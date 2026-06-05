Συναγερμός σε λιμάνι της Ρουμανίας: Ανατίναξη drone - Εκκενώνεται περιοχή

Drone επιφανείας του είδους που χρησιμοποιείται στον πόλεμο στη γειτονική Ουκρανία αυτοανατινάχθηκε σήμερα στο ρουμανικό λιμάνι της Κονστάντζα στη Μαύρη Θάλασσα, κοντά σε τερματικό σταθμό πετρελαίου, ανέφερε το υπουργείο Άμυνας της Ρουμανίας.

Από το περιστατικό, όπως διευκρινίστηκε, δεν υπήρξαν θύματα.

Το λιμάνι εκκενώνεται, οι κάτοικοι κατά μήκος των ακτών της Ρουμανίας στη Μαύρη Θάλασσα έλαβαν προειδοποίηση να αναζητήσουν καταφύγιο και δύο ελικόπτερα επιτηρούν την περιοχή για τον εντοπισμό τυχόν και άλλων drones, δήλωσε ο αναπληρωτής υπουργός Εσωτερικών Ράεντ Αραφάτ.

«Ξέρουμε τώρα ότι υπάρχει o κίνδυνος αυτοανάφλεξης, έχουμε ... εκκενώσει στην περίπτωση που υπάρχουν και άλλα drones», είπε ο Αραφάτ. «Δεν πανικοβαλλόμαστε, τα μέτρα είναι καθαρά προληπτικά».

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ — Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

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Πριν από λίγο ο ιστότοπος Digi24 ανέφερε, επικαλούμενος μη κατονομαζόμενες πηγές, ότι άλλα τρία μη επανδρωμένα σκάφη επιφανείας εντοπίστηκαν στις ρουμανικές ακτές μετά την έκρηξη στο λιμάνι της Κονστάντζα.

Η έκρηξη σημειώθηκε μία εβδομάδα μετά τη συντριβή ρωσικού drone σε πολυκατοικία στην πόλη Γαλάτσι της νοτιοανατολικής Ρουμανίας, στα σύνορα με την Ουκρανία, με αποτέλεσμα να τραυματιστούν δύο άνθρωποι -- ήταν η πρώτη φορά στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας που ένα drone έπληξε πυκνοκατοικημένη περιοχή σε χώρα μέλος του ΝΑΤΟ.

Η Ρουμανία, χώρα μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης μοιράζεται σύνορα 650 χιλιομέτρων με την Ουκρανία και έχει αναφέρει 28 διεισδύσεις στον εναέριο χώρο της από ρωσικά drones αφότου η Μόσχα άρχισε τις επιθέσεις σε ουκρανικά λιμάνια στον Δούναβη, σύμφωνα με το υπουργείο Άμυνας.

💥 Powerful explosion reported near Romania’s Port of Constanța



According to preliminary reports, a naval drone may have exploded in the area.



Authorities have cordoned off the site, and the circumstances of the incident are being investigated. pic.twitter.com/0NWEqKgvu2 — NEXTA (@nexta_tv) June 5, 2026