drone αναγνώρισης θα πρέπει να σαρώνουν πιο βαθιά την ενδοχώρα του Ιράν για εκτοξεύσεις πυραύλων που θα μπορούσαν να στοχεύσουν τα δεξαμενόπλοια ή τα πολεμικά πλοία, ανέφερε ακόμα.

Εν τω μεταξύ, οι ιρανικές δυνάμεις που θα μπορούσαν να απειλήσουν τις αποστολές συνοδείας στο στενό είναι διάσπαρτες και ως επί το πλείστον κινητές. Μη επανδρωμένα αεροσκάφη και πύραυλοι τοποθετημένοι σε φορτηγά ή νάρκες θα μπορούσαν να αναπτυχθούν από αμέτρητα μικρά αλιευτικά σκάφη, δάου ή ακόμη και σκάφη αναψυχής, ανέφεραν ειδικοί.

«Θα είστε σε θέση να καταστρέψετε όλα αυτά τα σκάφη για να εξαλείψετε τις απειλές;», ρώτησε ο Κόλιν Κοχ, ερευνητής στη Σχολή Διεθνών Σπουδών S. Rajaratnam στη Σιγκαπούρη. «Για μένα, δεν είναι πολύ εφικτό», είπε ο Κοχ.

Οι απειλές για τις αποστολές συνοδείας μπορούν να μειωθούν μέσω της αεροπορικής δύναμης ή των χερσαίων εισβολών για την κατάληψη εδαφών από όπου θα μπορούσαν να εκτοξευθούν, αλλά αυτό δημιουργεί νέα προβλήματα, συμπεριλαμβανομένων πολλών απωλειών μεταξύ των αμερικανικών χερσαίων δυνάμεων, ανέφεραν οι αναλυτές.

Στα όρια των δυνατοτήτων οι ΗΠΑ

Επιπλέον, υπάρχει το πρόβλημα του αριθμού των πολεμικών πλοίων, ανέφεραν. Ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό μπορεί να συνοδεύσει ένα ή δύο πετρελαιοφόρα μέσω του στενού κάθε φορά, είπε η Πάρκερ. Ορισμένοι ισχυρίζονται ότι μπορεί να χρειαστεί περισσότερο από μία ναυτική συνοδεία ανά πετρελαιοφόρο.

«Μια βασική επιχείρηση ναυτικής συνοδείας θα χρειαζόταν μεταξύ οκτώ και δέκα αντιτορπιλικών για να προστατεύσει νηοπομπές από πέντε έως δέκα εμπορικά πλοία σε κάθε διέλευση», έγραψε ο αρχισυντάκτης Ρίτσαρντ Μιντ σε μια έκθεση για το Lloyds List Intelligence την περασμένη εβδομάδα.

Αυτές οι αναλογίες μπορεί να σημαίνουν ότι οι συνοδείες θα μπορούσαν να επαναφέρουν την κυκλοφορία στο Ορμούζ στο 10% των προπολεμικών επιπέδων της, έγραψε. Ωστόσο, λίγοι πιστεύουν ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ μπορεί να το κάνει μόνο του.

Οι ΗΠΑ διαθέτουν 73 αντιτορπιλικά κλάσης Arleigh Burke σε ενεργό υπηρεσία, σύμφωνα με την Υπηρεσία Ερευνών του Κογκρέσου. Ωστόσο, μόνο περίπου το 68% των επιφανειακών πλοίων των ΗΠΑ είναι έτοιμα για μάχη ανά πάσα στιγμή, λαμβάνοντας υπόψη την εκπαίδευση και τη συντήρηση, σύμφωνα με αξιωματούχους του Πολεμικού Ναυτικού.

Αυτό αντιστοιχεί σε περίπου 50 αντιτορπιλικά. Και αυτά είναι διασκορπισμένα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, αν 10 από αυτά χρειάζονται για μία μόνο αποστολή συνοδείας μέσω του Στενού του Ορμούζ, αυτό δίνει μια ιδέα για το πόσο θα επιβαρυνθούν οι ΗΠΑ για να διατηρήσουν αποστολές συνοδείας για μεγάλο χρονικό διάστημα.

«Το ερώτημά μου είναι αν το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ είναι προετοιμασμένο για μια τέτοια έντονη εκστρατεία», η οποία επιβαρύνει τον εξοπλισμό, τον εφοδιασμό και τους ίδιους τους ναυτικούς, επισημαίνει ο Κοχ.

Αυτό εξηγεί γιατί ο Τραμπ καλεί άλλες χώρες να συνεισφέρουν. Και αυτό δεν αφορά μόνο τα αντιτορπιλικά που συνοδεύουν τα πλοία. Ο εντοπισμός και η εξουδετέρωση ναρκών στο στενό αποτελούν ένα ακόμη πρόβλημα για το οποίο οι ΗΠΑ δεν διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό ώστε να το αντιμετωπίσουν μόνες τους.

Πέρυσι, το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ αποσύρθηκε από την ενεργό υπηρεσία τα τέσσερα εξειδικευμένα ναρκαλιευτικά του που ήταν σταθμευμένα στον Περσικό Κόλπο. Τα πλοία αυτά μεταφέρθηκαν πίσω στις ΗΠΑ με ένα πλοίο βαρέων φορτίων τον Ιανουάριο, με σκοπό την τελική διάλυσή τους.

Το Πολεμικό Ναυτικό δήλωσε ότι τέσσερα παράκτια πολεμικά πλοία (LCS) θα αναλάμβαναν αυτά τα καθήκοντα. Ωστόσο, πριν από τον πόλεμο, μόνο τρία LCS βρίσκονταν στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.

Στην ιδανική περίπτωση, είπε ο Σούστερ, ένα ή δύο ναρκαλιευτικά θα διέρχονταν από το στενό μπροστά από τα δεξαμενόπλοια για να εξασφαλίσουν μια ελεύθερη διαδρομή.

Σημείωσε επίσης τη μεγάλη ποικιλία ναρκών που θα μπορούσε να αναπτύξει το Ιράν στο στενό – ναρκοπέδια επαφής με αγκάθια όπως αυτά που βλέπουμε στις ταινίες του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, ναρκοπέδια αγκυροβολημένα στον πυθμένα της θάλασσας που εκρήγνυνται με ακουστικά σήματα ή μαγνητική ανίχνευση, ακόμη και ναρκοπέδια με συσκευές μέτρησης, που αφήνουν ένα συγκεκριμένο αριθμό πλοίων να περάσει πριν εκραγούν κάτω από ένα άλλο.

«Η αναγνώριση των ναρκών αποτελεί πάντα μια πρόκληση», είπε ο Σούστερ. Αναλυτές αναφέρουν ότι σύμμαχοι όπως η Ιαπωνία και η Νότια Κορέα θα μπορούσαν να προσφέρουν εξειδικευμένα ναρκαλιευτικά για να βοηθήσουν στην αντιμετώπιση των απειλών από νάρκες, αν και μέχρι στιγμής καμία από τις δύο χώρες δεν έχει δεσμευτεί να το πράξει.

Ωστόσο, ακόμα και αν γίνονταν τέτοιες προσφορές, αυτά δεν θα αποτελούσαν καθόλου πανάκεια, δήλωσε ο Κοχ. Τα ναρκαλιευτικά είναι ελαφρώς οπλισμένα σε σύγκριση με τα αντιτορπιλικά, ανέφερε, και από μόνα τους θα μπορούσαν να είναι ευάλωτα σε ιρανική επίθεση.

«Δεν στέλνεις απλώς τη δύναμη αντιναρκικών μέτρων, πρέπει να στείλεις και μια δύναμη προστασίας», είπε ο Κο. «Αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μια πολύ ευρύτερη δέσμευση.»

Ο Γι Τζι-χουν, ερευνητής στο Κορεατικό Ινστιτούτο Αμυντικών Αναλύσεων, είπε ότι στην περίπτωση της Σεούλ, τα ναρκαλιευτικά του ναυτικού της Νότιας Κορέας απλώς δεν είναι κατασκευασμένα για αυτού του είδους την αποστολή.

«Υπάρχουν περιορισμοί στην αποστολή τους σε μακρινά νερά για μεγάλο χρονικό διάστημα σε περιοχή υψηλού κινδύνου όπως το Στενό του Ορμούζ, όσον αφορά την αντοχή, την ικανότητα αυτοάμυνας και την υλικοτεχνική υποστήριξη», δήλωσε ο Γι στο CNN.

Παρά όλα τα εμπόδια, ο Σούστερ είπε ότι η αποστολή μπορεί να ολοκληρωθεί. Το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ έχει αντιμετωπίσει αυτού του είδους τις ιρανικές απειλές στο παρελθόν, κατά τη δεκαετία του 1980 και του 1990, είπε

«Το Ιράν χρησιμοποιεί drones (τηλεκατευθυνόμενα οχήματα από τη δεκαετία του '90), ταχύπλοα σκάφη επίθεσης και σκάφη αυτοκτονίας (πρόδρομοι των σημερινών μη επανδρωμένων επιφανειακών σκαφών ή επιφανειακών drones) από τα τέλη της δεκαετίας του '80», ανέφερε.

«Τα χρησιμοποίησαν σε κάθε ναυτική άσκηση από το 1988 περίπου μέχρι τον αιώνα μας. Επομένως, οι τακτικές τους δεν αποτελούν έκπληξη», είπε ο Σούστερ. Άλλοι δεν είναι τόσο αισιόδοξοι.

«Το βάθος των δυνατοτήτων μεταξύ των χωρών απλά δεν είναι αυτό που ήταν τη δεκαετία του 1980», είπε ο Αλέσιο Παταλάνο, καθηγητής πολέμου και στρατηγικής στο King’s College του Λονδίνου.

«Οι στόλοι και η δομή υποστήριξής τους είναι ένα κλάσμα εκείνων που υπήρχαν πριν από τέσσερις δεκαετίες», θέτοντας υπό αμφισβήτηση το αν οποιαδήποτε συλλογική προσπάθεια στο Στενό του Ορμούζ μπορεί να επιτύχει βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, επισήμανε.

Ο Κοχ αναφέρεται στα προβλήματα που προκάλεσαν οι συμμαχούντες με το Ιράν αντάρτες Χούθι, με βάση την Υεμένη, στην Ερυθρά Θάλασσα τα τελευταία χρόνια. Παρά τη συνοδεία από τις ΗΠΑ και χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι Χούθι έχουν χτυπήσει εμπορικά πλοία.

Και σε ένα σημείο, ένας πύραυλος των Χούθι έφτασε λίγα δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει ένα αμερικανικό αντιτορπιλικό.

«Υπήρχαν ήδη κάποιες δυσκολίες στην αντιμετώπιση της απειλής των Χούθι», είπε ο Κοχ. «Τώρα η δύναμη θα αντιμετωπίσει έναν πολύ μεγαλύτερο εχθρό, το Ιράν, το οποίο πιθανότατα διαθέτει πολύ μεγαλύτερο οπλοστάσιο από drones και πυραύλους», επισήμανε.

Ο Παταλάνο είπε ότι οι ΗΠΑ και οι εταίροι τους απλά δεν έχουν αναγνωρίσει ότι η ναυτιλία είναι «η αρτηρία ζωής των σύγχρονων οικονομιών». «Για πάρα πολύ καιρό υποθέταμε ότι δεν θα αμφισβητηθεί, ή αν (αμφισβητηθεί), οι δυτικές δημοκρατίες θα ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν την πρόκληση», είπε. «Αυτό απλά δεν ισχύει», κατέληξε.