Στιβ Γουίτκοφ: «Θα συναντήσουμε τον Πούτιν την Πέμπτη» - Τι θα συζητηθεί

Ο Στιβ Γουίτκοφ ανακοίνωσε ότι θα συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν αύριο Πέμπτη (22/1) και τόνισε ότι τη συνάντηση ζήτησε η ρωσική πλευρά.

Συγκεκριμένα ο ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ, δήλωσε «Κοιτάξτε, πρέπει να τον (Πούτιν) συναντήσουμε την Πέμπτη. Αλλά είναι οι Ρώσοι που ζητούν αυτή τη συνάντηση. Νομίζω ότι αυτό είναι μια σημαντική δήλωση εκ μέρους τους», πρόσθεσε σε συνέντευξη στο CNBC.

Υπενθυμίζεται ότι το Κρεμλίνο ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα ότι ετοιμάζεται να υποδεχτεί τον Γουίτκοφ και τον γαμπρό του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στη Μόσχα για ειρηνευτικές συνομιλίες σχετικά με την Ουκρανία, αλλά ότι δεν είχε καθοριστεί ακόμη η ημερομηνία.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης με φόντο το «Συμβούλιο Ειρήνης», ο Γουίτκοφ είπε ότι έχουν απαντήσει θετικά «20, ίσως 25 παγκόσμιοι ηγέτες».

ενώ τόνισε ότι θα υπάρξουν συνομιλίες για το ζήτημα της Γροιλανδίας στο Νταβός.