Στιγμές τρόμου για συνεργείο του CNN στη Δυτική Όχθη: Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν στα αυτοκίνητά τους

Τέσσερις Ισραηλινοί έποικοι συνελήφθησαν μετά από επίθεση εναντίον συνεργείου του CNN και άλλων δημοσιογράφων στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη το Σάββατο, σύμφωνα με την ισραηλινή αστυνομία.

Οι δημοσιογράφοι βρίσκονταν κοντά στο χωριό Σιντζίλ, βόρεια της Ραμάλα, για να καλύψουν την επέτειο ενός έτους από τη δολοφονία του Σαΐφ Μουσάλετ, ενός Παλαιστινιοαμερικανού που ξυλοκοπήθηκε μέχρι θανάτου από Εβραίους εποίκους, τον περασμένο Ιούλιο.

Μέσα σε λίγα λεπτά από την άφιξή τους στο σημείο όπου σκοτώθηκε ο Μουσαλέτ, Ισραηλινοί έποικοι κατέβηκαν στην περιοχή. Καθώς η ομάδα του CNN και άλλοι δημοσιογράφοι προσπαθούσαν να φύγουν, μια ομάδα τεσσάρων εποίκων μπλόκαρε τον δρόμο με το αυτοκίνητό τους και προσπάθησε να εμποδίσει τα οχήματα.

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Οι τέσσερις έποικοι κρατούσαν ξύλινες και μεταλλικές ράβδους και πέτρες. Ένας έποικος έβγαλε κάποια στιγμή ένα μαχαίρι, και τρύπησε τα ελαστικά του οχήματος της αποστολής.

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Οι έποικοι άρχισαν στη συνέχεια να πηδούν στο όχημα πίσω από το CNN και έσπασαν το παρμπρίζ του. Μια άλλη ομάδα εποίκων προσπάθησε να μπλοκάρει μια ξεχωριστή διαδρομή εξόδου πριν κυνηγήσει τους δημοσιογράφους προς την πόλη Σιντζίλ.

Όταν αστυνομικοί και Ισραηλινοί στρατιώτες έφτασαν στο σημείο, η αστυνομία αναφέρει ότι συνέλαβε τέσσερις υπόπτους πριν εντοπίσει το όχημά τους σε κοντινή απόσταση. Κατάσχεσαν ρόπαλα και ένα μαχαίρι από το εσωτερικό του οχήματος, ανέφερε η αστυνομία.

Μετά τη δολοφονία του Σαΐφ Μουσάλετ τον Ιούλιο του 2025, ο πρέσβης των ΗΠΑ στο Ισραήλ, Mike Huckabee, την χαρακτήρισε «εγκληματική και τρομοκρατική πράξη», προτρέποντας τις αρχές να διερευνήσουν την υπόθεση. Αλλά ο πατέρας του Musallet δήλωσε στο CNN ότι κανείς δεν έχει συλληφθεί από τη δολοφονία.

Yesterday I was ambushed and attacked by Israeli settlers in the West Bank, together with the CNN and independent journalists. Here is how it happened: pic.twitter.com/eA9FwNv8e6 — Andrey X (@the_andrey_x) July 12, 2026

Αυτή η επίθεση εναντίον δημοσιογράφων έρχεται λίγες μέρες αφότου ο βουλευτής των ΗΠΑ, Ρο Κανά, συνελήφθη από εποίκους κοντά στο χωριό Τούρμους Άγια στη Δυτική Όχθη. Το χωριό έχει πληθυσμό χιλιάδων Παλαιστινιοαμερικανών που έχουν δεχθεί επανειλημμένες επιθέσεις από ισραηλινούς εποίκους της περιοχής.

Ο Khanna επισκέφθηκε το χωριό για να δείξει αλληλεγγύη στους Αμερικανούς πολίτες, οι οποίοι έχουν δηλώσει στο CNN ότι αισθάνονται ξεχασμένοι από την κυβέρνησή τους.

Παρά τις δηλώσεις του Ισραηλινού πρωθυπουργού και καταδικασμένου εγκληματία πολέμου, Μπενιαμίν Νετανιάχου, η Δυτική Όχθη έχει δει μια έξαρση βίας των εποίκων, με τη συνδρομή του ισραηλινού στρατού, σε συνδυασμό με την ισραηλινή κυβέρνηση που επεκτείνει ραγδαία τους παράνομους οικισμούς σε όλη την παλαιστινιακή επικράτεια.