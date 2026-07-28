Στιγμές τρόμου για influencer στα Φίτζι: Του επιτέθηκε καρχαρίας την ώρα που έκανε ψαροντούφεκο

Στιγμές τρόμου έζησε ο content creator Χένρι Γκιμπς την ώρα που έκανε φαροντούφεκο στα Φίτζι. Ένας γκρίζος υφαλοκαρχαρίας του επιτέθηκε καταφέροντάς του σοβαρό τραύμα στο δεξί του πόδι.

Ο influencer χρειάστηκε τέσσερις χειρουργικές επεμβάσεις και μεταμόσχευση δέρματος, ωστόσο δεν έχασε τη λειτουργικότητα του ποδιού του ούτε την ικανότητα να κινεί το πέλμα του.

«Δεν κρατώ κακία στον καρχαρία. Βρισκόμουν στο δικό του περιβάλλον, κυνηγώντας την τροφή του», έγραψε ο Γκιμπς σε ανάρτησή του στο Instagram πριν από λίγες ημέρες, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από το νοσοκομείο.

«Ήμουν απλώς στο λάθος μέρος, τη λάθος στιγμή. Υπάρχουν σίγουρα αρκετά μαθήματα που θα μοιραστώ όταν δημοσιεύσω το βίντεο, με την ελπίδα ότι θα βοηθήσει κάποιον να μην καταλήξει στην ίδια κατάσταση, αλλά και για το πώς πρέπει να αντιδράσει αν συμβεί κάτι αντίστοιχο.»

Διαβάστε ακόμα: Καρχαρίες στην Ελλάδα: «Η τρομολαγνεία βασίζεται στην άγνοια, δεν τρώνε ανθρώπους»

Την Κυριακή, ο δημιουργός περιεχομένου δημοσίευσε το σχετικό βίντεο, στο οποίο φαίνεται ο καρχαρίας να κινείται κυκλικά κάτω από το νερό πριν επιταχύνει ξαφνικά προς το μέρος του και τον δαγκώσει στο κάτω μέρος του δεξιού ποδιού.

Ο Γκιμπς εξήγησε ότι η ομάδα του καταδυόταν στον ύφαλο για μία έως δύο ώρες, προτού μετακινηθεί σε βαθύτερα και πιο καθαρά γαλάζια νερά. Εκεί συνέχισαν το ψαροντούφεκο, έχοντας γύρω τους «μια χούφτα γκρίζους υφαλοκαρχαρίες».

Ένας από αυτούς, όμως, παρέμεινε κοντά τους περισσότερο από τους υπόλοιπους. Ο ίδιος δεν γνωρίζει αν ήταν η φασαρία από το σκάφος, οι ήχοι του ψαροντούφεκου ή γενικότερα η έντονη δραστηριότητα στο νερό που προκάλεσαν την ανησυχία και τη διέγερση του ζώου.

«Δεν θα μάθω ποτέ τι ακριβώς προκάλεσε την αλλαγή στη συμπεριφορά του, αλλά κάποια στιγμή άρχισε να κάνει πολύ κλειστούς κύκλους κάτω από εμάς, έγινε όλο και πιο ανήσυχος και μάλιστα όρμησε ακόμη και προς το σκάφος», έγραψε στη λεζάντα του βίντεο.

«Κοιτάζοντας πίσω, αυτό θα έπρεπε να ήταν αρκετό σημάδι για να διακόψουμε αμέσως την κατάδυση. Δεν πίστευα ότι ένας καρχαρίας αυτού του μεγέθους αποτελούσε σοβαρή απειλή, και αυτό ήταν λάθος.»

A fishing content creator filmed himself being attacked by a shark in Fiji — amazingly saying he had “no hard feelings” toward the predator that nearly bit off his leg. #goreyhub follow ( graphic_fight.v2 ) on instagram accounts link on my bio for more daily content video pic.twitter.com/IdBcZW9s8k — Uncensored•18+  (@Goreyhub) July 27, 2026

Πρόσθεσε ότι οι περισσότερες συναντήσεις του με καρχαρίες είχαν γίνει στη Νέα Ζηλανδία, όπου, όπως λέει, τα ζώα είναι λιγότερο επιθετικά. Το μεγάλο του λάθος ήταν ότι περίμενε πως και ο συγκεκριμένος καρχαρίας θα συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο.

Μετά την επίθεση, ο Γκιμπς θέλησε να μοιραστεί ορισμένα συμπεράσματα. Πρώτα απ’ όλα, συμβουλεύει τους δύτες να διακόπτουν αμέσως την κατάδυση όταν παρατηρούν αλλαγή στη συμπεριφορά ενός καρχαρία. Επίσης, προτείνει τη χρήση απλής μαύρης στολής κατάδυσης στις τροπικές περιοχές.

Όπως αναφέρει, μετά την επίθεσή του έμαθε για αρκετά ακόμη περιστατικά όπου γκρίζοι υφαλοκαρχαρίες επιτέθηκαν σε δύτες που φορούσαν στολές παραλλαγής. Οι δύο τελευταίες συμβουλές του είναι να μην αγνοεί κανείς έναν εμφανώς ταραγμένο καρχαρία και να μην εκτιμά τον κίνδυνο με βάση μόνο το μέγεθός του.

Ο Γκιμπς αποκάλυψε επίσης ότι διαθέτει και άλλο βιντεοληπτικό υλικό, πολύ πιο σκληρό και γραφικό από αυτό που ήδη δημοσίευσε. Παράλληλα, ευχαρίστησε όλους όσοι επικοινώνησαν μαζί του και όσους τον φρόντισαν μετά την επίθεση.