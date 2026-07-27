Στην Ουάσινγκτον ο Νετανιάχου με μεσανατολική ατζέντα: Προαναγγέλλει υποχωρήσεις από Γάζα και Λίβανο

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου αναχώρησε σήμερα για την Ουάσινγκτον, όπου όπως είπε θα συναντηθεί με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στην πρώτη απευθείας συνάντησή τους αφότου κήρυξαν από κοινού πόλεμο στο Ιράν.

«Σε αυτούς τους πολύπλοκους καιρούς, πρέπει να ενεργούμε με μεγάλη αποφασιστικότητα αλλά και μεγάλη σοφία. Θα συζητήσουμε τα θέματα στην ημερήσια διάταξη, κυρίως το Ιράν», δήλωσε ο επικηρυγμένος από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήιρο εγκληματίας πολέμου.

Νετανιάχου - Τραμπ: Γεωπολιτικό «χάσμα» για το Ιράν

Το Ισραήλ δεν είχε λάβει μέρος στη 15νθήμερη εκστρατεία βομβαρδισμών των ΗΠΑ αυτόν τον μήνα που είχε αποτέλεσμα η Τεχεράνη να εξαπολύσει πυρά σε βάσεις των ΗΠΑ στην περιοχή της Μέσης Ανατολής σε αντίποινα, κατά το ΑΜΠΕ.

Ο Τραμπ σταμάτησε την εκστρατεία το Σαββατοκύριακο. Το Ιράν δήλωσε ότι θα αναστείλει τις δικές του επιθέσεις όσο διαρκεί η παύση των ΗΠΑ. Το Ισραήλ έχει προειδοποιήσει την Τεχεράνη ότι τυχόν επίθεση της θα προκαλέσει δυναμική ισραηλινή απάντηση.

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Τις τελευταίες εβδομάδες ο Νετανιάχου παραδέχθηκε ότι ο ίδιος και ο Τραμπ έχουν ορισμένες διαφορές, καθώς τα συμφέροντα του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή φαίνεται να αποκλίνουν.

Μια τηλεφωνική συνδιάλεξη τον Ιούνιο κατά την οποία ο πρόεδρος αποκάλεσε τον πρωθυπουργό "θεοπάλαβο", η οποία διέρρευσε πρώτα στα ΜΜΕ και στη συνέχεια επιβεβαιώθηκε από τον ίδιο τον Τραμπ, αποκάλυψε τις εντάσεις που εμφανίζονται κατά καιρούς ανάμεσα στους δύο ηγέτες.

Σε μια χειρονομία, προφανώς, προς τον Τραμπ χθες Κυριακή, το Ισραήλ είπε ότι θα επιτρέψει σε μια πολυεθνική δύναμη ασφαλείας να εισέλθει στη Γάζα όπως προτείνεται στο σχέδιο ειρήνης του Τραμπ για τον θύλακα.

Στις 21 Ιουλίου, το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι απέσυρε ορισμένες από τις δυνάμεις του στον νότιο Λίβανο, στο πλαίσιο υποστηριζόμενων από τις ΗΠΑ συμφωνιών που επιτεύχθηκαν με τις αρχές του Λιβάνου τις τελευταίες εβδομάδες.

Μια συνάντηση με τον Τραμπ που θα αναδείξει αυτό που είναι παραδοσιακά μια στενή σχέση μεταξύ των δύο ηγετών θα μπορούσε να βοηθήσει τον Νετανιάχου στο εσωτερικό, όπου αντιμετωπίζει στις 27 Οκτωβρίου εκλογές και υπολείπεται στις δημοσκοπήσεις.