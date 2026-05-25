Στη Ντόχα η αντιπροσωπεία του Ιράν με στόχο μία συμφωνία με τις ΗΠΑ: Έτοιμη για όλα εμφανίζεται η Τεχεράνη

Στη Ντόχα του Κατάρ βρίσκεται ο πρόεδρος της ιρανικής Βουλής και επικεφαλής διαπραγματευτής Μοχαμάντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ και ο Ιρανός υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί για να συνομιλήσουν με τον πρωθυπουργό του Κατάρ σχετικά με μια πιθανή συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου, δήλωσε σήμερα αξιωματούχος στο Reuters και πηγή στο Γαλλικό Πρακτορείο.

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στα Στενά του Ορμούζ και στο απόθεμα ουρανίου υψηλού εμπλουτισμού του Ιράν, δήλωσε ο αξιωματούχος στο Reuters.

Ο διοικητής της κεντρικής τράπεζας του Ιράν είναι επίσης μέλος της ιρανικής αντιπροσωπείας. Θα συζητήσει την πιθανή αποδέσμευση παγωμένων ιρανικών κεφαλαίων στο πλαίσιο μιας τελικής συμφωνίας, σύμφωνα με τον αξιωματούχο.

Το Ιράν δεν αποκλείει καμία επιλογή για την υπεράσπισή του

Το Ιράν δήλωσε ότι η σύγκρουση θα μπορούσε να επεκταθεί σε ολόκληρη την περιοχή αν οι εχθροπραξίες ξαναρχίσουν, διευκρινίζοντας όμως ότι αυτό δεν αποτελεί απειλή.

Τις τελευταίες ημέρες κυριαρχούν οι εκτιμήσεις ότι βρισκόμαστε κοντά σε μια ειρηνευτική συμφωνία, ωστόσο οι δημόσιες αντεγκλήσεις και οι απειλητικές δηλώσεις μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης συνεχίζονται καθ’ όλη τη διάρκεια των σχεδόν τριών μηνών πολέμου.

Ο εκπρόσωπος του ιρανικού υπουργείου Εξωτερικών, Ισμαΐλ Μπαγαΐ, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου:

«Το Ιράν δεν αποκλείει καμία επιλογή για την υπεράσπισή του. Είναι αδύνατο μια σύγκρουση να περιοριστεί σε μία μόνο περιοχή ή χώρα. Αν ξεσπάσει πόλεμος, είναι φυσικό οι συνέπειές του να επεκταθούν και σε άλλες περιοχές. Δεν το λέω αυτό ως απειλή.»