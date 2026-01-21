Μενού

Στιβ Γουίτκοφ: «Θα συναντήσουμε τον Πούτιν την Πέμπτη» - Τι θα συζητηθεί

Ο απεσταλμένος του προέδρου του Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε ότι θα συναντήσει τον Βλαντιμίρ Πούτιν αύριο Πέμπτη (21/1).

Ο Πρόεδρος της Ρωσίας, Βλαντίμιρ Πούτιν
Στιγμιότυπο από τον Ρώσο πρόεδρο | ΑΠΕ - ΜΠΕ / SPUTNIK POOL
Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αύριο Πέμπτη (22/1) και τόνισε ότι τη συνάντηση ζήτησε η ρωσική πλευρά. 

Συγκεκριμένα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ, δήλωσε «Κοιτάξτε, πρέπει να τον (Πούτιν) συναντήσουμε την Πέμπτη. Αλλά είναι οι Ρώσοι που ζητούν αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική δήλωση εκ μέρους τους», πρόσθεσε σε συνέντευξη στο CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, αλλά ότι δεν είχε καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης με φόντο το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Γουίτκοφ είπε ότι έχουν απαντήσει θετικά «20, ίσως 25 παγκόσμιοι ηγέτες».

Αναφορικά με τις προσκλήσεις του Αμερικανού προέδρου σε ηγέτες χωρών για συμμετοχή στο λεγόμενο «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Γουίτκοφ είπε ότι έχουν απαντήσει θετικά «20, ίσως 25 παγκόσμιοι ηγέτες», ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες για το ζήτημα της Γροιλανδίας στο Νταβός.

 

