Η «απελπισμένη» έκκληση για βοήθεια του Τραμπ προς την Κίνα στη σκιά της πετρελαϊκής κρίσης στο Ορμούζ

Δύο εβδομάδες προτού ο Ντόναλντ Τραμπ προγραμματίσει την διευθέτηση των κρίσιμων διαφορών μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας στο Πεκίνο, έθεσε έναν νέο όρο για τις διαπραγματεύσεις: να βοηθήσει στην επαναλειτουργία του Στενού του Ορμούζ, το οποίο έχει κλείσει ενόψει του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ωστόσο, η Κίνα δεν έχει αρκετό κίνητρο να υποχωρήσει στις απαιτήσεις του. Κλείνοντας ένα από τα πιο σημαντικά για την ναυτιλία κανάλι, το Ιράν ουσιαστικά έχει καταφέρει να περιορίσει το ένα πέμπτο της παγκόσμιας προσφοράς πετρελαίου, προκαλώντας απότομες αυξήσεις τιμών και φόβους για ελλείψεις ενέργειας που θα μπορούσαν να ανατρέψουν την παγκόσμια οικονομία.

Υπό την απειλή της χειρότερης πετρελαϊκής κρίσης στην ιστορία, ο Τραμπ καλεί άλλα έθνη, συμπεριλαμβανομένων της Γαλλίας, της Ιαπωνίας, της Νότιας Κορέας και της Βρετανίας, να ενώσουν τις δυνάμεις τους για να διασφαλίσουν το εμπόριο στο στενό.

Προκειμένου να πείσει την Κίνα, ο Τραμπ έχει αρχίσει να ασκεί περαιτέρω πίεση καθώς σε συνέντευξή του στους Financial Times που δημοσιεύθηκε την Κυριακή, είπε ότι θέλει να μάθει εάν η Κίνα θα παράσχει βοήθεια πριν από την προγραμματισμένη σύνοδο κορυφής με τον Κινέζο ηγέτη Σι Τζινπίνγκ στο τέλος του μήνα.

Χωρίς απάντηση, πρόσθεσε ο Τραμπ, είναι πιθανό να αποφασίσει να αναβάλει το ταξίδι του. «Είναι σωστό οι άνθρωποι που είναι οι ωφελούμενοι του στενού να βοηθήσουν ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα συμβεί τίποτα κακό εκεί», δήλωσε ο ίδιους στους FT. «Νομίζω ότι και η Κίνα πρέπει να βοηθήσει», τόνισε.

Aυτό το αίτημα φαίνεται εξαρχής παράλογο καθώς ο Τραμπ ζητά από την Κίνα να διακινδυνεύσει τα δικά της στρατιωτικά περιουσιακά στοιχεία σε έναν πόλεμο που ξεκίνησαν οι ΗΠΑ εναντίον ενός έθνους φιλικού προς το Πεκίνο.

Ωστόσο, οι απειλές του Τραμπ ότι θα σταματήσει την διπλωματία δεν επηρεάζουν άμεσα την Κίνα, η οποία βρίσκεται σε καλύτερη θέση από την υπόλοιπη Ασία για να αντέξει μια παρατεταμένη ενεργειακή κρίση.

Τα τελευταία χρόνια, το Πεκίνο έχει καταβάλει προσπάθειες να αντιμετωπίσει μια τέτοια πετρελαϊκή κρίση αποθηκεύοντας αποθέματα αργού πετρελαίου, διαφοροποιώντας τις εισαγωγές και επενδύοντας δισεκατομμύρια σε καθαρή ενέργεια, όπως η αιολική, η ηλιακή και η ηλεκτρική ενέργεια.

Το CNN ανέφερε επίσης ότι το Ιράν εξετάζει το ενδεχόμενο να επιτρέψει σε ορισμένα δεξαμενόπλοια να περάσουν από το στενό, εάν το πετρέλαιο διακινείται σε κινεζικό γιουάν.

«Οι Κινέζοι μπορεί να πουν: Εντάξει, ας περιμένουμε», δήλωσε ο Μπερτ Χόφμαν, καθηγητής στο Ινστιτούτο Ανατολικής Ασίας στο Εθνικό Πανεπιστήμιο της Σιγκαπούρης. «Δεδομένου ότι είναι αρκετά ασφαλείς στρατηγικά, θα έχουν κάποιο περιθώριο ελιγμών», πρόσθεσε.

Ποιος έχει το «πάνω χέρι»

Στο μεταξύ ο πόλεμος, ο οποίος Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι έχουν δηλώσει ότι θα συνεχιστεί για εβδομάδες, έχει επισκιάσει τη σύνοδο κορυφής του Πεκίνου που ανακοίνωσε αρχικά ο Τραμπ, ο οποίος τώρα αντιμετωπίζει σάλο αντιδράσεων από την αύξηση των τιμών των καυσίμων.

Από την πλευρά της η Κίνα υποστηρίζει τα εξής: «Ο Τραμπ είναι μόνος αυτές τις μέρες στον κόσμο, κανείς δεν τον υποστηρίζει πραγματικά», όπως δήλωσε ο Χένρι Χουιγιάο Γουάνγκ, πρόεδρος του ερευνητικού ομίλου Κέντρου για την Κίνα και την Παγκοσμιοποίηση με έδρα το Πεκίνο.

«Έχει πραγματικά αναστατώσει τον κόσμο με τον πόλεμο στο Ιράν και βρίσκεται σε μια κάπως δύσκολη θέση», πρόσθεσε.

Ενώ σχόλια από τα επίσημα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Κίνας την Κυριακή κάλεσαν για μεγαλύτερη συνεργασία ΗΠΑ-Κίνας στο πλαίσιο της παγκόσμιας αβεβαιότητας, η Global Times, κατήγγειλε την ιδέα της αποστολής πολεμικών πλοίων στο Στενό του Ορμούζ.

«Είναι πραγματικά θέμα μοιρασμού ευθύνης - ή μήπως θέμα μοιράσματος του κινδύνου ενός πολέμου που ξεκίνησε η Ουάσινγκτον και δεν μπορεί να ολοκληρώσει;» έγραψε ο ανώνυμος συγγραφέας του άρθρου γνώμης.

Σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα, ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Λιν Τζιαν δεν έδωσε καμία σαφή απάντηση στην έκκληση του Τραμπ και επανέλαβε τη σημασία της επερχόμενης συνάντησης.

«Η διπλωματία των αρχηγών κρατών διαδραματίζει απαραίτητο ρόλο στην παροχή στρατηγικής καθοδήγησης στις σχέσεις Κίνας-ΗΠΑ. Οι δύο πλευρές παραμένουν σε επικοινωνία σχετικά με την επίσκεψη του Προέδρου Τραμπ στην Κίνα», δήλωσε ο Λιν.

Η πρόταση του Τραμπ να αναβληθεί το ταξίδι έρχεται καθώς οικονομικοί αξιωματούχοι των ΗΠΑ και της Κίνας έχουν πραγματοποιήσει αρκετούς γύρους συνομιλιών στο Παρίσι σχετικά με πιθανές εμπορικές συμφωνίες για τη γεωργία και τα κρίσιμα ορυκτά, σύμφωνα με το Reuters.

Η δύναμή του στις διαπραγματεύσεις με την Κίνα δέχτηκε σημαντικό πλήγμα νωρίτερα φέτος, όταν το Ανώτατο Δικαστήριο έκρινε ότι υπερέβη την εξουσία του επιβάλλοντας μονομερώς δασμούς σε όλους τους εμπορικούς εταίρους. Η κυβέρνησή του αναζητά τώρα άλλους μηχανισμούς για την επιβολή παρόμοιων δασμών.

«Οι ΗΠΑ χρειάζονται την Κίνα περισσότερο από ό,τι η Κίνα χρειάζεται τις ΗΠΑ», δήλωσε ο Γουάνγκ.