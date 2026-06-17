Στη δημοσιότητα από τις ΗΠΑ το επίσημο κείμενο του μνημονίου με το Ιράν: Τα 14 σημεία της συμφωνίας

Στη δημοσιότητα έδωσαν οι ΗΠΑ την Τετάρτη 17/6 το επίσημο κείμενο της συμφωνίας που επιτεύχθηκε το περασμένο Σαββατοκύριακο με το Ιράν.

Ανώτερος αξιωματούχος της αμερικανικής κυβέρνησης παρουσίασε το έγγραφο το οποίο αποτελείται από 14 σημεία και καθορίζει τις διατάξεις για την επαναλειτουργία των Στενών του Ορμούζ, τη χαλάρωση ορισμένων οικονομικών περιορισμών που αφορούν το Ιράν και τις προσδοκίες σχετικά με την αντιμετώπιση του ιρανικού πυρηνικού προγράμματος κατά τις μελλοντικές τεχνικές διαπραγματεύσεις.

Το έγγραφο υπό τον τίτλο «Μνημόνιο Κατανόησης του Ισλαμαμπάντ μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν», δημοσιοποιήθηκε έπειτα από αντιδράσεις για το γεγονός ότι το περιεχόμενό του δεν είχε δοθεί στη δημοσιότητα.

«Πρόκειται ουσιαστικά για μια συμφωνία που μας επιτρέπει να ανοίξουμε αμέσως τα Στενά του Ορμούζ, να δεσμεύσουμε το Ιράν να καταστρέψει το πυρηνικό υλικό του και στη συνέχεια να δημιουργήσουμε έναν μηχανισμό μέσω του οποίου, όσο το Ιράν επιδεικνύει καλή συμπεριφορά, εμείς θα ανταποκρινόμαστε με μεγαλύτερη οικονομική και κυρωτική ελάφρυνση, ώστε να μπορέσει να γίνει μια πιο ευημερούσα χώρα», δήλωσε ο ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος.

Το μνημόνιο αναμένεται να υπογραφεί επισήμως την Παρασκευή και θα ακολουθήσει μια περίοδος 60 ημέρων διαπραγμάτευσης των τελικών όρων της οριστικής συμφωνίας.

Το CNN είχε προηγουμένως μεταδώσει πληροφορίες για ένα προσχέδιο συμφωνίας· το επίσημο κείμενο που δημοσίευσαν οι ΗΠΑ είναι παρόμοιο, με ορισμένες διαφορές στη διατύπωση.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο:

Μνημόνιο Κατανόησης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν συμφωνούν καλόπιστα, από την [ημερομηνία], στα ακόλουθα: Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν, καθώς και οι σύμμαχοί τους στον υφιστάμενο πόλεμο, υπογράφουν το παρόν Μνημόνιο Κατανόησης προκειμένου να δηλώσουν τον άμεσο και μόνιμο τερματισμό των στρατιωτικών επιχειρήσεων σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου. Δεσμεύονται εφεξής να μην ξεκινήσουν πόλεμο ή στρατιωτική επιχείρηση η μία εναντίον της άλλης, να απέχουν από την απειλή ή τη χρήση βίας και να διασφαλίζουν την εδαφική ακεραιότητα και κυριαρχία του Λιβάνου. Η τελική συμφωνία θα επιβεβαιώσει τον μόνιμο τερματισμό του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου του Λιβάνου, καθώς και τις λοιπές διατάξεις της παρούσας παραγράφου. Οι δύο χώρες αναλαμβάνουν να σέβονται αμοιβαία την κυριαρχία και την εδαφική ακεραιότητα η μία της άλλης και να μην παρεμβαίνουν στις εσωτερικές υποθέσεις τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν δεσμεύονται να διαπραγματευθούν και να καταλήξουν σε τελική συμφωνία εντός 60 ημερών το αργότερο, με δυνατότητα παράτασης κατόπιν αμοιβαίας συναίνεσης. Αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, οι Ηνωμένες Πολιτείες θα αρχίσουν να αίρουν τον ναυτικό αποκλεισμό και κάθε παρεμπόδιση εις βάρος της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν και θα τερματίσουν πλήρως τον αποκλεισμό εντός 30 ημερών. Κατά το διάστημα αυτό, η ναυσιπλοΐα θα αποκαθίσταται σταδιακά σε επίπεδα αντίστοιχα με εκείνα πριν από τον πόλεμο. Επιπλέον, οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να απομακρύνουν τις δυνάμεις τους από την εγγύτητα του Ιράν εντός 30 ημερών από την επίτευξη της τελικής συμφωνίας. Με την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου, η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εξασφαλίσει, χωρίς χρέωση και για περίοδο 60 ημερών, την ασφαλή διέλευση εμπορικών πλοίων από τον Περσικό Κόλπο προς τη Θάλασσα του Ομάν και αντιστρόφως. Η εμπορική ναυσιπλοΐα θα επανεκκινήσει αμέσως, ενώ η πλήρης αποκατάστασή της, μετά την άρση τεχνικών και στρατιωτικών εμποδίων και την αποναρκοθέτηση από το Ιράν, θα ολοκληρωθεί εντός 30 ημερών. Το Ιράν θα διεξαγάγει διάλογο με το Σουλτανάτο του Ομάν και τα λοιπά παράκτια κράτη του Περσικού Κόλπου για τον καθορισμό του μελλοντικού καθεστώτος διοίκησης και των ναυτιλιακών υπηρεσιών στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με το ισχύον διεθνές δίκαιο και τα κυριαρχικά δικαιώματα των παράκτιων κρατών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν, σε συνεργασία με περιφερειακούς εταίρους, να καταρτίσουν ένα οριστικό και αμοιβαία συμφωνημένο σχέδιο ύψους τουλάχιστον 300 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ για την ανοικοδόμηση και οικονομική ανάπτυξη του Ιράν. Ο μηχανισμός υλοποίησης του σχεδίου θα οριστικοποιηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας εντός 60 ημερών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα χορηγήσουν όλες τις απαραίτητες άδειες, εξαιρέσεις και εγκρίσεις για τις σχετικές χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να καταργήσουν κάθε μορφή κυρώσεων κατά του Ιράν, συμπεριλαμβανομένων των αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, των αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου της Διεθνούς Υπηρεσίας Ατομικής Ενέργειας (ΔΟΑΕ), καθώς και όλων των μονομερών αμερικανικών κυρώσεων, πρωτογενών και δευτερογενών, σύμφωνα με χρονοδιάγραμμα που θα συμφωνηθεί στο πλαίσιο της τελικής συμφωνίας. Τα δύο μέρη αναγνωρίζουν τη ζωτική σημασία του ζητήματος των κυρώσεων και εκφράζουν την πρόθεσή τους να το αντιμετωπίσουν άμεσα στις διαπραγματεύσεις. Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν επαναβεβαιώνει ότι δεν θα αποκτήσει ούτε θα αναπτύξει πυρηνικά όπλα. Οι δύο χώρες συμφωνούν να ρυθμίσουν τη διαχείριση των αποθεμάτων εμπλουτισμένου πυρηνικού υλικού μέσω μηχανισμού που θα συμφωνηθεί αμοιβαία, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 7, με ελάχιστη απαίτηση την επιτόπια αραίωση του υλικού υπό την εποπτεία της ΔΟΑΕ. Τα δύο μέρη συμφωνούν επίσης να συζητήσουν το ζήτημα του εμπλουτισμού ουρανίου και άλλα συναφή θέματα που αφορούν τις πυρηνικές ανάγκες του Ιράν, στο πλαίσιο ενός ικανοποιητικού πλαισίου που θα συμφωνηθεί στην τελική συμφωνία. Μέχρι την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, οι δύο χώρες συμφωνούν να διατηρήσουν το υφιστάμενο καθεστώς. Το Ιράν θα διατηρήσει την τρέχουσα κατάσταση του πυρηνικού του προγράμματος, ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα επιβάλουν νέες κυρώσεις ούτε θα αναπτύξουν πρόσθετες στρατιωτικές δυνάμεις στην περιοχή. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεσμεύονται ότι αμέσως μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου και έως την πλήρη άρση των κυρώσεων, το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΠΑ θα εκδώσει εξαιρέσεις που θα επιτρέπουν την εξαγωγή ιρανικού αργού πετρελαίου, πετρελαϊκών προϊόντων και παραγώγων τους, καθώς και όλες τις συναφείς υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων τραπεζικών συναλλαγών, ασφαλίσεων και μεταφορών. Οι Ηνωμένες Πολιτείες αναλαμβάνουν να καταστήσουν πλήρως διαθέσιμα προς χρήση τα δεσμευμένα ή περιορισμένα κεφάλαια και περιουσιακά στοιχεία του Ιράν αμέσως μετά την εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου. Οι διαδικασίες αποδέσμευσης των κεφαλαίων θα συμφωνηθούν κατά τις διαπραγματεύσεις. Τα κεφάλαια αυτά θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν πλήρως για πληρωμές προς οποιονδήποτε τελικό δικαιούχο ορίσει η Κεντρική Τράπεζα της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα εκδώσουν όλες τις αναγκαίες άδειες και εγκρίσεις. Οι δύο χώρες συμφωνούν να δημιουργήσουν εκτελεστικό μηχανισμό παρακολούθησης για την επιτυχή εφαρμογή του παρόντος Μνημονίου και τη συμμόρφωση με την τελική συμφωνία. Μετά την υπογραφή του παρόντος Μνημονίου και υπό την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει η εφαρμογή των παραγράφων 1, 4, 5, 10 και 11 και θα συνεχιστεί απρόσκοπτα, οι δύο χώρες θα ξεκινήσουν διαπραγματεύσεις για την τελική συμφωνία αποκλειστικά επί των λοιπών παραγράφων. Η τελική συμφωνία θα επικυρωθεί με δεσμευτικό ψήφισμα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.